Neue Klubs für zwei Rapid-Wunschspieler, Grozurek geht in die Landesliga

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Benjamin Kanuric

ZM, 20, AUT | Arminia Bielefeld – > FC Ingolstadt

Nach dem Abstieg von Arminia Bielefeld wird der junge österreichische Legionär Benjamin Kanuric ebenfalls in die 3. Liga gehen, allerdings nicht mit den Bielefeldern. Der Ex-Rapidler wechselt ablösefrei nach Ingolstadt und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag. Für Bielefeld hatte der U21-Nationalspieler in zwölf Spielen nur ein Traumtor erzielt, war sonst aber kaum aufgefallen. Für Rapid stand er zentrale Mittelfeldspieler zuvor zweimal für die Kampfmannschaft auf dem Platz. Ingolstadt wurde in der vergangenen Saison Elfter in der 3. Liga und möchte ab 2023/24 wieder das Unternehmen Aufstieg in Angriff nehmen.

David Herold

LV, 20, GER | FC Bayern München II – > Karlsruher SC

Im vergangenen Frühjahr absolvierte der linke Flügelverteidiger David Herold 15 Spiele für den SC Rheindorf Altach. Eine weitere Leihe war für die Vorarlberger aber nicht möglich und nun wechselt der 20-Jährige leihweise zum deutschen Zweitligisten Karlsruhe. Der KSC hält zudem eine Kaufoption auf den Linksfuß, der bei Bayern München noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Herold war zuletzt auch als mögliches Leihziel des SK Rapid und des LASK im Gespräch. Der KSC bemühte sich allerdings schon seit längerer Zeit am meisten um den vierfachen deutschen U19-Nationalspieler.

Marco Tilio

RA, 21, AUS | Melbourne City FC – > Celtic Glasgow

Der Transfer des australischen Superdribblers Marco Tilio zu Celtic Glasgow ist in trockenen Tüchern. Der 21-Jährige unterschrieb beim schottischen Meister einen Vertrag bis Sommer 2028 und kostete laut Medienberichten eine Million Pfund (1,16 Millionen Euro) Ablöse. Dies ist vor allem deswegen interessant, weil der dreifache australische Meister, der in 82 Spielen 20 Tore und 19 Assists für den Melbourne City FC erzielte, als möglicher, vorweggenommener Grüll-Ersatz beim SK Rapid in Frage kam und von den Hütteldorfern auch aktiv beobachtet wurde. Gegen das Angebot der Schotten kamen die Wiener allerdings nicht an.

Lukas Grozurek

ST, 31, AUT | First Vienna FC – > ASV Siegendorf

Der langjährige Bundesligaspieler Lukas Grozurek wechselt in die burgenländische Landesliga: Der flexible Offensivmann, der zuletzt für die Vienna stürmte und in 32 Spielen fünf Tore und drei Assists beisteuerte, schließt sich dem ASV Siegendorf an. In Siegendorf wird Grozurek auf mehrere ehemalige Bundesligakicker, wie etwa Dominik Wydra, Christoph Kröpfl und Philipp Schmiedl treffen. Die meisten Spiele bestritt Grozurek im Laufe seiner Profikarriere für die Admira – die längste Zeit verbrachte er bei Rapid, wo er in 81 Pflichtspielen auf fünf Tore und drei Assists kam. Weiters kickte Grozurek auch für Sturm Graz, den Karlsruher SC, St. Pölten, sowie den georgischen Erstligisten Dinamo Batumi.