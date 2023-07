Rapid verliert Testspiel gegen tschechischen Erstligisten

Am späten Dienstagnachmittag stand für die Mannschaft von Cheftrainer Zoran Barišić zum Abschluss des mit BURGENLAND Tourismus durchgeführten Sommertrainingslagers noch ein internationales Testspiel auf...

Am späten Dienstagnachmittag stand für die Mannschaft von Cheftrainer Zoran Barišić zum Abschluss des mit BURGENLAND Tourismus durchgeführten Sommertrainingslagers noch ein internationales Testspiel auf dem Programm: Im Weststadion in Kirchschlag in der Buckligen Welt traf Grün-Weiß auf den tschechischen Erstligisten SK Sigma Olmütz. In den Beinen hatten die Hütteldorfer neun Trainingseinheiten und zwei Testspiele innerhalb der letzten sieben Tage. Der Tschechische Erstligist bestrafte zwei Eigenfehler innerhalb der ersten halben Stunde eiskalt und führte somit nach 30 Minuten mit 2:0. Trotz guter Chancen fiel der Anschlusstreffer erst kurz vor dem Pausenpfiff durch Sommerneuzugang Matti Seidl. Nachdem Seitenwechsel waren die Grün-Weißen zwar die tonangebende Mannschaft, scheiterten aber gleich des Öfteren am gegnerischen Schlussmann. So endete das Trainingslager mit einer knappen 2:1 Niederlage!

Fakten zum Spiel

SK Rapid : SK Sigma Olmütz 1:2 (1:2)

Weststadion, Kirchschlag

1.500 ZuseherInnen

Tore: 0:1 Julis (15.), 0:2 Julis (36.), 1:2 Seidl (41.)

Rapid spielte mit: Hedl (59. Unger); Schick (46. Koscelnik), Sollbauer (59. Hofmann), Moormann (59. Querfeld), Auer (59. Dijakovic); Greil (59. Bajlicz), Kerschbaum (59. Sattlberger); Kühn (59. Strunz), Seidl (59. Oswald), Grüll (46. Bajic); Burgstaller (C) (59. Kaygin)