Sturm gibt Dardan Shabanhaxhaj fix an Mura ab

ND Mura

[ Pressemeldung SK Sturm Graz ]

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt den Abschied von Dardan Shabanhaxhaj bekannt. Der 22-jährige Offensivspieler war bereits in der abgelaufenen Saison an NS Mura verliehen, ab sofort wechselt er fix zum slowenischen Erstligisten. Shabanhaxhaj durchlief die Jugendabteilungen des SK Sturm und absolvierte gesamt 20 Pflichtspiele für die Schwoazn. In der slowenischen Prva Liga kam er 2022/23 auf 25 Spiele.

