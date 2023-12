Sturm-Fans: „Verheerender Kick, gutes Ende“

Der SK Sturm verlor gestern gegen Sporting mit 0:3 und jubelte am Ende doch noch. Da Atalanta Bergamo auswärts im Parallelspiel gegen Rakow seine...

Der SK Sturm verlor gestern gegen Sporting mit 0:3 und jubelte am Ende doch noch. Da Atalanta Bergamo auswärts im Parallelspiel gegen Rakow seine Hausaufgaben erledigte, kann der SK Sturm als Gruppendritter in der Europa Conference League weiterspielen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schwarzweißblau: „Nach dem Drama im letzten Jahr hochverdient. Aber ich bin so sauer. Man kann gegen Sporting verlieren – aber die Leistung war eine Frechheit. Wenns schon an den Grundtugenden scheitert, dann hat man international echt nichts verloren. Das war heute und gegen die Polen ein absoluter Witz und da gehört eigentlich einigen Spielern der Kopf gewaschen.“

stormzy: „Sagen wir mal so, heute haben wir ein bisschen Karma vom letzten Europa-League-Jahr zurückbekommen.“

Juran: „Nach 23 Jahren endlich wieder international überwintern. Klar haben wir nicht gut ausgesehen, was habt ihr euch den erwartet gegen so eine Top-Mannschaft wie Sporting, vor allem heute mit der Ausgangslage vor dem Spiel? Wir sind noch immer der kleine SK Sturm, und deswegen ist es umso schöner als einziger Vertreter Österreichs international zu überwintern.“

max092: „Bitte einen Korb mit steirischen Köstlichkeiten nach Bergamo schicken.“

11mousa: „Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss.“

max092: „Die Situation gestern war definitiv speziell was das Mentale angeht. Jedoch gibts aus meiner Sicht seit Jahren das Grundproblem, dass man international durch die Bank die Nerven wegschmeißt. Einfache Pässe funktionieren nicht, man hudelt, man ist sichtlich nervös. Und das eigentlich quer durch sämtliche Spiele. Man sollte meinen, die Mannschaft hat internationale Erfahrung, sichtlich schaffen wir es jedoch nicht, diese Grundnervosität abzulegen, mal schauen, ob sich das in der Conference League legt…“

wayfarer1501: „Verheerender Kick, gutes Ende. Kräfte tanken und dann frisch durchstarten.“

Pepi_Gonzales: „Wenn ich bei jedem angekommenen Pass von Prass plus jedem erfolgreichen Dribbling von Prass ein Schluck genommen hätte, hätte ich jetzt ein warmes, volles Bier.“

feu92: „Beste 0:3-Niederlage aller Zeiten. Aber ob man sich da wirklich so freuen kann, mit der Nicht-Leistung?

leidenderfreak: „International gegen halbwegs gute Mannschaften ist halt etwas anderes, als in der österreichischen Bundesliga die Gegner niederzurennen. Wie überhaupt der österreichische Klubfußball international nicht mehr konkurrenzfähig ist. Wo wären wir zum Beispiel mit der Nationalmannschaft, wenn da nur Spieler aus unserer Bundesliga spielen würden?“

soulbro82: „Ein fettes Danke geht nach Bergamo! Das Glück, das uns letztes Jahr fehlte war uns heute hold.“

Maniacx: „Ich war lange nicht mehr so sauer. Nicht wegen der Leistung gegen Sporting, die haben volle Kanne gespielt und die Formkurven gingen da klar auseinander, sondern weil man wirklich bis zum Schluss zittern musste nicht gegen Rakow auszuscheiden, gegen den wahrscheinlich schwächsten Gegner in der ganzen EL. Ansonsten war das heute zum Schluss inferior. Wenn man nicht mal mehr den Ball aus dem Strafraum schießen kann… Da hat der Ilzer echt einiges an Arbeit vor sich. Eins ist aber klar, mit DEM Ballbesitz werden wir keinen Blumentopf gewinnen, nirgends.“

SturmfanDöblingMitCape: „Zum Glück irgendwie durchgewurschtelt gegen einen Gegner, der immer über uns zu stellen ist. Dass wir heute schlecht aussehen werden war für jeden, der sich nicht erst seit gestern mit Fußball beschäftigt, klar. Die Mannschaft ist physisch und psychisch seit Wochen angeschlagen und bräuchte eigentlich schon vor fünf Spielen die Pause. Dass das Potential für mehr da ist, ist klar, umso schöner, dass wir im Frühjahr zumindest zwei Bonusspiele haben werden. Da wird es dann wieder viel bessere Leistungen geben und sich niemand mehr für den Krampf der letzten Wochen interessieren.

