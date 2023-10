Fans vor Belgien-Länderspiel: „Ein heißer Tanz ganz ohne Druck“

Die österreichische Nationalmannschaft trifft morgen auf die punktegleichen Belgier und könnte sich mit einem Sieg bereits am sechsten von acht Spieltagen fix für die...

Die österreichische Nationalmannschaft trifft morgen auf die punktegleichen Belgier und könnte sich mit einem Sieg bereits am sechsten von acht Spieltagen fix für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifizieren. Selbst eine Niederlage sollte für die ersatzgeschwächte ÖFB-Elf kein riesiger Beinbruch sein, da anschließend noch die Spiele gegen Aserbaidschan und Estland warten. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von der Partie gegen Belgien erwarten und haben uns deshalb wie immer für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört.

halbe südfront: „Ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie wir ohne die zahlreich ausgefallenen Leistungsträger gegen Belgien bestehen sollten. Mit der ersten Elf wären wir durchaus auf Augenhöhe, gerade weil bei denen auch Leistungsträger ausfallen. Aber in der Breite ist deren Kader einfach besser aufgestellt und zudem müssen sie auf deutlich weniger Stammspieler verzichten. Ich würde mich freuen, wenn ich mich täusche. Aber ich gebe uns keine Chance und werde dem Team keinen Vorwurf machen, wenn das schiefläuft. In den beiden weiteren Spielen ist das aber grundlegend anders – diese Teams müssen wir auch so bezwingen.“

Christian2016: „Im Fußball kann ja wirklich viel passieren, aber wenn die Schweden noch die Quali schaffen, kommt das einer Jahrhundertsensation gleich:

Zwischenzeitliche 7 Punkte Abstand zum direkten Konkurrenten.

Zwei Niederlagen gegen den direkten Konkurrenten mit Tordifferenz 1:5.

Direkter Konkurrent hat bereits ein Auswärtsremis gegen das Topf-1-Team erreicht.

Selber muss man das Topf-1-Team auswärts schlagen.

Der direkte Konkurrent müsste sich noch zweimal in Folge gegen Underdogs anschütten. Mich erinnert das daran, wie wir in früheren Qualis in diesem Jahrhundert immer von Wundern geträumt und gedanklich nach dem Motto „was wäre, wenn…“ Punkte in der Gruppe herumgeschoben haben, bis am Ende Österreich knapp Zweiter ist. Natürlich sind die Wunder nie eingetreten, und in der Endabrechnung waren wir dann doch immer abgeschlagen und chancenlos. Nach menschlichem Ermessen wird es auch diesmal ein völlig unspektakuläres Ende der Qualifikation geben. Daher sollen unsere Spieler mit gesundem Respekt, voller Konzentration, aber ohne Angst, die Quali doch noch verpassen zu können, in dieses Match gehen.“

miffy23: „Beide haben keinen Druck, wir spielen zuhause, wird lässige Stimmung, die Jungs werden sich sicherlich reinhauen wie sonst was vor der Kulisse. Klar, es fehlen enorm viele Stammkräfte, man ist definitiv Außenseiter. Aber man hat ja auch genau gar nichts zu verlieren, gegen einen Weltklassegegner und mit toller Stimmung im Support und im Team. Was kann es denn Schöneres geben! Einfach mal genießen, und schauen was dabei rauskommt.“

Teamchef Nr. 8.000.994: „Ich denke für einen Punktgewinn müssten Spielverlauf und Glück wieder ziemlich auf unserer Seite sein. Belgien fehlen zwar zwei Topstars aber uns gefühlt die halbe Startelf. Wenn ein paar aus der zweiten Reihe im Testspiel gegen Moldawien brilliert hätten würde ich es anders sehen, war hald nicht so. Gegen Aserbaidschan muss man aber auch so bestehen, da muss das zu erwartende Übergewicht im Mittelfeld reichen um genug Torchancen zu erzwingen.“

Anonymer Thomas: „Danso wird neben Lienhardt spielen. Sehr gut. Der Einzige, der sich körperlich gegen Lukaku stellen kann. Und wir werden endlich Newtons Paradoxon lösen können. „Was passiert, wenn eine unaufhaltsame Kraft auf ein unbewegliches Objekt trifft?“

andy69aut: „Finde das Nationalteam sollte sich gar nicht so aufreiben an Belgien, und gegen Aserbaidschan den Sack zumachen. Volle Konzentration auf dieses Spiel und bloß keine Verletzten gegen Belgien.“

little beckham: „Natürlich müssen alle alles reinhauen am Freitag, alles andere widerspricht jedem Wettbewerbsgedanken. Darüber hinaus ist es ja auch für die Spieler ein unfassbar wichtiges Spiel. Wenn da Leute aus der zweiten Reihe einen überzeugenden Auftritt gegen Belgien zeigen und man gewinnt das Spiel, haben diese Leute bei Rangnick sicher fette Bonuspunkte am Konto. Nach den Leistungen des „zweiten Anzugs“ unter Rangnick haben es diese Spieler eh alle bitter nötig. Denke da zum Beispiel an Kainz, Ljubicic, Danso, Lienhart oder Grillitsch. Spannend übrigens, dass sogar in einer solch angespannten Personalsituation Lazaro offensichtlich gar kein Thema ist – obwohl er ja bei Torino regelmäßig spielt.“

fußball123oö123: „Tippe auf Baumgartner in der Startelf (dürfte ja etwas anders gelagert sein, als bei den anderen fraglichen). Sabitzer zum Nachlegen von der Bank. Kala darf sich von Beginn an versuchen und kann hoffentlich nach 60 Minuten von Gregerl ersetzt werden. Das wäre so in Anbetracht der Umstände ein Wunschszenario.“

derbakiauswien: „Ich denke, die Partie ist wirklich so offen, wie es die Wettquoten widerspiegeln. Der Ausfall der verschiedenen Stützen gibt natürlich anderen die Chance sich in neuem Glanz zu etablieren. Baumgartner hat seine Talentprobe zweifellos abgegeben, aber wenn Sabitzer ausfällt, kann er zeigen, dass er in der Offensive die Regie übernehmen kann. Oder vielleicht zeigt Kainz auch im Team warum er bei einem deutschen Kultklub die Schleife trägt. Dieselbe Dynamik ist natürlich auf verschiedene Positionen übertragbar, was das Spiel umso spannender macht und mich jetzt schon zum lustvollen Sinnieren inspiriert. Und wurscht ist das Spiel überhaupt nicht, was zumindest in manchen Posts bereits suggeriert wurde. Das wird der Rangnick sicher unmissverständlich kommunizieren. Also ein heißer Tanz – ich freu mich schon sehr.“

