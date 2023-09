Nachwuchs: Premierentor für Kaiserslautern-Legionär Mijic

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 37 / 2023

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Philipp Breit (SPAL U19)

IV – 20 Jahre (Jg. 03)

Philipp Breit saß sowohl beim 1:2 gegen Perugia, als auch beim 1:0-Sieg bei der Juventus U23 auf der Bank der Kampfmannschaft des italienischen Drittligisten SPAL Ferrara.

Emirhan Acar (FC Turin U19)

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Emirhan Acar saß beim 2:2 bei der Monza U19 auf der Bank der jungen Turiner.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim U19 )

DM – 18 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Benedikt Huber saß beim 5:2-Sieg über die Bayern München U19 auf der Bank der Hoffenheimer A-Junioren.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele

Florian Micheler spielte beim 5:2-Sieg über die Bayern München U19 im zentralen Mittelfeld durch.

Tristan Osmani (FC Schalke 04 U19 )

ZM – 18 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Auch beim 2:0-Sieg über die Paderborn U19 fehlte Tristan Osmani aufgrund einer Rotsperre.

Christopher Olivier (VfB Stuttgart U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 6:1-Sieg über die Augsburg U19 stand Christopher Olivier nicht im Kader der jungen Stuttgarter.

Juri Kirchmayr (VfL Wolfsburg U19)

TW – 17 Jahre (Jg.05) – 5 Spiele

Juri Kirchmayr stand auch beim 4:1-Sieg bei der Osnabrück U19 über 90 Minuten im Tor der jungen Wolfsburger.

Kevin Lebersorger (VfL Wolfsburg U19)

RV – 18 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Der Rechtsverteidiger Kevin Lebersorger stand beim 4:1 bei der Osnabrück U19 in der Startelf, sah Gelb und wurde nach 76 Minuten ausgewechselt.

Luca Kerber (FC Augsburg U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 06) – 5 Spiele

Beim 1:6 bei der Stuttgart U19 spielte Luca Kerber bis zur 72. Minute in einem 4-4-2 im linken Mittelfeld.

Filip Milojevic (Bayer 04 Leverkusen U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele – 1 Tor

Beim 2:1-Sieg über die U19 des 1.FC Köln spielte Filip Milojevic in der Innenverteidigung durch.

Leon Pertl ( SV Sandhausen U19 )

TW – 18 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele

Leon Pertl saß beim 2:4 gegen die Mainz U19 auf der Bank der Sandhausen U19.

Jakob Zickler ( Dynamo Dresden U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 06) – 5 Spiele

Beim 2:1-Sieg gegen die Carl Zeiss Jena U19 spielte Jakob Zickler bis zur 64. Minute im offensiven Mittelfeld.

Matthias Wetschka (Dynamo Dresden U19 )

IV – 18 Jahre (Jg. 05) – 3 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Matthias Wetschka fehlt aktuell aufgrund eines Muskelfaserrisses, der ihn wohl noch bis Ende September außer Gefecht setzen wird.

Justin Thönig (TSV 1860 München U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 04)

Der gebürtige Münchner Justin Thönig spielt auch 2023/24 für 1860 München und wird dort zwischen der U19 und der zweiten Mannschaft, die in der Bayernliga Süd spielt, pendeln. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader und aktuell fehlt er verletzungsbedingt.

Ante Banden (TSV 1860 München U19 )

DM/IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Beim 1:1 gegen die Ingolstadt U19 stand Ante Banden nicht im Kader der 1860 München A-Junioren.

Lasse Faßmann (TSV 1860 München U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Lasse Faßmann saß beim 1:1 gegen die Ingolstadt U19 über 90 Minuten auf der Bank der jungen Löwen.

Clemens Lippmann (TSV 1860 München U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 2 Spiele

Clemens Lippmann saß beim 1:1 gegen die Ingolstadt U19 über 90 Minuten auf der Bank der 1860 München U19.

Matej Mijic (1. FC Kaiserslautern U19)

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele – 1 Tor

Premierentreffer für Matej Mijic bei der Kaiserslautern U19: Bei der 3:5-Niederlage bei der U19 von Eintracht Frankfurt spielte er bis zur 75. Minute als Linksaußen in einem 4-2-3-1-System und erzielte das zwischenzeitliche 1:1.

Magnus Dalpiaz (FC Bayern München U17)

IV – 16 Jahre (Jg. 07) – 5 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 3:1-Sieg über die Ingolstadt U17 spielte Magnus Dalpiaz als Linksverteidiger durch und sah Gelb.

Leon Rexhaj (TSV 1860 München U17)

RV – 16 Jahre (Jg. 07) – 7 Spiele – 1 Tor

Das Spiel zwischen der Kaiserslautern U17 und der 1860 München U17 wurde beim Stand von 1:2 nach 57 Minuten aufgrund zweier schwerer Verletzungen von Spielern der Löwen abgebrochen. Leon Rexhaj stand bis dahin als Rechtsverteidiger auf dem Platz.

Jayden Makwaya (SC Freiburg U17)

ST – 15 Jahre (Jg. 07)

Der talentierte Angreifer und U16-Nationalspieler Jayden Makwaya wechselte im Juli aus der Vorarlberger Akademie nach Freiburg, wo er in der U17 eingeplant ist. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Elias Klaus (SC Freiburg U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 07) – 7 Spiele – 2 Tore

Bei der 1:5-Niederlage gegen die Jahn Regensburg U17 spielte Elias Klaus im zentralen Mittelfeld durch.

Florian Hangl (FC Augsburg U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 07) – 7 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 2:1-Sieg über die Hoffenheim U17 spielte Florian Hangl als Linksaußen durch und sah Gelb.

Silvio Zinner (Union Berlin U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 07) – 1 Spiel – 1 Tor

Beim 4:3-Sieg über die Hannover U17 stand Silvio Zinner nicht im Kader der Union Berlin B-Junioren.

Yanik Spalt (VfB Stuttgart U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 07)

Erst vor wenigen Tagen wechselte der zentrale Mittelfeldspieler Yanik Spalt aus der U16 der Vorarlberger Akademie in die U17-Mannschaft des VfB Stuttgart. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Armin Sehic (FC Vaduz U18)

LA – 17 Jahre (Jg. 06) – 2 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage bei der FC Concordia BS/BSC Old Boys U18 wurde Armin Sehic zur Pause eingewechselt.

Aleksandar Becirovic (Concordia / Old Boys Basel U18)

IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Aleksandar Becirovic saß beim 2:1-Sieg über die FC Vaduz U18 auf der Bank seines Teams.

Daniel Mandl, abseits.at