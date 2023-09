Nachwuchs: Milojevic traf als Kapitän für Leverkusen U19

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 35 / 2023

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Philipp Breit (SPAL U19)

IV – 20 Jahre (Jg. 03)

Der 200cm große Innenverteidiger Philipp Breit saß am Wochenende bei der Kampfmannschaft von Drittligist SPAL auf der Bank. Der Absteiger gewann mit 1:0 gegen Vis Pesaro.

Emirhan Acar (FC Turin U19)

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Emirhan Acar saß beim 4:3-Sieg der FC Turin U19 gegen die Genua U19 auf der Bank und wurde beim 1:1 gegen die Sassuolo U19 nach 81 Minuten eingewechselt.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim U19 )

DM – 18 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Beim 6:0-Sieg über die Borussia Dortmund U19 im DFB-Pokal der Junioren stand Benedikt Huber nicht im Kader der TSG 1899 Hoffenheim.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele

Beim 6:0-Sieg über die Borussia Dortmund U19 im DFB-Pokal der Junioren spielte Florian Micheler als Achter durch.

Tristan Osmani (FC Schalke 04 U19 )

ZM – 18 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Beim 7:2-Sieg bei der VfB Lübeck U19 im DFB-Pokal der Junioren spielte Tristan Osmani für die Schalke U19 durch.

Christopher Olivier (VfB Stuttgart U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Die U19 des VfB Stuttgart hatte am vergangenen Wochenende keine Partie. Christopher Olivier wurde erstmalig ins österreichische U18-Nationalteam einberufen.

Juri Kirchmayr (VfL Wolfsburg U19)

TW – 17 Jahre (Jg.05) – 4 Spiele

Beim 4:2-Sieg bei der Magdeburg U19 im DFB-Pokal der Junioren stand Juri Kirchmayr über die volle Spieldauer im Tor der jungen Wolfsburger.

Kevin Lebersorger (VfL Wolfsburg U19)

RV – 18 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 4:2-Sieg bei der Magdeburg U19 im DFB-Pokal der Junioren spielte Kevin Lebersorger durch und sah Gelb.

Luca Kerber (FC Augsburg U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele

Die U19 des FC Augsburg hatte am vergangenen Wochenende keine Partie.

Filip Milojevic (Bayer 04 Leverkusen U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele – 1 Tor

Beim 2:0-Sieg bei der Dynamo Dresden U19 im DFB-Pokal der Junioren führte Filip Milojevic sein Team als Kapitän auf den Platz, spielte durch und erzielte einen Treffer für die Leverkusener U19.

Leon Pertl ( SV Sandhausen U19 )

TW – 18 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele

Bei der Niederlage nach Elfmeterschießen gegen die Paderborn U19 im DFB-Pokal der Junioren stand Leon Pertl nicht im Kader seines Teams.

Jakob Zickler ( Dynamo Dresden U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage gegen die Leverkusen U19 im DFB-Pokal der Junioren spielte Jakob Zickler bis zur 74. Minute.

Matthias Wetschka (Dynamo Dresden U19 )

IV – 18 Jahre (Jg. 05) – 3 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Matthias Wetschka fehlt aktuell aufgrund eines Muskelfaserrisses, der ihn wohl noch bis Ende September außer Gefecht setzen wird.

Justin Thönig (TSV 1860 München U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 04)

Der gebürtige Münchner Justin Thönig spielt auch 2023/24 für 1860 München und wird dort zwischen der U19 und der zweiten Mannschaft, die in der Bayernliga Süd spielt, pendeln. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader und aktuell fehlt er verletzungsbedingt.

Ante Banden (TSV 1860 München U19 )

DM/IV – 16 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Die U19 des TSV 1860 München hatte am vergangenen Wochenende keine Partie.

Lasse Faßmann (TSV 1860 München U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Die U19 des TSV 1860 München hatte am vergangenen Wochenende keine Partie.

Clemens Lippmann (TSV 1860 München U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 2 Spiele

Die U19 des TSV 1860 München hatte am vergangenen Wochenende keine Partie.

Matej Mijic (1. FC Kaiserslautern U19)

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele

Beim 3:2-Sieg über die RB Leipzig U19 im DFB-Pokal der Junioren wurde Matej Mijic in der letzten Minute eingewechselt.

Magnus Dalpiaz (FC Bayern München U17)

IV – 16 Jahre (Jg. 07) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 0:0 gegen die U17 des FSV Mainz 05 spielte Magnus Dalpiaz durch.

Leon Rexhaj (TSV 1860 München U17)

RV – 16 Jahre (Jg. 07) – 6 Spiele – 1 Tor

Beim 0:5 gegen die Stuttgart U17 wurde Leon Rexhaj zur Pause beim Stand von 0:3 als Rechtsverteidiger eingewechselt.

Jayden Makwaya (SC Freiburg U17)

ST – 15 Jahre (Jg. 07)

Der talentierte Angreifer und U16-Nationalspieler Jayden Makwaya wechselte im Juli aus der Vorarlberger Akademie nach Freiburg, wo er in der U17 eingeplant ist. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Elias Klaus (SC Freiburg U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 07) – 5 Spiele – 2 Tore

Beim 0:2 gegen die Karlsruher SC U17 führte Elias Klaus sein Team als Kapitän aufs Feld und spielte durch.

Florian Hangl (FC Augsburg U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 07) – 6 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Bei der 2:4-Niederlage bei der Regensburg U17 spielte Florian Hangl für die Augsburger B-Junioren durch.

Silvio Zinner (Union Berlin U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 07)

Der Mittelfeldspieler Silvio Zinner wechselte im Juli aus der Akademie St. Pölten in die U17-Mannschaft von Union Berlin und ist demnach ebenfalls neu auf unserer Liste. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Yanik Spalt (VfB Stuttgart U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 07)

Erst vor wenigen Tagen wechselte der zentrale Mittelfeldspieler Yanik Spalt aus der U16 der Vorarlberger Akademie in die U17-Mannschaft des VfB Stuttgart.

Armin Sehic (FC Vaduz U18)

LA – 17 Jahre (Jg. 06)

Der Linksaußen Armin Sehic spielt auch in der kommenden Saison in der U18-Mannschaft des FC Vaduz. Die Saison in der U18-Jugendliga startet erst diese Woche.

Jan Tröster (FC Luzern U17)

ST – 17 Jahre (Jg. 06)

Der Angreifer Jan Tröster spielt weiterhin in der U17-Mannschaft des FC Luzern, dürfte aber wie schon in der letzten Saison immer wieder auch für die U18 zum Einsatz kommen. Die Saison in der U18-Jugendliga startet erst diese Woche.

Aleksandar Becirovic (Concordia / Old Boys Basel U17)

IV – 17 Jahre (Jg. 06)

Weiterhin für Concordia / Old Boys Basel spielt der Innenverteidiger Aleksandar Becirovic. Der 17-Jährige ist unverändert für die U17-Mannschaft eingeplant. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Daniel Mandl, abseits.at