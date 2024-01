Gleich mehrere österreichische Klubs zeigen Interesse an Fily Traoré

Der 22-jährige malische Angreifer Fily Traoré steht laut dem afrikanischen Fußballportal africafoot.com gleich bei mehreren österreichischen Klubs bzw. speziell Zweitligisten auf dem Zettel. Wieder...

Traoré ist ein 181cm großer Angreifer aus Mali, der bereits vor vier Jahren einen für Afrikaner nicht unüblichen Karriereweg eingeschlagen hat. Im Alter von 18 Jahren wechselte Traoré nämlich aus der malischen Hauptstadt Bamako in den Kongo, wo mit TP Mazembe einer der renommiertesten afrikanischen Fußballklubs ansässig ist.

Seit mittlerweile vier Jahren stürmt der Angreifer aus Mali für die Kongolesen, spielte hier auch regelmäßig in der afrikanischen Champions League. Für Nationalmannschaftseinsätze reichte es für Fily Traoré nicht und so lief er zuletzt ein wenig unter dem Radar. Aber gerade seine starke letzte Saison sorgte dafür, dass er wieder etwas mehr im Fokus steht.

In Afrika ist nun die Rede davon, dass Sturm Graz – vorerst für die zweite Mannschaft – ebenso Interesse zeigt, wie die Admira und auch der FC Liefering, was auf lange Sicht natürlich auf ein Engagement bei Red Bull Salzburg hinauslaufen sollte. Allerdings hat Traoré zahlreiche Optionen – auch innerhalb Afrikas. So sollen der ägyptische Traditionsklub Zamalek und der marokkanische Großklub Wydad Casablanca ebenfalls interessiert sein. Medienberichte, die besagen, dass er außerdem auf der Liste von Klubs aus der Ligue 1 und der Serie A stehen soll, sind hingegen sehr vage.

Fily Traorés Vertrag bei Mazembe läuft noch bis Sommer 2025, wonach eine Ablösesumme für den Stürmer fällig wäre. In der laufenden Saison in der kongolesischen Ligue 1 erzielte er in 14 Spielen 14 Tore – zuletzt einen Fünferpack beim sensationellen 8:0-Sieg gegen Lubumbashi.