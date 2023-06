Sturm Graz hat ein Auge auf Atlético-Talent Javi Serrano geworfen

Sturm Graz ist laut mehreren Medienberichten an der Verpflichtung eines einstigen spanischen Top-Talents interessiert. Der 20-jährige Javi Serrano könnte von Atlético Madrid in die...

Sturm Graz ist laut mehreren Medienberichten an der Verpflichtung eines einstigen spanischen Top-Talents interessiert. Der 20-jährige Javi Serrano könnte von Atlético Madrid in die Steiermark wechseln.

Im zentralen Mittelfeld der Grazer wird es im Transfersommer die eine oder andere Veränderung geben: Der Abgang von Ivan Ljubic ist bereits beschlossene Sache, mit Klagenfurt-Rückkehrer Vesel Demaku wird man wohl nicht mehr planen. Mit Moritz Wels könnte zudem ein junges Talent fürs offensive Mittelfeld die Grazer in Richtung Ausland verlassen.

Wie die „Krone“ und „Laola1“ nun berichten, hat Sturm ein Auge auf den jungen Madrilenen Javi Serrano geworfen. Der 20-Jährige, der in Spanien sämtliche Juniorenauswahlen – wenn auch meist als Reservespieler – durchlief, wurde im Nachwuchs von Atlético Madrid ausgebildet und hat beim Großklub noch einen Vertrag bis 2025.

Das Potential des „Achters“ ist unbestritten, allerdings verläuft die Entwicklung Serranos nicht wie geplant. Im Frühjahr 2020 stand er noch als möglicher Neuzugang auf dem Zettel von Paris Saint-Germain und kurze Zeit später gab Serrano sogar sein Debüt in der Champions League beim FC Liverpool. Im Laufe des Frühjahrs 2022 kam Serrano noch sechs weitere Male für die Kampfmannschaft zum Einsatz, stand sogar einmal in der Startelf, konnte sich dann aber nicht in der „Ersten“ der Colchoneros etablieren.

In der abgelaufenen Saison wurde Serrano gleich zweimal verliehen. Im Herbst absolvierte er elf Spiele für den CD Mirandés in der zweiten spanischen Liga, im Frühjahr war er Stammspieler bei der UD Ibiza – ebenfalls Zweitligist – und bestritt 15 Partien. Ibiza stieg allerdings klar und deutlich in die dritte Liga ab.

Der 178cm große Mittelfeldspieler könnte nun also ein Perspektivprojekt im Mittelfeld der Grazer sein. Angesichts der frisch etablierten Finanzkraft der Grazer und dem Ruf, junge Talente ausgezeichnet zu entwickeln, wäre wohl auch eine fixe Verpflichtung anstatt einer Leihe nicht abwegig.