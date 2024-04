Nachwuchs: Bärenstarker Florucz, kurioses Fener-Debüt für Karayazi

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Diesmal wurden urlaubsbedingt drei Wochen – inklusive der Länderspielpause – zusammengefasst.

KALENDERWOCHE 12 – 14 / 2024

VfL Wolfsburg )

Patrick Wimmer (

RA – 22 Jahre (Jg. 01) – 10 Spiele – 1 Tor

Beim 2:0-Testspielsieg der österreichischen Nationalelf in der Slowakei wurde Patrick Wimmer zur Halbzeit eingewechselt. Beim fulminanten 6:1 über die Türkei kam er nach 82 Minuten ins Spiel und steuerte einen Assist bei. Für Wolfsburg stand er beim 2:0-Sieg in Bremen nicht im Kader seines Teams und spielte beim darauffolgenden 1:3 gegen Mönchengladbach bis zur 57. Minute als Rechtsaußen und sah seine zweite gelbe Karte in der laufenden Saison.

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

ZM – 22 Jahre (Jg. 01) – 15 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim Nationalteam spielte Nicolas Seiwald sowohl gegen die Slowakei, als auch gegen die Türkei durch. In der Liga wurde er sowohl beim 0:0 gegen Mainz, als auch beim 4:1-Sieg in Freiburg nach 83 Minuten eingewechselt.

Junior Adamu ( SC Freiburg )

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 13 Spiele (2/0/0 für SC Freiburg II)

Junior Adamu wurde beim 3:0-Sieg der Freiburger in Mönchengladbach in der Schlussminute eingewechselt. Beim darauffolgenden 1:4 gegen RB Leipzig saß er nur auf der Bank.

SV Elversberg ) Paul Wanner (

RA/OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 22 Spiele – 4 Tore – 3 Assists (3/1/0 für Bayern II)

In der Länderspielpause kam Paul Wanner für die U20-Auswahl Deutschlands zum Einsatz, wo er in einem Test gegen Frankreich traf. In der zweiten deutschen Bundesliga wurde er beim 0:5 in Braunschweig zur Halbzeit eingewechselt und spielte beim darauffolgenden 0:0 gegen Magdeburg bis zur 71. Minute im offensiven Mittelfeld.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 22 Jahre (Jg. 01)

Leo Greiml fehlt dem FC Schalke 04 weiterhin aufgrund seines Kreuzbandrisses und wird erst in den nächsten Wochen oder Monaten wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 22 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele (1/0/0 für St. Pauli II)

David Nemeth saß in den letzten beiden Spielen auf der Bank des FC St. Pauli.

Marlon Mustapha ( Fortuna Düsseldorf )

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele – 2 Tore (7/0/0 für Como 1907)

Marlon Mustapha spielte beim 3:1-Sieg in der Liga in Kaiserslautern bis zur 55. Minute im Sturmzentrum und sah Gelb und zudem bei der 0:4-Niederlage im Cup-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen bis zur 65. Minute. Beim darauffolgenden 2:0-Sieg in der Liga gegen Braunschweig saß er über 90 Minuten auf der Bank der Fortuna.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 22 Jahre (Jg. 02)

Der Salzburger Paul Tschernuth stieg mit dem 1. FC Heidenheim in die deutsche Bundesliga auf. Nachdem er aber schon in der zweiten Liga zu keinem Pflichtspiel kam wird es für den jungen Keeper sehr schwer sein, in der höchsten Spielklasse in die Mannschaft zu rutschen. Sein Vertrag in Heidenheim läuft noch bis 2025 – in der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Franz Stolz (Genua CFC)

TW – 23 Jahre (Jg. 01)

Franz Stolz wechselte kurz vor Ende der Transferzeit vom SKN St. Pölten zum Genua CFC. Ob er beim Serie-A-Klub, der inklusive ihm fünf Torhüter im Profikader hat, eine Rolle spielt, wird sich wohl erst langfristig weisen. Bisher stand er in keinem Matchkader.

