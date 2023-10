Rapid-Test gegen die Vienna: Comebacker Burgstaller trifft doppelt

First Vienna FC

Die Länderspielpause nützte der SK Rapid für ein freundschaftliches Kräftemessen mit dem First Vienna FC 1894. Bei spätsommerlichen Temperaturen trennten sich die Grün-Weißen in der IMMOunited Arena im Happyland in Klosterneuburg mit einem 4:1-Sieg von den blau-gelben Döblingern.

Erfreulicherweise kam es dabei auch zu einem erfolgreichen Comeback von Kapitän Guido Burgstaller, der nach seiner Verletzung 61 Minuten am niederösterreichischen Grün absolvierte und auch Aleksa Pejić meldete sich mit einem Einsatz wieder fit! Doch das waren neben dem Sieg nicht die einzigen erfreulichen Nachrichten des Tages, da Youngster Jovan Živković über seinen Premierentreffer und Dominic Vincze sowie Ismail Seydi über ihre Debüts jubeln durften.

Cheftrainer Zoran Barišić zeigt sich zufrieden:

„Es war ein guter Auftritt, die Mannschaft hat einige Dinge umsetzen können, die wir umsetzen wollten. Auch die jungen Burschen haben ihre Sache sehr gut gemacht und eine tolle Talentprobe abgelegt. Es ist natürlich auch sehr wichtig, dass sich niemand verletzt hat und umso erfreulicher ist auch das Comeback von Burgi!“

First Vienna FC 1894 vs. SK Rapid 1:4 (0:3)

IMMOunited Arena | Testspiel | 800 ZuseherInnen

Tore: Burgstaller (4., 11.), Greil (17.), Živković (76.); Bumbic (57.)

Rapid-11: Gartler (46. Unger); Moormann, Kongolo (61. Hofmann), Sollbauer (61. Tambwe-Kasengele), Schick (61. Vincze); Grgić (61. Kerschbaum), Pejić (61. Bajlicz); Bajić (61. Seydi), Greil (61. Kaygin), Strunz (61. Živković); Burgstaller © (61. Mayulu)



( Pressemeldung SK Rapid )