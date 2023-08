Nach dem Rassismus-Skandal in den USA und dem damit verbundenen Aus von Taxiarchis Fountas bei D.C. United, hat der griechische Teamspieler einen neuen Klub...

Nach dem Rassismus-Skandal in den USA und dem damit verbundenen Aus von Taxiarchis Fountas bei D.C. United, hat der griechische Teamspieler einen neuen Klub gefunden. Der Ex-Rapidler wechselt zum türkischen Top-Klub Trabzonspor.

Zwei Jahre mit Option auf ein weiteres wird der 27-jährige Grieche in der Hafenstadt am Schwarzen Meer verbringen. Ablöse musste Trabzonspor aufgrund der „Fristlosen“ in Washington D.C. für Fountas keine bezahlen.

Bereits im letzten Jahr war Fountas in Wien-Hütteldorf nicht besonders freundlich verabschiedet worden, nachdem er sich im Zuge seines Wechselwunsches zahlreiche Disziplinlosigkeiten erlaubte. In den USA erhielt er schließlich einen Fabelvertrag, der ihm in drei Jahren etwa sieben Millionen US-Dollar (6,43 Millionen Euro) einbringen sollte. Eine Auseinandersetzung mit einem Mitglied des Trainerstabs – mit rassistischem Unterton – sorgte allerdings dafür, dass Fountas bereits nach knapp 1 ½ Jahren seine Sachen packen musste. Bis hierhin hatte der griechische Stürmer in 38 Spielen 18 Tore für D.C. United erzielt.

Bei Trabzonspor trifft Fountas nun auf einige namhafte Nebenleute – und auch griechische Landsmänner. Im Angriff spielen etwa der Uruguayer Maxi Gómez oder der kroatische Teamspieler Mislav Orsic, in der Innenverteidiger der Niederländer Stefano Denswil. Aus dem Mittelfeld könnte Fountas von seinen Landsleuten Dimitrios Kourbelis und Top-Spieler Anastasios Bakasetas gefüttert werden, die er beide vom griechischen Nationalteam kennt.

Trabzonspor wird vom Ex-Austria-Coach Nenad Bjelica betreut. In die neue Ligasaison startete das Team mit einem 1:0-Sieg über Antalyaspor. Die vergangene Saison schloss das Team als Sechster ab, womit man die Qualifikation für Europa verpasste.