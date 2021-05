Sturm-Fans: „RB Salzburg wird 110 Prozent geben“

Der SK Sturm trifft morgen auf RB Salzburg und könnte im Kampf um die Top-3-Plätze jeden Punkt gebrauchen. Dass Trainer Christian Ilzer weiß, wie...

Der SK Sturm trifft morgen auf RB Salzburg und könnte im Kampf um die Top-3-Plätze jeden Punkt gebrauchen. Dass Trainer Christian Ilzer weiß, wie man den Favoriten ärgern kann, hat er in dieser Saison bereits bewiesen, weshalb wir uns anschauen wollen was sich die Sturm-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Alkonymus: „Bin gespannt was man gegen Red Bull Salzburg mitnehmen kann. Hoffe natürlich auf einen Sieg. Wird auch spannend werden, da Salzburg noch lange nicht durch ist, die werden 110% geben, aber wenn man gegen Salzburg gewinnen kann dann heuer- wie wir es schon zwei Mal bewiesen haben.“

Auslandschwoazer: „Mit einem Sieg macht man den Titelkampf nochmal spannend, was wiederrum Rapid nervös macht und uns die Chance auf Platz 2 ermöglicht. Andersrum kann sich Rapid sowohl bei einem Unentschieden oder Niederlage unsererseits mit gleichzeitigem Sieg ziemlich in Sicherheit wiegen.“

wayfarer1501: „Salzburg muss leider gewinnen, was für uns die Sache extrem schwer macht. Wobei ich glaube, dass wir uns gegen Salzburg teilweise leichter tun als gegen andere Gegner. Hoffe auf einen Punkt, rechne aber mit einer knappen Niederlage.“

Jacobssen: „Ich fürchte Salzburg wird top motiviert drauf losstürmen und wieder Vollgas geben Glaube das geht noch deutlicher als die letzte Partie aus auch wenn wir bis jetzt nicht so viele Gegentore bekommen haben ist unsere Abwehr alles andere als sattelfest und Salzburg hat eben die Qualität sowas auszunützen ich fürchte es kommt zu einem Debakel.“

Gainfarner: „Hab irgendwie ein gutes Gefühl für Sonntag, denke wir könnten da auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen. Wäre halt schön, wenn man dieses Mal gleich von Minute 1 an am Platz ist.“

MrColl: „Am Ende wird es eigentlich nur darauf ankommen wie Salzburg es angeht bzw. was die für einen Tag haben – wenn die so spielen wie im Cup Finale wird man keine Chance haben aber wenn die nicht ganz so konzentriert bei der Sache sind und vielleicht auch den ein oder anderen schonen könnte vielleicht etwas drinnen sein. Nur in Rückstand darf man halt nicht geraten dann hat man quasi gegen Salzburg fast keine Chance mehr. Ich hoffe auf zumindest einen Punkt aber gegen Salzburg habe ich generell nie irgendein Gefühl, weil ich sowieso von einer Niederlage ausgehe und mich darüber meistens gar nicht ärgere. Von daher ich lass mich überraschen.“

