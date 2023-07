Sturm-Fans: „Sehr schöner und souveräner Saisonstart“

Der SK Sturm präsentierte sich zum Saisonauftakt von seiner besten Seite und war beim 3:0-Auswärtssieg gegen die Wiener Austria über die gesamte Spielzeit klar...

Der SK Sturm präsentierte sich zum Saisonauftakt von seiner besten Seite und war beim 3:0-Auswärtssieg gegen die Wiener Austria über die gesamte Spielzeit klar überlegen. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen! Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

plieschn: „Komplett souverän, clever gespielt und die Qualität gezeigt. Man hatte zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass Sturm da noch nachlegen kann. Großartiger Auftritt! Gratulation wieder einmal an die gesamte Mannschaft!“

OoK_PS: „Sehr schöner Saisonstart, insbesondere, wenn man das mit dem Murks gegen den WAC vor einem Jahr vergleicht. Die Mannschaft ist unglaublich stark.“

GrazTiefschwarz: „Einen 3:0-Sieg gegen einen der Wiener-Kleinklubs würde ich natürlich nicht überbewerten, aber man kann anhand der heutigen Geschehnisse schon davon ausgehen, dass wir diese Saison wieder vorne mitmischen werden.“

MrColl: „Sehr souveräner Auftritt heute bis auf vielleicht bis auf fünf Minuten in der zweiten Halbzeit das Spiel immer komplett in Griff gehabt.“

Vuibrett: „Laut Michael Wimmer konnte man die Wucht, die Sturm an den Tag legte nicht verteidigen. Da hat Schicker den Kader also nach den richtigen Maßstäben zusammengestellt.“

soulbro82: „Mein Wunsch wurde erhört. Wir sind Tabellenführer! Das Niveau bitte bis zum 1. Spiel gegen die Bullen halten (vielleicht noch etwas erhöhen. Halbzeit 2 hat mir mit einem Mann mehr nicht so gefallen) dann wird man sehen wohin die Reise geht.“

Vöslauer: „Ein wahrhaftig begeisternder Auftritt, die Austria hatte in den ersten 30 Minuten überhaupt keinen Zugriff, wir waren aggressiver, taktisch klüger und auch spielerisch eine Klasse über die Wiener Austria zu stellen. Sarkaria hat mich in der einen oder anderen Szene fast schon an alte Ivo-Zeiten erinnert, ein regelrechter Genuss war das, wenn er am Ball war. Aber es fällt wirklich schwer heute jemanden herauszuheben, das war individuell als auch kollektiv eine bärenstarke Darbietung. Wenn man hingegen etwas bekritteln will dann die Möglichkeit, der Austria heute eine historische Heimniederlage zuzuführen.“

Johnnie Gunther: „Ich bin froh, dass Spieler und Trainer nicht komplett in die Sky Lobhudelei miteinstimmen. Zwar ist der Auftakt endlich einmal richtig geglückt mit einem phasenweisen sehr starken Auftritt (vor allem die ersten 20 Minuten waren gegen den Ball intensiv und sehr dominant) und doch täuscht das Ergebnis ein wenig darüber hinweg, dass alle drei Tore sehr billig gefallen sind und die einzige gut herausgespielte Aktion Wlodas Abseitstor war. Bitte nicht als Fundamentalkritik verstehen – die drei Punkte nimmt man mit guter Leistung natürlich gern mit, aber gegen den LASK und speziell PSV wird die Leistung vor allem mit Ball im letzten Drittel noch eine Spur konkreter werden müssen.“

TraunseeSchwoaza: „Sehr starker Saisonauftakt! Hat mir richtig gut gefallen wie wir ständig Druck gemacht haben – 100 zu 1 zum letzten Testspiel. Die Austria konnte sich kaum befreien, hätte auch ohne dem Platzverweis keine Lösungen gefunden.“

Sohnemann: „Das war gestern schon beeindruckend, wie man sich von Minute zu Minute steigern konnte. Man hat ja der Wiener Austria praktisch keine Zeit gegeben, die eigenen Bälle zu verarbeiten. Es ist praktisch nur in eine Richtung gegangen, auch wenn die „Schüsse aufs Tor“-Statistik etwas anderes aussagen mag. Chancen müssen einfach konsequenter zu Ende gespielt werden – auch wenn das Kritik auf hohem Niveau sein mag.“

