Sturm-Fans: „So verliert man seine Anhänger“

Der SK Sturm verlor überraschend das Heimspiel gegen den SV Mattersburg mit 1:2. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Anhänger zu der Niederlage gegen...

Der SK Sturm verlor überraschend das Heimspiel gegen den SV Mattersburg mit 1:2. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Anhänger zu der Niederlage gegen die Burgenländer sagen und haben uns dafür im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

einfachSturmfan: „Ernsthafte Frage: Was hat man sich denn erwartet. Wenn wir mit der Bestbesetzung spielen, reicht es gerade so unter die ersten Sechs – wenn die Hälfte fehlt stehen wir genauso da unten drinnen, wie viele andere auch – kann keine Überraschung sein.“

Jaisinho: „Gestern haben bis auf wenige Ausnahmen die „angeblichen“ Führungsspieler vollends ausgelassen. Und das jetzt schon das gefühlt x-te Mal in dieser Saison. Von der letzten Saison sprechen wir erst gar nicht. Das obere Playoff sollte sich ausgehen. Dort sehe ich für uns hinsichtlich Platz 3 oder gar Platz 4 wenig Land, da wir selbst nach der Punkteteilung der Musik schon nachlaufen werden.“

Ozzarp: „Gegen Mattersburg mit hohen Bällen agieren ist im Prinzip wie das Einreichen einer Kündigung.“

Sohnemann: „Meine Wünsche nach dem Spiel: Trummer und Koch weiterforcieren und Leitgeb als Kooperationsspieler nach Lafnitz schicken. Vor allem in der ersten BL-Partie von Beginn an sehe ich den Jungen schwache Leistungen nach.“

lovehateheRo: „Man muss auch mal über die komplett inferioren Ecken reden. 15 an der Zahl, null Gefahr. Sowas kann man trainieren, scheint bei uns aber aus welchem Grund auch immer komplett unmöglich zu sein. Wenn man schon nicht vorhat Fußball zu spielen, und im Spiel alles nur auf Zufall aufgebaut ist, dann sollte man wenigstens über Standards Gefahr ausüben können, aber das ist bei uns ja auch komplett Fehlanzeige.“

CaptainAustria: „Es sollte hier bekannt sein, dass ich der Letzte bin, der permanent Köpfe fordert. Aber nach gestern sollte man sich was überlegen. Zumindest erwarte ich mir gegen die Admira und die Austria eine eindeutige Reaktion auf dieses Trauerspiel. Denn so verlierst du deine Anhänger. Wenn nach gefühlt jeder zweiten Aktion zum Ende hin jeder Zuschauer nur mehr auflacht, weil es an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten ist. Wenn sich jeder die Augen reibt, wenn zum Ende hin ein Schrammel für den Debütanten auf der linken Abwehrseite gebracht wird, wo man ja ein Tor hinten ist. Wenn der Routinier ein Gegentor einleitet und im Gegenzug der Startelf-Debütant nach 25 Minuten ausgewechselt wird.“

Grauer Prophet: „Erste Halbzeit war gar nix. Zweite Halbzeit wäre annehmbar, wenn man gepunktet hätte – so war es natürlich immer noch zu wenig. Insgesamt sehr peinliche Vorstellung. Gegen die Admira muss man gewinnen. Dann wär man auch durch wenn die Austria gegen die Dosen verliert.“

SturmfanDöblingMitCape: „Das Grundproblem ist einfach, dass bei Sturm ein Typ wie Hagmayr fehlt, der entweder als Teil des Vorstandes, oder als angeschlossene Stabstelle eine langfristige Strategie mitentwickelt und diese mit seinem Know-How begleiten kann. Da geht’s in erster Linie gar nicht darum, selbst Spieler zu liefern, sondern mit seinen Marktkenntnissen eine Strategie mitzuentwickeln, ein Konzept das den Nachwuchs und die Akademie umfasst, durchzusetzen und eine ständig aktualisierte Liste an Sportdirektoren und Trainern zu haben, die dazu passen könnten und verfügbar sind.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur Sturm-Niederlage gegen den SV Mattersburg.