Sturm-Fans nach Højlund-Transfer: „Richtiger nächster Schritt für den Verein“

Der SK Sturm fand mit Rasmus Højlund einen interessanten Nachfolger für den nach Italien abgewanderten Kelvin Yeboah und ließ sich den jungen Neuzugang, der einen langfristigen Vertrag bis 2026 bekam, auch einiges kosten. Die Fans freuen sich, dass ihr Verein ein vielversprechendes Talent an Land ziehen konnte, wie ihr in den Kommentaren gleich lesen könnt. Alle Meinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schwarzweißblau: „Richtiger nächster Schritt für den Verein. Wenn er jetzt auch noch aufgeht, hat man wirklich die Chance sich langfristig als Ausbildungsverein – auch für ausländische Talente – zu entwickeln. Wenn er nicht aufgeht, tuts zwar weh, eine Tragödie ist es nach den Einnahmen vom Yeboah-Transfer aber auch nicht. Nur eine vertane Chance. Aber wenn du nichts probierst, hast du nicht einmal eine Chance. Außerdem dürften wir ihn ja auch schon lange beobachtet haben. Hab insgesamt ein gutes Gefühl! Alleine schon, weil solche Spielertypen immer sehr spannend sind.“

HiDa93: „Top-Arbeit wieder mal von Schicker – es wird ein konkretes Anforderungsprofil erarbeitet und demnach die Spieler gescoutet und verpflichtet. Wie gesagt, in der einen Halbzeit vom letzten Kopenhagen-Testspiel hat er richtig gute Ansätze gezeigt – denke der passt sehr gut in unser Spiel und kann sich bei uns in den nächsten Jahren super weiterentwickeln.“

Sohnemann: „Persönlich freut es mich, dass man nach dem Verkauf nicht auf der Suche nach einem „Jelic 2.0“ war, sondern einen jungen Spieler gesucht und gefunden hat. Nochmal Gratulation an Andi Schicker!“

Jacobssen: „Der Transfer klingt vielversprechend. Vielleicht sollte man den Schicker aber erst in den Himmel loben, wenn der Däne auch wirklich einschlägt.“

Doofenheinz: „Wenn der einschlägt, geht er teurer weg als da Yeboah.“

schwarzweißblau: „Den Videos nach zu urteilen ein großer, wuchtiger Stürmer, der aber auch ein gewisses Tempo mitbringt. Einer, der die Defensive schon alleine mit seiner Präsenz beschäftigt, weil man ihn nicht einfach verräumen oder easy ablaufen kann. Ob er sich dann bei uns auch wirklich so präsentiert, bleibt natürlich abzuwarten.“

MrColl: „Freuen darf man sich natürlich, aber man muss es nicht übertreiben und wie manche hier direkt wieder davon reden, dass wir mit ihm mehr als wie mit Yeboah verdienen, zuerst muss er einmal Leistung bringen…“

SturmUK: „Egal was jetzt auch immer mit unserem neuen Stürmer rauskommt mich freut der Weg! Das erste Mal wird der meiner Meinung nach einzige Weg gegangen, mit dem man kontinuierlich wachsen kann. Junge wirklich junge Spieler holen, entwickeln, halten oder mit Gewinn weiterverkaufen und das Geld in neue (teurere) Talente investieren und parallel die Infrastruktur verbessern! Schlägt Hojlund ein, perfekt! Schlägt er nicht ein sollte das niemanden verunsichern, dieser neue Weg weitergegangen werden und das nächste Talent aus derselben Altersgruppe verpflichtet werden. Egal ob er einschlägt oder nicht bin ich optimistisch, weil ich das erste Mal seit langem ein Konzept erkennen kann, dass mir gefällt und ich glaube das Leute am Werk sind, die diesen positiven und erfolgsversprechenden Kurs beibehalten werden auch wenn es Mal Rückschläge geben wird.“

