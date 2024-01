Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Nico Antonitsch

IV, 32, AUT | SV Elversberg – > Hapoel Petach Tikva

Der in Wien geborene Innenverteidiger Nico Antonitsch spielte nun 6 ½ Jahre lang am Stück in Deutschland, stand dort bei Zwickau, Ingolstadt und Elversberg unter Vertrag und erarbeitete sich den Ruf einen soliden Abwehrspielers. In Deutschlands dritter Liga bestritt Antonitsch 120 Spiele und war mit acht Treffern auch durchaus torgefährlich. Nachdem er nun in Elversberg aber nur Ergänzungsspieler war und lediglich auf drei Einsätze in der laufenden Saison kam, wagt der 32-Jährige nun ein neues Auslandsabenteuer und wechselt bis zum Saisonende zum israelischen Klub Hapoel Petach Tikva, aktuell Zwölfter in der 14er-Liga des Landes. In Österreich hatte Antonitsch unter anderem für Horn, St. Florian und die SV Ried gespielt.

Dardan Shabanhaxhaj

ST, 22, AUT | NS Mura – > Rubin Kazan

Die einstige Sturm-Nachwuchshoffnung Dardan Shabanhaxhaj zeigte im vergangenen Herbst beim slowenischen Verein Mura ordentlich auf und kam auf sieben Tore und drei Assists, weshalb er Begehrlichkeiten im Ausland weckte. Der russische Mittelständler Rubin Kasan, derzeit von Austria-Legende Rashid Rachimov trainiert, machte Shabanhaxhaj nun zu Muras Rekordtransfer: Der Klub aus Tatarstan bezahlte eine Ablöse in Höhe von 1,2 Millionen Euro an die Slowenen und bindet Shabanhaxhaj bis Sommer 2028. Sturm Graz verdiente an diesem Transfer aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung und dem Solidaritätsbeitrag der FIFA etwa 400.000 Euro. Für die Grazer hatte Shabanhaxhaj 20 Spiele bestritten, sich aber nicht in die Scorerliste eingetragen.

Richard Windbichler

IV, 32, AUT | CD Rongcheng – > San Antonio FC

Nachdem er bereits in Europa, Australien und Asien kickte, wechselt Innenverteidiger Richard Windbichler nun erstmals nach Nordamerika und schließt sich dem US-amerikanischen Zweitligisten San Antonio an. Der 32-Jährige, der es im Jahr 2018 in Südkorea ins Team der Saison schaffte, wechselt mit 1. Februar in eine mit Legionären aus aller Welt gespickte Mannschaft und wird damit bereits auf seinem vierten Kontinent spielen. Sein neuer Trainer Alen Marcina betonte bereits: „Richard ist ein echter Führungsspieler, der sehr wettbewerbsorientiert, hungrig und motiviert ist, zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Wir freuen uns sehr auf seine Ankunft in San Antonio, wo er sich nahtlos in unser Team einfügen wird.“

Boris Moltenis

IV, 24, FRA | SC Austria Lustenau – > FC Sochaux

Eigentlich sollte der 24-jährige Boris Moltenis – Nationalspieler von Martinique, geboren im französischen Belfort – die Innenverteidigung des SC Austria Lustenau stabilisieren. Aber der 184cm große Abwehrspieler absolvierte für die Vorarlberger nur elf Partien und war über weite Strecken eher ein Unsicherheitsfaktor, weshalb er Lustenau nun bereits nach fünf Monaten wieder verlässt und zu seinem Ex-Klub Sochaux zurückkehrt. Sochaux spielt derzeit nur in Frankreichs dritter Liga, dort allerdings um den Aufstieg. Lustenau hatte Moltenis erst im August gegen eine geringe Ablöse vom polnischen Klub Wisla Krakau ins Ländle geholt. In Frankreich unterschrieb er nun vorerst einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Zwischen 2014 und 2021 hatte Moltenis bereits für seinen alten, neuen Klub gespielt.