Die Kommentare der LASK-Fans vor dem Cup-Viertelfinale gegen RB Salzburg

Der LASK empfängt heute im Cup den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg und erwischte damit ein hartes Los im Viertelfinale. Glauben die Fans an einen Aufstieg ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Der Athletiker: „Das Viertelfinale gegen Salzburg steht am Programm. Man kann von einem engen Spiel ausgehen, wo die bessere Chancenauswertung entscheidend sein wird. Bei der Startaufstellung bin ich gespannt, ob man Berisha in der Startelf sehen wird oder noch auf der Bank.“

neunzehnnullacht: „Also wenn wir es dieses Mal gegen Salzburg, das noch nicht mal alle Spieler am Laufen hat, nicht schaffen – wann dann? Die Stunde der Wahrheit für die Leistung der Trainer und Spieler in der Vorbereitungszeit!“

hariASK: „Jeder von uns spürt das Pochen der Geschichte in unseren Adern – die Sehnsucht nach Triumph, die seit 1965 in der Luft liegt. Unser Kampfgeist, Siegeswille und unsere Leidenschaft machen uns aus. Wenn wir den Platz verlassen, wird die Welt wissen, dass wir stärker, lauter und leidenschaftlicher sind als je zuvor. Gegenüber steht ein Team, das die Kommerzialisierung des Fußballs verkörpert, doch wir wissen, dass unsere Stärke aus der Gemeinschaft und dem unerschütterlichen Glauben an unseren ASK kommt. Wir Landstrassler sind bereit, unsere Farben mit Ehre zu verteidigen, den Geist des LASK hochzuhalten und eine Schlacht zu schlagen, die in Erinnerung bleiben wird. Wir sind bereit, unsere Stimmen zu erheben, unsere Fahnen zu schwenken und unsere Spieler zu einer Leistung zu inspirieren, die Legenden schafft. Lasst uns mit unbeugsamem Willen zum Sieg ziehen. Es ist unsere Zeit zu strahlen, die Gegner zu überwinden und den Weg zu Ruhm und Ehre fortzusetzen. Auf zum Sieg, LASK – zeigen wir, dass der wahre Fußballgeist in den Herzen seiner Fans lebt. Schwarz und Weiß bis in die Ewigkeit!“

_Simon_: „Meine Voraussage: Ausverkauft mit 19.080 Zuschauern. Spielverzögerung für 10 Minuten am Anfang wegen tausende Schaumstoffherzen auf den Feld. Und ein 2:1 Sieg mit Ausgleich vin Ljubicic zum 1:1 und ein Später Siegtreffer von Lucas Copado als 1. Eindruck.“

Tschörsi: „Gewinnen wir, freuen wir uns bis die Bierleitungen leer gesoffen sind. Verlieren wir, werden wir uns daran wieder aufrichten und wachsen. Ein guter Auftritt wäre schon fein, aber darüber hinaus hat die Entwicklung der Spieler und des Vereines eine viel höhere Priorität. Und diese ist unaufhaltsam.“

laskler89: „Das wird heute staubtrocken runtergespielt, Salzburg knacken, wenn nicht jetzt, wann dann? Nehme alles, am geilsten wäre ein Tor in der 97. Minute und pure Ekstase auf der Gugl.“

Lasso: „Wenn ich an den Herbst zurückdenke würde ich die teilweise fehlende Kreativität in Form von zu wenig herausgespielten Torszenen bemängeln. Hoffentlich hat die Mannschaft in diesem Bereich zugelegt. In den nächsten zwei Wochen werden wir (endlich) mehr wissen.“

