Sturm-Fans: „So darf man sich nicht abfertigen lassen“

Der SK Sturm ging im letzten Heimspiel der Saison gegen den Wolfsberger AC mit 1:4 unter. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum...

Der SK Sturm ging im letzten Heimspiel der Saison gegen den Wolfsberger AC mit 1:4 unter. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen, die sich bereits vor einigen Runden den Vizemeister sicherte. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schönaugürtel Mario: „Die erste Halbzeit war vom Sportlichen her peinlich, so ehrlich muss man sein. War mir zwar egal, aber den Spielern hätte es das nicht sein dürfen. Geht ja noch um was.“

Grauer Prophet: „Fakt ist man darf in keiner Situation zuhause so gegen einen WAC 1:4 verlieren. Fakt ist aber auch, dass es eigentlich egal ist. Wir sind Zweiter und damit kann man zufrieden sein.“

Steinzeit: „Es geht halt nur mit 100%! Das sah man schon die ganze Saison und sollte wohl gestern der Mannschaft endgültig klar geworden sein. So eine Leistung bzw. Unleistung vor ausverkaufter Hütte ist gegenüber den zahlenden Fans unfair und wird letztendlich den einen oder anderen vor einem erneuten Besuch abschrecken. Sonderbar für mich war auch das Verhalten von Dante & Gazi bei der Auswechslung. OK, da hätte es durchaus auch andere treffen können/müssen/sollen (z.B. Prass/Sarkaria), aber so zu reagieren ist befremdlich und Ilzer wird hoffentlich die entsprechenden Worte finden, um die Herrschaften wieder zu „erden“. Schade, nach einer wirklich glänzenden Saison mit so einem „Kratzer“ in die Sommerpause zu gehen, aber letztendlich strahlt ja doch der Vizemeister über einem Katastrophenspiel!“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

Gast1909: „Trotz allem war das schon Marke „unnötig“ heute (tolle Saison, geht um „nix“ mehr) – so abfertigen lassen hätte nicht sein müssen, auch wenn der WAC vor dem Tor staubtrocken war, wie heuer wohl noch nie.“

wama: „Ok, das war gestern eine Halbzeit lang genau gar nichts außer ein viel zu lässiger Badkick nach mindestens drei Bier – zweite Hälfte war dann bis zum 1:4 deutlich engagierter. Ich würde sagen, so einen Auftritt haben sich die sicher 16.000 Zuschauer, ein endlich mal wieder ausverkauftes Haus, sicher nicht verdient, auch wenn es gestern tabellarisch um Nüsse ging. Wie auch immer, man hat sich gestern nicht gerade ausgezeichnet, die Fans nach einer sonst irre erfreulichen Saison ein wenig vergrault, dem WAC sogar die Möglichkeit eröffnet Rapid am Ende auf Rang 5 durchzureichen. Ilzer, dem das gestern gar nicht schmeckte, hat richtig reagiert mit dem extrem frühen Dreifachtausch, der personell bis auf Jantscher eigentlich jeden hätte treffen können. Die Überreaktion darauf, speziell von Dante, war in seiner ersten Enttäuschung zwar irgendwie verständlich, weil er sich als Bauernopfer sah, aber so derartig auszuzucken geht zu weit, sollte Konsequenzen haben. Auch Gazi hat überreagiert, dampfte vor sich hin schimpfend gleich in die Kabinen ab, was so auch nicht passieren darf. Ilzer wird das natürlich aufarbeiten mit seinen Spielern, ihnen klar machen, dass gerade das funktionierende Teamgefüge, der Zusammenhalt einer der wichtigsten Bausteine dieser so erfolgreichen Saison war, solche Überreaktionen vor auch noch vollem Haus einfach nicht passieren dürfen, auch weil das negative Vorbildwirkung hat, Unruhe reinbringt in ein funktionierendes System.“

OoK_PS: „Sieben Heimniederlagen in Folge gegen den WAC sind jedenfalls völlig inakzeptabel, da sind sich hoffentlich alle einig. Was halt schon komisch ist, weil in Wolfsberg gewinnen wir sehr regelmäßig.“

paytv23: „Obwohl das Ergebnis tabellarisch egal ist, ist es bitter, dass gerade im letzten Heimspiel vor ausverkauften Haus eine solche Niederlage eingefahren wurde. Sehr wenig vernünftiger Spielaufbau war zu sehen, und das unnötigste war der Elfer. Irgendwie war da heute 90 Minuten kein richtiger Pfeffer drin. Speziell die erste Hälfte war ideenlos. Meiner Meinung nach war man sich bereits zu sicher zu gewinnen, weil es in den letzten Partien so gut lief, aber der WAC in Heimspielen nervt einfach. Wenigstens bleibt es für die anderen Mannschaften spannend um den dritten Platz.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:4-Niederlage des SK Sturm gegen den Wolfsberger AC.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!