Pfeifenberger heuert in Litauen an, Austria gibt Serbest ab

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Bruno Soares

IV, 31, BRA | Johor Darul Ta’zim – > WSG Swarovski Tirol

Um die Abwehr zu stabilisieren verpflichtet die WSG Tirol einen brasilianischen Innenverteidiger mit reichlich Zweitligaerfahrung in Deutschland: Bruno Soares unterzeichnete einen Vertrag bis zum Sommer und kommt ablösefrei aus Malaysia. Der 31-Jährige spielte je 2 ½ Jahre für Duisburg und Düsseldorf, wechselte danach nach Kasachstan und verdingte sich in den letzten Jahren bei Haugesund in Norwegen, bei Hapoel Tel Aviv in Israel und beim malaysischen Spitzenklub Johor, wo er aber nur ein einziges Mal zum Einsatz kam und sonst zumeist auf der Tribüne Platz nahm.

Heimo Pfeifenberger

TR, 53, AUT | vereinslos – > Suduva Marijampole

Nach einem Dreivierteljahr ohne Job wagt Heimo Pfeifenberger den Sprung ins Ausland und übernimmt den litauischen Meister Suduva Marijampole. Der einstige Grödig-, Wiener-Neustadt- und WAC-Coach sollte in der neuen Kalenderjahrsaison 2020 gute Chancen auf einen Meistertitel haben, denn Suduva wurde 2019 mit stolzen 13 Punkten Vorsprung auf Zalgiris Vilnius Meister und gewann nur vier von 33 Spielen nicht. Pfeifenberger dürfte auch auf Spieler mit Österreich-Vergangenheit zurückgreifen können: Mihret Topcagic erzielte in der vergangenen Saison 20 Treffer, der Ex-Sturm-Kicker Josip Tadic traf zehnmal. Zudem spielt auch der Ex-Austria-Ersatzkeeper Ivan Kardum beim litauischen Meister.

Ibrahima Dramé

LA, 18, SEN | Diambars de Saly Dourbel – > FC Juniors OÖ

Der LASK verstärkt seine Offensive mit dem senegalesischen U20-Teamspieler Ibrahima Dramé und verleiht ihn postwendend an den FC Juniors OÖ in die 2.Liga. Der Linksaußen, der auch immer wieder als inverser Winger auf der rechten Seite eingesetzt wird, kommt vom senegalesischen Klub Diambars und unterschrieb einen Vertrag bis 2023.

Tarkan Serbest

DM, 25, AUT | FK Austria Wien – > Kasimpasa

Die Wiener Austria verkauft den umstrittenen Sechser Tarkan Serbest in die Türkei. Der 25-Jährige bestritt in der laufenden Saison 18 Spiele für die Veilchen, präsentierte sich aber – wie die meisten im Team – fehlerbehaftet. Nun schließt sich Serbest dem Abstiegskandidaten Kasimpasa an, wo er bereits die Saison 2018/19 verbrachte. Als Ablösesumme sind etwa 400.000 Euro im Gespräch. Das Kapitel Austria Wien dürfte damit für den Mittelfeldspieler, der 2004 im Alter von zehn Jahren nach Favoriten wechselte, abgeschlossen sein. Es ist anzunehmen, dass die Austria den Sechser intern nachbesetzt.