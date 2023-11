Rapid-Fans: „Souveräner und entspannter Cup-Abend“

Der SK Rapid gewann gestern im Cup gegen den SKU Amstetten mit 5:1 und stieg damit ohne große Probleme ins Viertelfinale auf. Wir wollen...

Der SK Rapid gewann gestern im Cup gegen den SKU Amstetten mit 5:1 und stieg damit ohne große Probleme ins Viertelfinale auf. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schimli: „Ein entspannter Cup-Abend. Mit der Leistung kann man überwiegend zufrieden sein. Auch wenn es nach dem 4:0 phasenweise etwas lasch war. Aber sei´s drum.“

synetic: „Pflichtsieg erfüllt. Gratulation an die Mannschaft. Grundsätzlich hätte ich aber lieber paar Amateure gesehen, als den einen oder anderen auf der Abschussliste.“

Phil96: „Genauso musst eine Cuppartie gegen einen schwachen Gegner spielen. Kurzer Hänger nach dem 1:0, aber sonst immer ohne Sorgen. Positiv: Kühn und Mayulu treffen, Moormann mit seiner besten Partie seit Ewigkeiten, Oswald wieder stark. Negativ: Querfeld und Kasanwirjo wirken weiterhin unsicher, Strunz und Greil wieder komplett unsichtbar.“

moerli: „Verdient, aber defensiv müssen wir uns steigern und von hinten schneller rausspielen.“

AC58: „Auch einen Pflichtsieg kann man auf mehrere Arten erringen. Bei uns wars heute der „normale“ Mittelweg. Also weder arschknapp noch überragend. Ich liebe diese „normalen“ Spielverläufe, weil wir sie schon seit längerem viel zu selten schaffen. Ich hätte gerne elf Seidls in der Mannschaft – aber ich weiß, dass wir damit keinen Blumentopf gewinnen würden. Er repräsentiert für mich die direkte Nachfolge von Il Genio und Steffen Hofmann (nur eben noch in Kinderschuhen). Nur wenige haben so ein Spielverständnis, so einen Blick für Raum und Bewegung im Fußball. Zur absoluten Spitze werden ihm am Ende ein paar körperliche Voraussetzungen wie Explosivität und Endgeschwindigkeit fehlen. Aber für unsere Verhältnisse ist er ein ganz außergewöhnlicher Kicker. Für geäußerte negative Kritik ist heute bei mir kein Platz, ich harre der nächsten Spiele. Die notwendigen Ziele dafür sind uns allen recht klar. Lassen wir sie darauf fokussieren.“

thomasSCR: „Bravo, das sollte Selbstvertrauen geben! Jetzt den Schwung mitnehmen und in Altach drei Punkte holen!“

Ballbesitzfussball: „Die Mannschaft ist fußballerisch und von der Struktur auf einem guten Weg. Die Neuen und Jungen brauchen eben noch eine Weile, bis dahin sollten es die Alten und Arrivierten richten, aber die können es nicht mehr so wie es sein sollte. Schick, Hofmann, Burgstaller, auch Greil und Sollbauer deshalb wirds eben noch eine Weile dauern. Amstetten hat am Schluss in einem 4-4-2 verteidigt…ich kann nicht verstehen wie man gerade auf dem Niveau so versucht erfolgreich Spiele zu gestalten. Die Plätze ab Liga 2 sind schon recht groß und die Räume sind so einfach nicht zu verteidigen, das macht nur Sinn wenn man extrem tief steht.“

Adversus: „Souveräner Auswärtssieg, was will man mehr.“

P200E: „Gegen einen schwachen Gegner die Mindestanforderung erfüllt, wofür ich Mannschaft und Trainerteam gratuliere. Um in grenzenlosen euphorischen Jubel auszubrechen ist es wohl noch zu früh. Sonntag bitte in gleicher Manier auftreten, jedoch bitte die Fehler hinten drastisch reduzieren.“

Schwemmlandla3: „Staubtrockener Cup-Aufstieg. Angeschlagene Spieler geschont, schöne Tore erzielt. Souveräner Aufstieg. Ein sehr gelungener Cup-Auftritt von allen Beteiligten. Da gibt es überhaupt keinen Grund zum Raunzen. Pflicht erfüllt und jetzt voller Fokus auf die zwei kommenden Pflichtsiege in der Bundesliga.“

miffy23: „Die Achse Seidl-Kühn-Grüll (und auch teilweise Mayulu) gefällt mir sehr gut, wenn die alle in Form sind, merkt man schon, dass es ihnen richtig taugt miteinander. Der Gegner war jetzt keine Messlatte, klar, trotzdem schön herausgespielte Tore. Das sollte hoffentlich ein wenig mehr Sicherheit im Abschluss geben für die Offensivreihe. Defensiv hat man aber auch bei diesem schwachen Gegner wieder nicht völlig souverän ausgesehen. Viel plumper als mit einem Abstoß und einem Laufpass kommt man wohl durch keine Abwehrreihe. Das ist definitiv die größte Baustelle. Ich erwarte mir gegen Altach jetzt einen ähnlich klaren Sieg (nicht unbedingt vom Ergebnis her, aber eben souverän), gegen Hartberg wird es dann richtig, richtig knifflig, die sind aktuell echt top drauf unter Schopp. Ein Sieg dort wäre schon ein schönes Zeichen.“

cirbista: „Moormann echt stark heute, Mayulu belohnt sich mit dem Bombentürl, Seidl wieder zurück in seiner Form, Schick klar noch die bessere Wahl als Nana hinten obwohl er sich auch immer mehr einfügt in die Mannschaft. Einzige Sorge die sich bei mir breit macht ist die derzeitige Form vom Leo, hatte ein paar schwache Spiele en suite, aber gut, der Bua is 19, da darf des wohl auch mal sein. Ultrasouverän heimgespielt die Partie und nur des zählt im Cup.“

Vizelein: „Sehr gut und einfach weitergekommen. Teilweise sehr schöne Spielzüge. Hinten müssen wir aber weiterhin schauen wie wir besser werden. Ansonsten bravo an das Team.“

FloRyan: „Weitergekommen, das alleine zählt im Cup. Mit dem Bonus, dass es in 90 Minuten erledigt wurde und man einige Spieler ab Minute 60, oder bereits von Beginn weg, schonen konnte.“

WorkingPoor: „Darf man aber nicht überbewerten. Letztendlich war das der Letzte der zweiten Liga und die haben uns auch noch ein Tor geschossen.“

ofla4rocki: „Offensiv war das überwiegend schon schön anzuschauen – ich hoffe, das gibt Selbstvertrauen. Wobei es uns gut organisierte Gegner wie demnächst Hartberg nicht so leicht machen werden. ABER: Wenn wir nicht bald diese haarsträubenden Fehler in der Defensive abstellen können wird es eng mit dem OPO!“

LiamG: „Jetzt heißt es in der Liga Gas geben. Altach wird nicht einfach und wie man gestern gesehen hat gilt dasselbe für Hartberg. Sollten trotzdem beides Gegner sein, bei denen man die 3er in der momentanen Situation einfach mitnehmen muss.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 5:1-Sieg des SK Rapid gegen den SKU Amstetten.