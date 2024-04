Nachwuchs: Zickler überzeugte bei Dresden, Breit gab Debüt für SPAL

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Urlaubsbedingt wurden drei Kalenderwochen zusammengefasst.

KALENDERWOCHE 12 – 14 / 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Souleyman Mandey (West Bromwich Albion U18)

DM – 18 Jahre (Jg. 06) – 10 Spiele – 1 Tor – 1 Assist (4/0/0 für West Bromwich U21)

Souleyman Mandey fehlte bei der 1:2-Niederlage der WBA U18 gegen Crystal Palace. Am vergangenen Wochenende spielte der junge Sechser allerdings beim 2:2 bei der Arsenal U18 im zentralen Mittelfeld durch.

Philipp Breit (SPAL U19)

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele – (3/0/0 für SPAL)

Nachdem er zuvor bereits einige Male auf der Bank der Kampfmannschaft saß, kam Philipp Breit in den letzten Wochen auch endlich zu seinen ersten Einsätzen beim einstigen Serie-A-Klub, der mittlerweile nur noch drittklassig spielt. In den letzten drei Spielen, in denen SPAL kein Gegentor kassierte und fünf Punkte holte, wurde Breit jeweils in der Schlussphase eingewechselt und kam so auf knapp 40 Einsatzminuten in der Innenverteidigung der Kampfmannschaft.



Emirhan Acar (FC Turin U19)

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 11 Spiele – 1 Tor (7/8/2 für FC Turin U18)

Emirhan Acar spielte zuletzt wieder für die U18-Mannschaft des FC Turin, wo er mittlerweile ein ausgesprochen dominanter Spieler ist: Beim 2:2 bei der Lazio U18 erzielte er beide Tore für sein Team und auch beim 0:2 gegen die Inter U18 spielte er im offensiven Mittelfeld durch. Vergangene Woche wurde Acar zudem im Finale der Coppa Italia Primavera – also dem italienischen Jugendpokal – in der Nachspielzeit eingewechselt. Sein Team unterlag der Fiorentina allerdings im Elfmeterschießen.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim U19 )

DM – 19 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:2 gegen die Ingolstadt U19 stand Benedikt Huber nicht im Kader der Hoffenheimer A-Junioren.

U19 ) Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 20 Spiele – 7 Tore – 8 Assists

In der Länderspielwoche kam Florian Micheler für Österreichs U19-Nationalelf in der EM-Qualifikation zum Einsatz: Beim 2:0-Sieg gegen Slowenien spielte er eine Stunde lang im Angriff und bereitete einen Treffer vor. Beim 1:2 gegen die Spanien U19 wurde er nach 78 Minuten eingewechselt. Beim darauffolgenden 1:2 der Hoffenheim U19 gegen Ingolstadt stand er nicht im Kader seines Teams.

Tristan Osmani (FC Schalke 04 U19 )

ZM – 18 Jahre (Jg. 05) – 14 Spiele – 4 Tore – 1 Assist

Tristan Osmani wurde im U19-Team beim 1:2 gegen Spanien nach einer Stunde eingewechselt. Bei seinem Klub Schalke 04 kam er bei der 2:3-Niederlage gegen die Leverkusen U19 über die volle Spieldauer als Linksaußen zum Einsatz.

Christopher Olivier (VfB Stuttgart U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 15 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Christopher Olivier kam in der Länderspielwoche in Österreichs U18-Auswahl zum Einsatz: Beim 1:2 im ersten Test gegen Italien spielte er durch, beim darauffolgenden 0:2 – wieder gegen Italien – spielte er eine Halbzeit lang. Für die VfB Stuttgart U19 spielte er daraufhin beim 2:2 bei der Frankfurt U19 eine Halbzeit lang im zentralen Mittelfeld.

Juri Kirchmayr (VfL Wolfsburg U19)

TW – 18 Jahre (Jg.05) – 19 Spiele

Beim 2:0-Sieg bei der U19 von Eintracht Braunschweig stand Juri Kirchmayr über 90 Minuten im Tor der Wolfsburger A-Junioren.

Kevin Lebersorger (VfL Wolfsburg U19)

RV – 18 Jahre (Jg. 05) – 11 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Beim 2:0-Sieg bei der U19 von Eintracht Braunschweig stand Kevin Lebersorger nicht im Kader der Wolfsburger A-Junioren.

