Fans: „Deutschland wir kommen“

Das österreichische Nationalteam gewann das EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan mit 1:0 und qualifizierte sich damit einen Spieltag vor Schluss für die Europameisterschaft in Deutschland. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung der Mannschaft und zur gelungenen Qualifikation sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

halbe südfront: „Österreich hat sich souverän qualifiziert. Solche Nudelsiege auswärts gegen die vermeintlichen „Zwerge“ sind seit Ewigkeiten völlig normal. Selbst als man für die 78er-Quali Malta daheim mit 9:0 aus dem Stadion pfefferte, war auswärts nur ein 1:0 drinnen und auch das Entscheidungsspiel in Izmir endete 1:0. Mit einem dezimierten Kader hat man die Pflicht erfüllt und der Sieg war auch verdient. Klar hatte man Glück, dass der in der 91. Minute aus ein paar Metern Entfernung und mit aller Zeit der Welt das Tor nicht trifft. Aber deswegen stehen die eben dort wo sie stehen. Viele hatten Angst, dass noch etwas passieren könnte – goa nix is passiert.“

iceman: „DEUTSCHLAND WIR KOMMEN!“

steirerbua: „Mit einer absoluten Grottenleistung zur Europameisterschaft… Wurscht wir sind dabei das zählt (und das Spiel werde ich einfach verdrängen).“

Vöslauer: „Für mich sehr positiv bis zur 60 Minute: Kalajdzic. Auch Sabitzer sowie Baumgartner haben mir gut nach deren Einwechslungen gefallen. Wenn in Form ist Baumi wirklich ein sauberer Fußballer. Der konnte heute schon für gute Umschaltmomente sorgen mit teilweise sehenswerten „ersten Kontakten“. Ich möchte auch Alex Schlager lobend erwähnen, wir waren heute durchaus fällig für ein bis zwei Gegentore der Marke Slapstick. Und wie ich immer sage, an solchen Tagen reicht es oft auch einfach keinen Pfusch zu fabrizieren, keinen Schas zu bauen… Schlager hat das gemacht. Jeden Rückpass mit einer überzeugenden Sicherheit weiterverarbeitet. Schlussendlich auch kein Gegentor gefressen und niemanden etwas angeboten.“

Hiasl99: „Absoluter Saukick, aber was soll’s. Österreich ist bei der EM in Deutschland, das zählt.“

SKSG851909: „Gratulation an die Nationalmannschaft, schön war’s nicht, aber geschafft ist geschafft. Deutschland wir kommen.“

Patrax Jesus: „ich brauch immer noch etwas Zeit zu realisieren, dass man mit der gestrigen Leistung für eine Endrunde qualifiziert ist. Aber genau da besteht der Denkfehler. Die Mannschaft hat die Quali nicht heute erreicht, sondern in all den Spielen zuvor, bis auf Belgien. Wir sind sowas von verdient dabei und dabei konnte das fast schon denkwürdigste Lazarett der ÖFB-Geschichte nichts ändern. Bei den Spielern fällt jetzt sicherlich auch eine Last ab.“

Teamchef Nr. 8.000.994: „Man muss auch anerkennen, dass die Azeris besser sind als ihre Weltranglistenposition vermuten lässt. Vom Spielwitz und Kombinationsspiel im Mittelfeld waren die gestern schon gut drauf, auf alle Fälle besser als wir. Und auch defensiv sind sie gut gestanden, Baumis Schuss nach der Pause und Laimers Heber waren schon gut herausgespielt, aber zu viel mehr guten Chancen sind wir nicht gekommen.“

scorponok: „In der heutigen Startelf haben sechs Spieler im Vergleich zum Auswärtsmatch in Schweden gefehlt, sowas könnte auch Belgien nicht kompensieren. Und dass der zweite Anzug nicht wirklich sitzt hat das friendly gegen Moldau schon aufgezeigt. Und wisst ihr was? Egal! Nächsten Sommer redet keiner mehr darüber, und wir werden unser bestes Gesicht zeigen. Ich freu mich jedenfalls, immer wieder Österreich!“

Christian2016: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Und der Aserbaidschan-Hawi, der in der 90. danebengeschossen hat: DANEEEBN! Allein vor dem Tor stehend! Obbusseln möcht i ihn! Jetzt hat er uns gholfn! Meine Kinder, 3 und 5, haben heute endlich einmal Party machen und für Österreich feiern dürfen, dank Anpfiff 18:00 Uhr. „Wir haben gewonnen!“ und „Immer wieder Österreich!“, während sie sich umarmen und im Kreis tanzen, das ist die nächste Fan-Generation. Das Match war ein Schas, aber das ist mir momentan wuascht. Jetzt kömma uns a Vierterl genehmigen, vielleicht nicht vom besten Tropfen, aber immerhin. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Wir müssen noch viel besser werden bis zur EM, aber mit Professor Ralf Rangnick an der Seitenlinie mache ich mir keine Sorgen. Danke, Nationalteam.“

KindausFavoriten: „Positiv war neben dem Ergebnis nur die staubtrockene Leistung von Lienhart und dass die Ballbehandlung von Kalajdzic mit dem Fuß eine Augenweide ist.“

johnny_knoxville: „Wir sind nach einer bärenstarken Qualifikationsrunde dabei, das ist alles was zählt und wird hoffentlich wieder einen Hype auslösen. Mit Rangnick und einen hoffentlich vollen Kader kann da schon wieder was gehen in Schland.“