Matthias Braunöder (Como 1907)

ZM – 22 Jahre (Jg. 02) – 7 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In der Länderspielpause führte Matthias Braunöder sein Team beim 1:1 gegen Dänemark als Kapitän aufs Feld und wurde nach 82 Minuten ausgewechselt. Dasselbe geschah auch beim enttäuschenden 2:2 in der EM-Qualifikation gegen Zypern. Für seinen Klub Como spielte er sowohl beim 2:0-Sieg gegen den FC Südtirol, als auch beim 2:1-Sieg bei Catanzaro im zentralen Mittelfeld durch und markierte beim Sieg über Südtirol seinen ersten Assist im Dress seines neuen Teams.

Yusuf Demir ( FC Basel



OM/RA – 20 Jahre (Jg. 03) – 11 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Yusuf Demir gab beim U21 ein großes Lebenszeichen von sich: Beim 1:1 im Test gegen Dänemark wurde er nach einer Stunde eingewechselt und versenkte nach 67 Minuten einen direkten Freistoß. Beim 2:2 in der U21-EM-Quali gegen Zypern kam er ebenfalls nach einer Stunde ins Spiel und bereitete beide Tore der Österreicher vor. Beim FC Basel stand er im Anschluss daran allerdings in allen drei Partien nicht im Matchkader.

Dijon Kameri (Grasshoppers)

OM – 19 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Dijon Kameri fiel in den letzten Wochen verletzungsbedingt aus und machte keine Partien.

Silvan Wallner ( FC Zürich )

IV/RV – 22 Jahre (Jg. 02) – 13 Spiele (1/0/0 für FC Zürich II)

Silvan Wallner saß sowohl beim 2:2 in Basel, als auch beim 0:0 gegen Winterthur auf der Bank des FC Zürich und wurde beim 1:0-Sieg bei Titelanwärter Servette Genf nach 88 Minuten eingewechselt.

Efekan Karayazi (Fenerbahce)

DM – 18 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (14/2/1 für Fenerbahce U19)

Efekan Karayazi spielte beim 1:2 der U19-Mannschaft von Fenerbahce Istanbul bei Sivasspor im zentralen Mittelfeld durch und sah Gelb. In der Liga saß er beim 4:2-Sieg von Fenerbahce über Adana Demirspor zum vierten Mal in der laufenden Saison auf der Bank. Und zu einem äußerst kuriosen Startelfdebüt für Fenerbahce kam der gebürtige Vorarlberger ebenfalls: Im türkischen Supercup gegen Galatasaray bot Fenerbahce die U19-Mannschaft auf – unter anderem mit Karayazi in der Innenverteidigung. Nach wenigen Sekunden ging Galatasaray durch Mauro Icardi in Führung und noch vor dem Wiederankick in der zweiten Minute verließ die Fener-Mannschaft geschlossen den Platz – und kam nicht mehr zurück. Nach dem Skandalspiel gegen Trabzonspor vor wenigen Wochen wollte Fenerbahce damit gegen den türkischen Verband protestieren. Die jungen Spieler ernteten ein Pfeifkonzert – es sei dahingestellt, ob es korrekt von Fenerbahce war, die eigenen Youngster für diesen Protest zu verwenden. Galatasaray gewann den Supercup (fast) kampflos.

Can Keles (Karagümrük)

LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 28 Spiele – 3 Tore – 4 Assists

Beim 0:1 gegen Sivasspor saß Can Keles nur auf der Bank von Fatih Karagümrük.

Enes Tepecik (Ankaragücü)

OM – 20 Jahre (Jg. 04) – 0 Spiele (11/2/0 für Ankaragücü U19)

Enes Tepecik spielte vergangene Woche wieder für die U19 von Ankaragücü: Beim 2:2 gegen die Kayserispor U19 spielte er bis zur 81. Minute im offensiven Mittelfeld, sah Gelb und erzielte seinen zweiten Saisontreffer. Für die Kampfmannschaft stand er allerdings erneut nicht im Kader.

