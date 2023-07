Ajax, Bayern, Salzburg, Kiel: Rapid II testet drei Testspieler

Die Kampfmannschaft des SK Rapid befindet sich derzeit im Trainingslager und verlor gestern ein Testspiel gegen Dunajska Streda mit 2:4. Nicht nur Zoran Barisic...

Die Kampfmannschaft des SK Rapid befindet sich derzeit im Trainingslager und verlor gestern ein Testspiel gegen Dunajska Streda mit 2:4. Nicht nur Zoran Barisic befindet sich mitten in der Sommervorbereitung, auch Rapid II absolvierte gestern im Rahmen des Trainingslagers in Schielleiten ein Freundschaftsspiel und feierte mit einem 3:2-Sieg gegen den SC Weiz ein kleines Erfolgserlebnis. Viel interessanter als das Ergebnis ist jedoch, dass drei Testspieler eingesetzt wurden, die eine durchaus interessante Vita haben.

Aaron Sky Schwarz (3.), Furkan Demir (33.) und Philipp Wydra (46.) brachten die B-Mannschaft des SK Rapid gegen den SC Weiz mit 3:0 in Führung. Der Klub aus der Regionalliga Mitte kam mit zwei Treffern zwar noch auf 2:3 heran, doch da beide Teams in der Schlussphase ihre Chancen nicht nutzen konnten, endete das Spiel mit einem 3:2-Erfolg der jungen Rapidler. Interessanter als das Ergebnis ist jedoch, dass drei Testspieler eingesetzt wurden, die vielleicht auch ein wenig für die neue Arbeitsweise der Rapid-Scoutingabteilung stehen können, die nun einen weiteren Radius abdecken darf.

Während der SK Rapid beim Testbericht auf der offiziellen Seite nur von drei Testspielern berichtete, ohne konkrete Namen zu nennen, wurden die Namen dank eines Users im Austrian Soccer Board bekannt. Wir wollen euch deshalb die drei Spieler kurz vorstellen.

U18-Nationalspieler: Jean de Chatrie Doegl

In der ersten Halbzeit startete Jean de Chatrie Doegl als rechter Außenverteidiger in der Viererkette neben Furkan Demir, Christopher Dibon und dem wiedergenesenen Aristot Tambwe-Kasengele.

Jean de Chatrie Doegl ist österreichischer Staatsbürger und absolvierte im Jahr 2021 vier Partien für die U18-Nationalmannschaft, wobei er drei Mal nur in den letzten Minuten ins Spiel kam. Beim 4:1-Sieg gegen Schweden, der einzigen Partie bei der er in der Startelf stand, wurde er Linksaußen eingesetzt. Der Spieler agierte früher überhaupt offensiver und ist polyvalent einsetzbar. Er kann auf beiden offensiven Flügeln zum Einsatz kommen, sowie im rechten Mittelfeld. Nun scheint er seine Position als Außenverteidiger gefunden zu haben, wobei eine Dreier/Fünferkette natürlich auch gut passen würde. Jean de Chatrie Doegl stand bis Sommer 2023 bei Holstein Kiel unter Vertrag und kam dort bei der A-Junioren-Bundesliga in der U19 Mannschaft zu 21 Einsätzen.

Ausbildung in Salzburg und München: Konstantin Gertig

Der 19-jährige Innenverteidiger Konstantin Gertig stand seit 2012 im Nachwuchs von RB Salzburg und wechselte im Sommer 2018 zum FC Bayern München, wo er von der U16 bis U19 die Nachwuchsmannschaften durchlief. Vergangenen Sommer wechselte er zurück nach Salzburg, wo er jedoch vorwiegend in der U18-Mannschaft zum Zug kam und nur einen Einsatz in der 2. Liga bei Liefering zu Buche stehen hatte. Gertig verließ so wie Elias Havel, den es zum LASK verschlug, die Salzburger und ist nun vereinslos. Der Abwehrspieler durfte in der zweiten Hälfte des Testspiels gegen Weiz sein Können zeigen und bildete gemeinsam mit Fabian Eggenfellner die Innenverteidigung.

Ajax-Nachwuchs: Chahine van Bohemen

In der zweiten Halbzeit agierten gleich zwei Testspieler in der Rapid-Viererkette. Neben Konstantin Gertig, der wie oben beschrieben als Innenverteidiger auflief, startete mit Chahine van Bohemen ein interessanter Spieler links hinten. Der junge Abwehrspieler hat einen niederländischen Vater und eine marokkanische Mutter und spielte für beide Nationen bereits im Nachwuchs. Für die Niederlande absolvierte er bei der U15 und U16 insgesamt sieben Spiele, für Marokkos U20-Auswahl stand er zwei Mal auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer.

Zwischen 2014 und 2019 stand er bei Vitesse unter Vertrag, ehe er zur Ajax-Jugend wechselte und nach kurzer Zeit von der U17 zur U18-Mannschaft befördert wurde. Vergangenes Jahr kam er auf 41 Pflichtspieleinsätze in der U18 und steuerte dabei starke sieben Tore und fünf Assists bei. Zehn Partien absolvierte er zudem in der UEFA Youth League, wo er auf einen Treffer und starke vier Assists kam. Diesen Sommer endete sein Vertrag bei Ajax und wurde nicht verlängert, sodass er aktuell wie die beiden anderen Testspieler vereinslos ist. Chahine van Bohemen ist für seine gute Schusstechnik bekannt und erzielte in den Nachwuchsspielen zahlreiche Treffer aus Freistößen.