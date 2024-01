Offiziell: Eintracht Frankfurt leiht Sasa Kalajdzic von den Wolves

Eintracht Frankfurt und der Wolverhampton Wanderers Football Club haben sich auf eine Leihe von Sasa Kalajdzic verständigt. Der österreichische Nationalspieler wird den hessischen Bundesligisten...

Eintracht Frankfurt und der Wolverhampton Wanderers Football Club haben sich auf eine Leihe von Sasa Kalajdzic verständigt. Der österreichische Nationalspieler wird den hessischen Bundesligisten bis Saisonende verstärken und die Trikotnummer neun tragen. Der 26-Jährige ist im Angriffszentrum zu Hause und besitzt reichlich Bundesligaerfahrung. Zwischen 2019 und 2022 stand er beim VfB Stuttgart unter Vertrag. In dieser Zeit verzeichnete er in 60 Pflichtspielen für die Schwaben 24 Tore und zwölf Assists.

Anschließend wechselte der zwei Meter große Österreicher nach Wolverhampton in die englische Premier League, wo er sich bei seinem ersten Einsatz schwer verletzte und monatelang ausfiel. Sein Comeback feierte Kalajdzic im August 2023 und blieb seitdem verletzungsfrei. In der laufenden Saison absolvierte er 13 Pflichtspiele, in denen er drei Treffer und eine Vorlage beisteuerte.

In seiner Heimat war Kalajdzic von 2016 bis 2019 für Admira Wacker aktiv. Für die Profis des damaligen Bundesligisten gelangen ihm wettbewerbsübergreifend in 35 Partien je zwölf Tore und Assists. Für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes stehen für den gebürtigen Wiener bislang 19 Länderspiele und vier Tore zu Buche, der bislang letzte Einsatz war im November gegen Deutschland.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sagt:

„Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann. Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen. Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann.“

( Pressemeldung Eintracht Frankfurt )