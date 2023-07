LASK gewinnt Test gegen die Admira deutlich

Der LASK gewinnt das Testspiel gegen Zweitligist Admira mit 5:2 (3:1). Nach zwischenzeitlichem Rückstand drehen Marin Ljubicic, Debütant Lenny Pintor und Filip Stojkovic noch...

Der LASK gewinnt das Testspiel gegen Zweitligist Admira mit 5:2 (3:1). Nach zwischenzeitlichem Rückstand drehen Marin Ljubicic, Debütant Lenny Pintor und Filip Stojkovic noch vor der Pause die Partie. Debütant Moussa Koné und Gabriel Zirngast erzielen die Treffer nach Seitenwechsel.

Im zweiten Probegalopp der Sommervorbereitung empfing der LASK den FC Admira im voestalpine Stadion in Pasching. Im Vergleich zum ersten Test gegen Pregarten wirkten erstmalig die Neuzugänge Lenny Pintor, Moussa Koné und Elias Havel mit, auch Marin Ljubicic war wieder mit von der Partie. Der erste Treffer der Partie gelang den Gästen, Mamina Badji probierte es nach einer Faustabwehr von Tobias mit einer Direktabnahme und setzte den Ball per Bogenlampe ins Tor (17.). Der LASK antwortete in Gestalt von Marin Ljubicic: Geistesgegenwärtig fing der schwarz-weiße Torjäger einen Rückpass ab, legte den Turbo ein und bezwang Admira-Keeper Haas mit einem Schuss ins kurze Eck (25.).

Acht Minuten später war die Partie gedreht: Lenny Pintor kam nach einem Angriff über rechts im Strafraum an den Ball und versenkte den Ball unhaltbar unter der Latte – der 22-jährige Flügelspieler bejubelte seinen Debüttreffer. Drei Minuten später machte sich die Trainingsarbeit der Standardabteilung bezahlt: Eine Eckball-Variante landete beim goldrichtig postierten Filip Stojkovic, der an der zweiten Stange nur noch einschieben musste (36.).

Debüt- und Jokertor in Durchgang Zwei

Im zweiten Durchgang lief eine runderneuerte LASK-Elf auf, Elias Havel und Moussa Koné kamen ebenfalls zu ihren Debüts in Schwarz-Weiß. Erneut war es die Admira, die den ersten Treffer markierte: Martin Krienzer tauchte alleine vor Jörg Siebenhandl auf und erzielte – wenngleich erst im zweiten Versuch – den Anschlusstreffer (59.). Zwanzig Minuten vor Schluss kam Yannis Letard für Ivan Ljubic ins Spiel: Der Innenverteidiger feierte nach Kreuzbandriss sein langersehntes Comeback.

Der LASK stellte den Zwei-Tore-Vorsprung in der 77. Minute dank einer tollen Kombination wieder her: Eine Flanke von Moses Usor verlängerte Husein Balic per Kopf auf Moussa Koné, der aus kurzer Distanz einnetzte – Debüttreffer Nummer Zwei. Den Schlusspunkt markierte Joker Gabriel Zirngast: Der Youngster traf drei Minuten nach seiner Einwechslung – abermals nach Balic-Assist – zum 5:2-Endstand.

So spielte der LASK:

1. Halbzeit: Lawal – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner – Michorl, Horvath – Pintor, Zulj, Goiginger – Ljubicic

2. Halbzeit: Siebenhandl – Flecker, Kecskes (83. Wimhofer), Twardzik, Ba – Jovicic, Ljubic (69. Letard) – Mustapha, Usor (83. Zirngast), Havel (69. Balic) – Koné

Tore: Ljubicic (25), Pintor (33.), Stojkovic (36.), Koné (77.), Zirngast (86.); Badji (17.), Krienzer (59.)

Gelb: Pintor (31.), Twardzik (61.); Galle (37.)

voestalpine Stadion

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: