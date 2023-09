Fans: „Der perfekte Wachmacher für das Schweden-Spiel“

Die österreichische Nationalmannschaft kam beim Test gegen Moldawien nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und zeigte insbesondere in der ersten Halbzeit eine sehr schwache Leistung....

Die österreichische Nationalmannschaft kam beim Test gegen Moldawien nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und zeigte insbesondere in der ersten Halbzeit eine sehr schwache Leistung. Wir wollen uns ansehen wie die Fans das Freundschaftsspiel einschätzen und welche Auswirkungen sie auf das bevorstehende EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

bw_sektionsbg: „Wieder daheim. Alles erschreckend. Mannschaft, Spiel, Stimmung. Bin mir vorgekommen wie bei einem Match in der Regionalliga. Da bin ich für Dienstag nicht optimistisch. Schade, dass meine Jungs ihr erstes Ländermatch nicht anders erleben durften. Hätte sie besser im November gegen Deutschland ins Happel mitnehmen sollen.“

halbe südfront: „Blödes Ergebnis. Aber völlig belangloses Spiel – Hauptsache kein Stammspieler verletzt. Dass man das klar bessere Team ist wusste man vorher, weiß man jetzt und wird sich auch noch lange nicht ändern, daran ändert das Xerl gar nix. Aufgedrängt hat sich keiner, somit kein Kopfweh beim Teamchef. Am Dienstag zählts, der Testkick heute war wurscht – aber Vuaschrift is Vuaschrift, man musste halt gegen irgendwen spielen.“

MrColl: „Die klare Leistungssteigerung in der 2 Halbzeit habe ich auch nicht gesehen, dafür dass da alle Stars quasi gespielt haben, war das dennoch sehr wenig gegen so einen Gegner. Sorry, da kann ich nicht davon reden, dass die zweite Halbzeit dann ok bzw. gut war.“

fcw_1913: „Das Ergebnis selber ärgert mich ja gar nicht so, kann passieren, mich ärgert viel mehr, dass sich da von der zweiten Reihe aber schon gar keiner aufgedrängt hat. Das war gar nix. Ich mein, es wurde auch in der 2. Halbzeit nicht viel besser, da kann man noch argumentieren, dass da vielleicht die letzten 10 Prozent gefehlt haben, weil ja bei diversen Spielern mit gar keinem Einsatz gerechnet wurde.“

papomilano: „Soll keine Ausrede für den lustlosen Auftritt sein, aber so ein Testspiel zu diesem Zeitpunkt ist auch schwer unnötig.“

Vöslauer: „Back to reality, war leider ein Krampf. Der erwartete Krampf. Kleiner Stimmungskiller aber das wichtige Spiel kommt noch. Gegen diese Gegner schaut leider sehr selten was positiv heraus, das hat bei uns schon System find ich. Die Vergleiche zu Andorra und Estland sind da durchaus angebracht. Individuell samma bissl zu schwach und übers Kollektiv kannst gerade bei Experimenten auch nicht immer alles regeln.“

Lonelycowboy: „Immerhin wird vor dem Schweden-Spiel niemand übermütig.“

Patrax Jesus: „Meine Bedenken gegenüber Bachmanns Einsatz haben sich bestätigt, aber unter normalen Umständen hätte es nicht spielentscheidend sein dürfen, da es ziemlich früh passiert ist. Man hat einfach gemerkt, dass der letzte Biss für die Risikobereitschaft gefehlt hat – immer die sichere Variante im Passspiel. Speziell in der ersten Halbzeit war das Aufbauspiel aus der Innenverteidigung heraus sowieso ein Magenkrampf, weil kaum durch die Mitte gespielt wurde und auch einige unnötige Fehlpässe vorhanden waren. Fast 80% Ballbesitz für die Fisch. Es hat eigentlich weder das Ergebnis noch die Leistung über große Teile des Spiels gepasst, aber genau dafür sind Freundschaftsspiele da und RR hat dazu auch schon die richtigen Worte gefunden. Man sollte es weder unter- noch überbewerten. Eigentlich der perfekte Wachmacher für das Schweden-Spiel…“

schimli: „Selbst für ein Testspiel einfach schlecht. Völlig unnötig in der Halbzeit so viele Stammspieler zu bringen. Als Konsequenz konnte man dann gegen Ende einen ab der 70. Minute völlig platten Schnegg oder auch Seiwald nicht mehr runternehmen.“

Texas: „Die Vorberichte inklusive Aussagen von Rangnick vor dem Spiel waren überheblich wie schon lange nicht mehr. Es fehlte komplett der Respekt vor dem Gegner. Hoffentlich lernt man draus. Man hat auch die Erkenntnis gewonnen das unser Nationalteam bei den Fans kein Selbstläufer ist. Man hat den Standort Linz hochgejubelt aber bei so einem Gegner und solch einer Leistung ist es hier auch nicht besser als in Klagenfurt. Was die Torhüterposition angeht sollte man sich Hedl ansehen. Er ist meiner Meinung nach zurzeit der stärkste Tormann.“

Homegrower: „Gut, dass mich die Karten nix gekostet haben. Aber passt schon in so einem Spiel ein kleiner Dämpfer, um die Konzentration zu schärfen.“

Zwara: „Naja, 1. Hälfte schwach, 2. eine Spur besser. Aber sind wir uns ehrlich: Wenn am Dienstag gegen die Schweden bei einer guten Leistung zumindest ein Remis herausschaut (persönlich will ich zwar den Sieg, aber X wäre aufgrund der Tabelle ausreichend), interessiert das heutige Spiel absolut niemanden mehr.“

Christian2016: „Sollen die Schweden ruhig Mut schöpfen, am Dienstag schaut alles ganz anders aus.“

Frohnatur: „Moldawien hat diesen Test auch sehr ernst genommen, Österreich halt erst ab Hälfte 2. Meiner Meinung nach war die Ansetzung mehr als ok, 12.000 Zuschauer bei gutem Wetterverhältnissen und ein Test für ein paar Spieler aus der B-Garnitur. Das Spiel war ganz solide für ein Testspiel, ein Feuerwerk konnte man sich mMn so oder so nicht erwarten. Der Preis mit 38€ ist halt meiner Meinung nach nur mehr ein Witz, aber für die Linzer war das wahrscheinlich eh ein Schnäppchen.“

Joke: „Wenn das ein Qualifikationsspiel ist, dann erzwingen wir am Schluss noch das Siegestor.“

