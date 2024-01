Wiener Austria startet das Trainingslager in Malta

Am frühen Montag-Nachmittag erreichten die Veilchen ihr Teamhotel in Malta, wo sich die Austria in den nächsten zehn Tagen auf die Frühjahrssaison vorbereiten wird....

Bis auf Marko Raguz ist der gesamte Kader der Kampfmannschaft im Trainingslager mit dabei, auch die beiden Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi und Florian Wustinger sind mit an Bord. Manuel Polster, Muki Huskovic und Moritz Wels sind beim Bundesheer und werden deshalb erst am Mittwoch (10.1.) zum Team stoßen. Erstmals mit dabei ist auch Innenverteidiger Dejan Radonjić, Kooperationsspieler des SV Stripfing. Aleksandar Jukic ist aus disziplinären Gründen nicht mehr Teil des Profi-Kaders. Unser Kader für das Trainingslager Torhüter: Christian Früchtl, Mirko Kos, Lukas Wedl Abwehr: Lucas Galvão, Tin Plavotić, Matteo Meisl, Johannes Handl, Marvin Martins, Dejan Radonjić Mittelfeld: Luca Pazourek, Ziad El Sheiwi, James Holland, Manuel Polster, Marvin Potzmann, Hakim Guenouche, Florian Wustinger, Matthias Braunöder, Reinhold Ranftl, Manfred Fischer, Moritz Wels Angriff: Muharem Husković, Fisnik Asllani, Andreas Gruber, Romeo Vučić, Alexander Schmidt, Dominik Fitz, Silva Kani „Einsatzzeit für alle Spieler" Die Austria bestreitet im Rahmen des Tipsport Malta Cups drei internationale Testspiele gegen Hradec Králové (Mittwoch, 10.01., 17:00 Uhr), Spartak Trnava (Samstag, 13.01., 11:00 Uhr) und Sigma Olmütz (Montag, 15.01., 16:00 Uhr). Die Spiele werden als Livestream auf der Austria-Website zu sehen sein, am Tag danach folgen jeweils kurze Highlight-Videos. „In den ersten beiden Spielen werden wir allen Kaderspielern Einsatzzeit geben. Jeder hat die Chance, sich zu empfehlen. Wir werden auch einiges ausprobieren. Gegen Ende des Trainingslagers soll sich dann aber schon ein Stamm herauskristallisieren. Wir haben danach nur noch ein Testspiel bevor es am zweiten Februar schon mit dem Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz losgeht", sagt Trainer Michael Wimmer. Fokus auf Offensivspiel & Stärkung der Gemeinschaft Ein großer Fokus liegt im Trainingslager auf dem eigenen Offensivspiel: „Wir haben die Herbstsaison im Detail analysiert und geschaut, wo wir nachjustieren müssen. Wir haben eine Tordifferenz von 16:16, deshalb ist klar, dass wir vor allem an unserem Offensivspiel arbeiten und im eigenen Ballbesitz besser werden müssen – wir wollen uns noch mehr und klarere Chancen herausspielen. Unser Defensivspiel war schon gut, das wollen wir noch weiter stabilisieren", erklärt Wimmer. Abgesehen von drei Testspielen und vielen Trainingseinheiten ist auch eine Teambuilding-Session geplant, das Trainingslager soll generell dazu genutzt werden, um als Mannschaft noch enger zusammenzurücken: „Wir wollen als Team gestärkt herausgehen und eine noch engere Gemeinschaft werden", betont der Austria-Trainer. Pressemeldung FK Austria Wien