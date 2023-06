Sturm Graz fixiert Testgegner für die Sommervorbereitung

Übermorgen startet der SK Sturm Graz in die Sommervorbereitung auf die Saison 2023/24. Gestern veröffentlichten die Grazer den Vorbereitungsfahrplan und die Testspielgegner, die sich...

Übermorgen startet der SK Sturm Graz in die Sommervorbereitung auf die Saison 2023/24. Gestern veröffentlichten die Grazer den Vorbereitungsfahrplan und die Testspielgegner, die sich durchaus sehen lassen können.

Schon am zweiten Trainingstag testen die Grazer locker gegen den TSV Kirchberg, um ein wenig in die Gänge zu kommen. Eine Woche danach geht es gegen den slowenischen Klub Mura und zum Abschluss des Kurztrainingslagers, das von 3. bis 8. Juli stattfinden wird, testen die Steirer gleich zweimal: Am frühen Nachmittag geht es gegen Spartak Trnava aus der Slowakei und am Abend trifft man auf den serbischen Vizemeister TSC Backa Topola, der seinen Topstürmer Petar Ratkov gerade erst an Red Bull Salzburg verkaufte.

Zwei Testspiele an einem Tag gibt es dann auch am 14. Juli: Zuerst geht es im Trainingszentrum in Messendorf gegen Partizan Belgrad, danach in Friedberg gegen den zyprischen Klub Apollon Limassol.

Die Generalprobe auf die neue Saison findet dann im Stadion der Grazer statt: Am Dienstag, den 18. Juli ist Galatasaray Istanbul zu Gast in Graz. Der türkische Meister wird dabei einige Stars aufbieten.

Die erste Europacuppartie für die Grazer (dritte Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League) wird am 8. oder 9. August stattfinden. Zuvor startet bereits die Saison in Österreich: Zwischen 21. und 23. Juli findet die erste Cup-Runde statt und am 28. Juli wird die erste Bundesligapartie der neuen Saison angepfiffen.