Franjo Ivanovic ( HNK Rijeka )

OM/ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 24 Spiele – 5 Tore – 2 Assists

Franjo Ivanovic spielte beim 3:0-Auswärtssieg bei Rudes bis zur 53. Minute im Sturmzentrum von Rijeka. Im Cup-Halbfinale gegen Lokomotiva Zagreb (1:0) und beim enorm wichtigen 1:0-Heimsieg in der Liga gegen Hajduk Split saß er jeweils auf der Bank seines Teams.

Gabriel Eskinja ( Slaven Belupo )

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (10/0/0 für Zrinski Osjecko)

Gabriel Eskinja saß zuletzt zweimal auf der Bank seines Leihklubs Zrinjski Osjecko.

Olimpija Ljubljana ) Raul Florucz (

RA/LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 21 Spiele – 7 Tore – 5 Assists

Tolle Woche für Raul Florucz nach der Länderspielpause: Beim 3:2-Sieg über Koper begann Florucz als Rechtsaußen, holte den Elfmeter zum 1:0 heraus und erzielte das 2:0 selbst. Zur Pause wurde er ausgewechselt. Beim darauffolgenden 3:2-Sieg bei Rogaska spielte er als Rechtsaußen durch, erzielte das 1:1 selbst und bereitete die beiden weiteren Tore für sein Team vor. Innerhalb von nur acht Tagen sammelte Florucz also fünf Scorerpunkte.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 12 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 3:2 gegen Koper saß Mateo Karamatic auf der Bank von Olimpija Ljubljana. Beim darauffolgenden 3:2-Sieg bei Rogaska begann er in der Innenverteidigung, wurde aber zur Halbzeit ausgewechselt.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 22 Jahre (Jg. 02) – 16 Spiele – 2 Tore

Beim 1:1 bei Motor Lublin spielte Marko Dijakovic in der Innenverteidigung durch. Beim 0:1 gegen Wisla Plock stand er nicht im Kader von GKS Tychy.

Thomas Jungbauer (SK Dynamo Ceske Budejovice)

IV – 18 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (5/0/0 für Ceske Budejovice U19, 5/0/0 für Ceske Budejovice II)

In der Länderspielpause kam Thomas Jungbauer für die U23-Mannschaft der Dominikanischen Republik zum Einsatz. Bei der 0:2-Niederlage gegen die Paraguay U23 spielte er in der Innenverteidigung durch und sah Gelb. Danach spielte er für die U19-Mannschaft von Ceske Budejovice beim 3:3 gegen die Slovan Liberec U19 durch und sah ebenfalls Gelb.

Amar Kvakic (Universitatea Craiova)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele

Amar Kvakic saß beim 1:2 gegen Otelul Galati auf der Bank von Universitatea Craiova. Im Cup-Viertelfinale gegen den FC Voluntari spielte er von Beginn an in der Innenverteidigung und wurde zum Beginn der Verlängerung ausgewechselt. Sein Team verlor schließlich im Elferschießen.

Oskar van Hattum (Wellington Phoenix)

RA – 21 Jahre (Jg. 02) – 12 Spiele – 1 Tor – 3 Assists (3/2/0 für Wellington Phoenix II)

Oskar van Hattum wurde beim 1:0-Sieg über Brisbane Roar nach 66 Minuten für den Angriff eingewechselt. Beim darauffolgenden 1:2 bei den Central Coast Mariners kam er nach 71 Minuten ins Spiel und bereitete sieben Minuten später mit einer Flanke den zwischenzeitlichen Ausgleich vor.

Dardan Shabanhaxhaj (Rubin Kazan)

LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele (19/7/3 für ND Mura)

Dardan Shabanhaxhaj wurde beim 2:1-Sieg von Rubin Kazan gegen Akhmat Grozny nach 81 Minuten eingewechselt.

Daniel Mandl, abseits.at