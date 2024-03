Testspiel: Guido Burgstaller on fire gegen die Vienna

Der SK Rapid und der First Vienna Football Club 1894 nutzten am Donnerstagnachmittag die Länderspielpause für einen attraktiven Trainingsersatz mit einem Testspiel im Allianz...

Der SK Rapid und der First Vienna Football Club 1894 nutzten am Donnerstagnachmittag die Länderspielpause für einen attraktiven Trainingsersatz mit einem Testspiel im Allianz Stadion ohne Zuschauer. Grün-Weiß setzte sich sicher mit 3:0 durch, bei allen drei Treffern hatte Guido Burgstaller seine Beine im Spiel (bei der Führung wurde ein Lupfer des Kärntners noch von einem Vienna-Verteidiger abgefälscht), die Treffer zwei und drei bereitete mit Ismail Seydi ein junger Offensivspieler vor, der erst vor knapp einer Woche sein Debüt in der Profimannschaft feierte. Nicolas Bajlicz feierte mit Seitenwechsel sein Comeback nach einem im Finish des Wintertrainingslagers in Belek erlittenen Zehenbruchs.

Cheftrainer Robert Klauß, der seiner Mannschaft nun ein freies Wochenende gönnt, zeigte sich nach dem Spiel, bei dem seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit noch einige Chancen auf einen höheren Sieg hatte und sich auf der Gegenseite Torhüter Bernhard Unger mit zwei schönen Paraden auszeichnen konnte, zufrieden: „Der heutige Test hat seinen Zweck absolut erfüllt, alle sind gesund geblieben und auch das Ergebnis stimmt.“

Ein ausführlicherer Spielbericht ist auf der Homepage des SK Rapid hier zu finden!

Testspiel | Allianz Stadion: SK Rapid : First Vienna FC 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Abazovic (ET./ 36.), 2:0 Burgstaller (44.), 3:0 Burgstaller (56.)

Rapid-11: Gartler (46. Unger); Schick (63. Auer), Kongolo (46. Sollbauer), Hofmann, Moormann; Grgić (46. Bajlicz), Kerschbaum (63. Gueye); Seydi (63. Demir), Kaygin (78. T. Hedl), Grüll (63. Wydra); Burgstaller © (63. Mayulu)