Luca Kerber (FC Augsburg U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 06) – 14 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 1:5-Niederlage gegen die Heidenheim U19 spielte Luca Kerber bis zur 58. Minute im Mittelfeld der jungen Augsburger.

Filip Milojevic (Bayer 04 Leverkusen U19)

IV – 19 Jahre (Jg. 05) – 19 Spiele – 2 Tore

Filip Milojevic spielte für die U19-Nationalelf in der EM-Qualifikation sowohl beim 2:0 gegen Slowenien, als auch beim 1:2 gegen Spanien in der Innenverteidigung durch und bereitete gegen Spanien den Treffer der Österreicher vor. Beim 3:2-Sieg der Leverkusen U19 gegen die Schalke U19 führte er sein Team wieder als Kapitän auf den Platz und spielte in der Innenverteidigung durch.

Leon Pertl ( SV Sandhausen U19 )

TW – 18 Jahre (Jg. 05) – 6 Spiele

Beim 0:1 gegen die Karlsruher SC U19 saß Leon Pertl auf der Bank seines Teams.

Dynamo Dresden U19 ) Jakob Zickler (

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 18 Spiele – 3 Tore – 5 Assists

In der Länderspielwoche kam Jakob Zickler in beiden Länderspielen der U18-Nationalelf gegen Italien zum Einsatz und spielte dabei einmal 64 Minuten und einmal eine Halbzeit lang. Am vergangenen Wochenende spielte er für die Dynamo Dresden U19 beim 4:1-Sieg über die A-Junioren des Hamburger SV bis zur 86. Minute im offensiven Mittelfeld und erzielte die beiden Tore zum 3:1 und 4:1 für sein Team, womit er nun bei drei Saisontreffern hält.

Matthias Wetschka (Dynamo Dresden U19 )

IV – 19 Jahre (Jg. 05) – 10 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 4:1-Sieg gegen die U19 des Hamburger SV spielte Matthias Wetschka in der Innenverteidigung der jungen Dresdner durch.

Justin Thönig (TSV 1860 München U19)

IV – 19 Jahre (Jg. 04)

Der gebürtige Münchner Justin Thönig spielt auch 2023/24 für 1860 München und wird dort zwischen der U19 und der zweiten Mannschaft, die in der Bayernliga Süd spielt, pendeln. In der laufenden Saison fehlte er lange aufgrund einer Patellasehnenentzündung. Zuletzt kam er sechsmal hintereinander für die zweite Mannschaft der Löwen in der Bayernliga Süd zum Einsatz.

Ante Banden (TSV 1860 München U19 )

DM/IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Ante Banden stand in den letzten 20 Spielen nicht im Matchkader der 1860 München U19. Bereits jetzt ist fix, dass Banden seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den „Löwen“ nicht verlängern wird.

Lasse Faßmann (TSV 1860 München U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 10 Spiele

Beim 1:1 gegen die Greuther Fürth U19 spielte Lasse Faßmann in der Innenverteidigung der 1860 München U19 durch.

Clemens Lippmann (TSV 1860 München U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 13 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 gegen die Greuther Fürth U19 spielte Clemens Lippmann bis zur 86. Minute als Rechtsaußen.

Matej Mijic (1. FC Kaiserslautern U19)

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 12 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Bei der 0:2-Niederlage bei der Nürnberg U19 spielte Matej Mijic durch.

Magnus Dalpiaz (FC Bayern München U17)

IV – 17 Jahre (Jg. 07) – 19 Spiele – 6 Tore – 2 Assists (5/0/0 für FC Bayern U19)

In den beiden Spielen der U17-EM-Qualifikation gegen Norwegen (2:2) und Spanien (3:1) spielte Magnus Dalpiaz jeweils als Innenverteidiger durch. Danach spielte er auch für die U17 von Bayern München bei der 1:3-Niederlage in Kaiserslautern durch.

Leon Rexhaj (TSV 1860 München U17)

RV – 16 Jahre (Jg. 07) – 22 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Bei der 3:5-Niederlage gegen die Mainz U17 spielte Leon Rexhaj als Rechtsverteidiger durch.

