Austria-Trainer Wimmer: „Der kürzeste Weg in internationalen Bewerb“

Austria Wien bekommt es in der zweiten Runde des ÖFB Cups mit Regionalligist St. Anna am Aigen zu tun. Gespielt wird am Mittwoch um 18:30 Uhr, Tickets gibt es noch an der Gästekassa vor Ort, ORF Sport+ überträgt live in Konferenzschaltung, das ganze Spiel ist in der ORF-TVthek und auf ÖFB TV zu sehen.

Nach der bitteren Niederlage in Altach haben die Veilchen die aktuelle Situation noch einmal gemeinsam angesprochen. „Wir haben versucht, die Köpfe, die natürlich unten waren, wieder hochzubekommen. Wir wollen diese Woche als neue Chance sehen und werden am Mittwoch alles reinwerfen, um eine Runde weiterzukommen“, erklärt Trainer Michael Wimmer.

Veilchen voll fokussiert nach St. Anna

St. Anna am Aigen konnte daheim zuletzt zweimal in Folge mit 1:0 gegen Weiz und Wallern/Marienkirchen gewinnen, dazwischen gab es eine klare 0:7-Niederlage bei den LASK Amateuren. Aktuell liegen die Südoststeirer auf dem 10. Platz in der Regionalliga Mitte. „Auf uns wartet eine sehr wichtige Woche und wir nehmen dieses Cupspiel gegen St. Anna auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter.“ Die Anreise erfolgt am Dienstagnachmittag.

Der Cup hat für Wimmer eine spezielle Stellung: „Es ist der kürzeste Weg in den internationalen Bewerb und zu einem Titel, das haben wir vor Augen. Austria Wien ist Rekord-Cupsieger, nicht zuletzt deshalb haben wir ganz klar den Anspruch, in diesem Bewerb so weit wie möglich zu kommen“, so der Coach, der im Hinterkopf auch schon das Heimderby am Sonntag (17:00 Uhr) hat.

Personalsituation

„Das Spiel am Sonntag ist für den gesamten Verein extrem wichtig und natürlich präsent, das spürt man. Wir werden je nach Belastung und Fitnesszustand entscheiden, ob ein Spieler vor dem Derby eine Pause bekommt.“ Tin Plavotić (Sprunggelenksverletzung) fällt weiterhin aus, daneben fehlen die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Marko Raguž und Florian Wustinger.

Lucas Galvão ist nach seiner gelb-roten Karte in Altach in St. Anna spielberechtigt und erst im Derby gesperrt, Co-Trainer Ahmet Koç muss seine Sperre nach der roten Karte vergangenes Wochenende im Cup absitzen.

