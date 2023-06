Friesenbichler kehrt nach Österreich zurück, Ried-Stürmer geht nach Südkorea

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der...

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Leo Mikic

LA, 26, CRO | SV Ried – > Jeonnam Dragons

Nach insgesamt 5 ½ Jahren in Österreich und zuletzt zwei Saisonen in Ried wechselt der kroatische Linksaußen Leo Mikic nach Südkorea. Der 26-Jährige erzielte für die Innviertler zehn Tore und fünf Assists in 66 Pflichtspielen, nachdem er zuvor für Kapfenberg und den FC Lustenau auflief. Mikic’ größtes Highlight war wohl der Ausgleichstreffer zum 2:2 gegen Red Bull Salzburg im Oktober 2021, nachdem er erst in der 88. Minute eingewechselt wurde. Nach dem Abstieg der Rieder wechselt Mikic nun zum aktuellen Neunten der zweiten südkoreanischen Liga Jeonnam Dragons.

Marc Stendera

ZM, 27, GER | VfB Oldenburg – > SKN St. Pölten

Der langjährige deutsche Bundesligaspieler und ehemalige Nachwuchsteamspieler Marc Stendera soll der neue Führungsspieler im Mittelfeld von Zweitligist St. Pölten werden. Der 27-Jährige stand in der Bundesliga in 78 Partien auf dem Platz, bestritt die meisten Partien für seinen Heimatverein Eintracht Frankfurt und kickte auch in Ingolstadt und Hannover. Zuletzt bestritt Stendera 14 Partien für den Drittligisten Oldenburg, der nun als Achtzehnter den Gang in die Regionalliga antreten musste. Beim SKN St. Pölten unterschrieb der Deutsche nun einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison und soll einer der Garanten dafür sein, dass die Niederösterreicher in der kommenden Saison wieder den Aufstieg in die Bundesliga schaffen sollen.

Kevin Friesenbichler

ST, 29, AUT | Lechia Gdansk – > DSV Leoben

Bereits zum dritten Mal kehrt Mittelstürmer Kevin Friesenbichler nach Österreich zurück. Nach dem Abstieg mit dem polnischen Klub Lechia Gdansk, für den er in einer halben Saison keinen Treffer erzielen konnte, schließt sich der 29-Jährige für zwei Jahre dem Zweitligaaufsteiger DSV Leoben an. Der gebürtige Weizer spielte im Laufe seiner bewegten Karriere bereits für die zweite Mannschaft der Bayern, für Benfica Lissabon, den VfL Osnabrück und den lettischen Klub Rigas FS, mit dem er Meister und Cupsieger wurde. In der österreichischen Bundesliga kickte Friesenbichler für die Austria, den Wolfsberger AC und Sturm Graz, kam in der höchsten Spielklasse auf insgesamt 27 Tore und 23 Assists in 154 Spielen. In Leoben ist er nun die erste Neuverpflichtung für die neue Saison.

Barnabás Varga

ST, 28, HUN | Paksi FC – > Ferencvaros Budapest

Erst vor wenigen Wochen berichteten wir über die Fabelsaison des einstigen Mattersburg-Stürmers Barnabás Varga in Ungarn. Der mittlerweile 28-Jährige war beim Paksi FC mit 26 Saisontreffern der beste Stürmer der Liga. Nun kam es tatsächlich noch zu einem zuletzt noch unverhofften großen Transfer: Varga wechselt gegen eine kolportierte Ablöse von 800.000 Euro zum ungarischen Meister Ferencvaros. Das beschert auch seinem burgenländischen Ex-Klub Eberau eine Finanzspritze: Aufgrund des Solidaritätsbeitrags der FIFA wird der Amateurklub aus der 2. Liga Süd um etwa 25.000 Euro reicher werden.