Thierry Fidjeu-Tazemeta (Borussia Dortmund U17)

RA – 16 Jahre (Jg. 07) – 4 Spiele – 2 Tore

Der flexible Offensivspieler Thierry Fidjeu-Tazemeta spielte in der U17-EM-Qualifikation sowohl beim 2:2 gegen Norwegen, als auch beim 3:1 gegen Spanien als Rechtsaußen und wurde einmal nach 69 und einmal nach 72 Minuten ausgewechselt. Gegen Spanien erzielte er nach 19 Minuten den Ausgleich für die ÖFB-Auswahl. Beim darauffolgenden 2:0-Sieg der Dortmund U17 beim 1. FC Köln wurde er nach 77 Minuten eingewechselt.

Jayden Makwaya (SC Freiburg U17)

ST – 16 Jahre (Jg. 07) – 6 Spiele – 2 Tore

Bei der 1:5-Niederlage gegen die Nürnberg U17 wurde Jayden Makwaya nach 64 Minuten eingewechselt.

Elias Klaus (SC Freiburg U17)

ZM/OM – 16 Jahre (Jg. 07) – 21 Spiele – 4 Tore – 2 Assists

Bei der 1:5-Niederlage gegen die Nürnberg U17 stand Elias Klaus nicht im Kader der jungen Freiburger.

Florian Hangl (FC Augsburg U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 07) – 23 Spiele – 9 Tore – 2 Assists (1/0/0 für Augsburg U19)

Für die U17-Nationalelf spielte Florian Hangl in der EM-Quali eine Halbzeit lang gegen Norwegen (2:2) und 18 Minuten lang gegen Spanien (3:1). Beim 2:2 der Augsburg U17 gegen die Eintracht Frankfurt U17 spielte er eine Stunde lang als Linksaußen.

Mauro Hämmerle (FC Augsburg U17)

ST – 16 Jahre (Jg. 07) – 5 Spiele – 3 Tore

Beim 2:2 gegen die U17 von Eintracht Frankfurt spielte Mauro Hämmerle im Sturmzentrum durch.

Silvio Zinner (Union Berlin U17)

IV – 17 Jahre (Jg. 07) – 15 Spiele – 3 Tore

Silvio Zinner wurde beim 2:1-Sieg gegen die Dynamo Dresden U17 nach 75 Minuten eingewechselt.

Yanik Spalt (VfB Stuttgart U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 07) – 7 Spiele

Yanik Spalt war in der U17-EM-Qualifikation sowohl beim 2:2 gegen Norwegen, als auch beim 3:1 über Spanien Kapitän des Teams und spielte jeweils als Solosechser durch. Beim 2:1-Sieg der Stuttgart U17 gegen die Hoffenheim U17 spielte er ebenfalls im defensiven Mittelfeld durch.

Armin Sehic (FC Vaduz U18)

LA – 18 Jahre (Jg. 06) – 10 Spiele – 1 Tor

Beim 2:2 gegen die Concordia / Old Boys Basel U18 saß Armin Sehic auf der Bank der FC Vaduz U18.

Aleksandar Becirovic (Concordia / Old Boys Basel U18)

IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 16 Spiele

Sowohl beim 2:2 gegen die Rapperswil-Jona U18, als auch beim 2:2 gegen die Vaduz U18 führte Aleksandar Becirovic sein Team als Kapitän aufs Feld und spielte in der Innenverteidigung durch.

Jan Tröster (Team Luzern/Kriens U19)

ST – 17 Jahre (Jg. 07) – 9 Spiele – 5 Tore

In den letzten fünf Spielen stand Jan Tröster nicht im Kader der Luzerner U19.

Leo Lucic (FC St. Gallen U17)

LV – 16 Jahre (Jg. 07) – 11 Spiele – 1 Tor (4/0/0 für FC St. Gallen U19)

Beim 0:1 gegen die Servette U17 spielte Leo Lucic als Linksverteidiger durch. Beim darauffolgenden 4:2-Sieg über die Basel U17 spielte er bis zur 83. Minute, ebenfalls als Linksverteidiger.

Din Glodic (NK Aluminij U19)

DM – 18 Jahre (Jg. 05) – 17 Spiele

Beim 0:2 gegen die Domzale U19 spielte Din Glodic bis zur 58. Minute. Beim darauffolgenden 2:2 gegen die NK Bravo U19 wurde er in der Schlussminute eingewechselt.

Daniel Mandl, abseits.at