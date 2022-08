Sturm-Fans: „Verzicht auf Ö-Topf sollte nicht die Regel werden“

Der SK Sturm setzte beim Auswärtssieg gegen den SK Rapid zum ersten Mal in dieser Saison sieben Legionäre ein und verzichtet damit in diesem...

Der SK Sturm setzte beim Auswärtssieg gegen den SK Rapid zum ersten Mal in dieser Saison sieben Legionäre ein und verzichtet damit in diesem Quartal auf das Geld aus dem Österreicher-Topf. Nach dem Verkauf von Rasmus Højlund sind die Grazer aktuell nicht auf das Geld angewiesen. Was sagen die Fans zu dieser Entscheidung ihres Klubs? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vöslauer: „Ich persönlich finde Andi Schicker hat es gut beschrieben, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Ich finde diese sind mit dem 17.000.000€-Transfer kurz vor Fensterschluss eingetreten bzw. gerade auch unter dem Aspekt betrachtet, dass durch die Fußball-WM in Katar (November) das dichteste Programm aller Zeiten auf uns wartet.“

plieschn: „Der Blödsinn gehört ohnehin endlich abgeschafft.“

nero08: „Der Blödsinn war mit ein Grund warum sich der Fußball in Österreich weiterentwickelt hat. Vorher hat man auf irgendwelche überalterten Legionäre gesetzt. Ein Verzicht ist ein fatales Zeichen für die eigene Jugend. Man kann jetzt mal drauf verzichten, langfristig darf dies aber nie und nimma der Fall sein.“

Killver: „Es haben sich die Zeiten aber geändert. Gute Spieler gehen viel schneller und früher ins Ausland. Für Vereine nach Salzburg ist es deutlich schwerer gute Österreicher als Ausländer zu bekommen. Meiner Meinung nach sollte man das ganze System überdenken.“

Alex011: „Ich denke der Ö-Topf hat seine Wirkung erzielt und wird jetzt vom sportlichen Erfolg eingeholt. Die guten Österreicher werden ausgebildet und gehen halt früh weg.“

MrColl: „Ich glaub wir müssen so ehrlich sein, dass in den letzten zehn Jahren einfach nicht sehr viel aus der Jugend nachgekommen ist – wenn wir alle zwei Jahre jetzt mal einen Spieler hochziehen für die Einser-Mannschaft müssen wir eh zufrieden sein, also ich mein damit einen Spieler der dann wirklich auch Stamm spielen kann und nicht nur zu Kurzeinsätzen kommt, wenn überhaupt. Am Ende setzt sich halt die Qualität durch und mir würden jetzt auf Anhieb nicht viele Spieler einfallen die bei uns nicht die Chance bekommen haben aber wo anders dann absolute Top-Spieler für österreichische Verhältnisse wurden. Ich glaub da findet man in den letzten zehn Jahren auch keine fünf Stück.“

SturmfanDöblingMitCape: „Mein kurzes Fazit: Unsympathische Entscheidung, die sich allerdings sachlich momentan gut rechtfertigen lässt.“

SteirAIR: „Der Verein muss auf Erfolg ausgerichtet sein. Da sind dann auch solche Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch richtig so.“

Michael_sksg: „Ich sehe es so: Wenn es auf der entsprechenden Position keinen Österreicher gibt, der die geforderte Leistung bringt, dann muss halt ein Legionär kommen…und wenn man die Kohle, die man nicht aus dem Österreicher-Topf bekommt, übers internationale Geschäft macht, ist der Topf auch egal.“

Johnnie Gunther: „Ö-Topf ist für mich in erster Linie eine Budgetfrage und ich finde, dass wir darauf grundsätzlich nicht verzichten sollten. Heuer sehe ich ein, dass man sich den Handlungsspielraum, darauf zu verzichten, mit dem Hojlund-Transfer erwirtschaftet hat, insofern ist dieses Zugeständnis an Ilzer okay.“

nero08: „Wie ich sehe sind wir uns da eh recht einig – im Moment okay, auf die Dauer nein. Ist auch wichtig für die Identität des Vereines. Wir sind ein steirischer Verein – immerhin singen wir immer lauthals Steiermark nach einem Sieg. Salzburg als Vorbild ist in Ordnung, ich will aber nicht mit neun Legionären in der Startelf spielen, dann bist nur noch ein irgendwas und ein Irgendwas ist herzlos, sowas brauche ich nicht.“

