CL-Vorschau: Die 1. Qualifikationsrunde startet heute

Der Fußball befindet sich in den meisten europäischen Ligen in der Sommerpause, weshalb es sicherlich den einen oder anderen Fußballfan überraschen wird, dass heute bereits die 1. Runde der Champions-League-Qualifikation ansteht. Auch in der neuen Saison wollen wir euch eine Vorschau auf die Spiele liefern und starten deshalb heute mit zwei Partien.

Klaksvik – Ferencvaros

Dienstag, 11. Juli, 20:45 Uhr

Das Duell zwischen dem isländischen und dem ungarischen Meister gehört sicherlich zu den interessanteren Duellen in der 1. Runde der Champions-League-Qualifikation. Der überlegene isländische Meister, der in der heimischen Liga so gut wie keine Konkurrenz hat, befindet sich gerade mitten in der Ganzjahresmeisterschaft 2023 und holte dabei aus den ersten 16 Runden ebenso viele Siege. Trainer Magne Hoseth und seine Mannschaft haben eine blütenweiße Weste. Dennoch sind die Isländer natürlich die klaren Außenseiter, aber speziell im Auswärtsspiel könnte sich Ferencvaros vielleicht doch etwas schwertun und sollte die Angelegenheit zumindest nicht auf die leichte Schulter nehmen. Etwas schade ist es jedenfalls, dass sich Mittelstürmer Páll Klettskard verletzte und sowohl im Hin- als auch Rückspiel ausfallen wird. Der 33-jährige Routinier kam heuer in 13 Liga-Spielen auf 14 Tore und sieben Assists, ehe er sich seine Verletzung zuzog.

Ferencvaros gewann vergangene Saison wieder einmal die ungarische Meisterschaft und ist auch heuer der große Favorit auf den Titel. Vergangene Saison überstand man zwar zwei Runden in der Champions-League-Qualifikation, scheiterte dann aber an Qarabag und spielte in der Europa-League-Gruppenphase weiter, wo man in der Gruppenphase sowohl Trabzonspor, Roter Stern und die AS Monaco einmal bezwang und erst in der K.o.-Phase gegen Bayer Leverkusen den Kürzeren zog. In der Saison 2020/21 waren die Ungarn das letzte Mal in der Champions League vertreten, als man in der Qualifikation Celtic, Dinamo Zagreb und Molde aus dem Rennen warf.

Ferencvaros verstärkte sich am Transfermarkt gut für die bevorstehenden Aufgaben, unter anderem mit dem tunesischen Nationalspieler Mohamed Ali Ben Romdhane, der ablösefrei von Eperance nach Budapest wechselte. Neben dem israelischen Nationalspieler Mohammed Abu Fani verpflichtete man auch Roter-Stern-Belgrad-Stürmer Aleksandar Pesic, der letztes Jahr in 40 Pflichtspielen für den serbischen Meister auf 16 Tore und 10 Assists kam.

KF Ballkani – Ludogorets Razgrad

Dienstag, 11. Juli, 20:45 Uhr

Während der bulgarische Meister Ludogorets Razgrad den meisten Fußballfans aufgrund der internationalen Erfolge ein Begriff sein wird, werden viele Anhänger zunächst nicht einmal sicher wissen, aus welchem Land der KF Ballkani kommt. Es handelt sich hierbei um den kosovarischen Meister, der in der vergangenen Saison mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Drita den Titel holte.

Der KF Ballkani ist ein Klub mit Ambitionen und vergangenes Jahr schaffte man es sogar in die Gruppenphase der Europa Conference League, was insbesondere in finanzieller Hinsicht ein Meilenstein für den Verein war. In der Qualifikation gewann man gegen SP La Florita aus San Marino mit 10:0 und stieg anschließend im Elfmeterschießen gegen Klaksvik auf. Nach einem weiteren Sieg gegen den KF Shkupi aus Nordmazedonien stand man in der Gruppenphase, wo man neben vier Niederlagen immerhin ein 1:1 gegen Cluj und einen Auswärtssieg gegen Slavia Prag erreichte. Ludogorets Razgrad wird sich auf eine recht anspruchsvolle Begegnung einstellen müssen, da Ballkani auch bei den vier Niederlagen in der Gruppenphase nur jeweils mit einem einzigen Tor unterschied verlor.

Ludogorets Razgrad scheiterte vergangenes Jahr in der Champions League Qualifikation an Dinamo Zagreb, besiegte aber in der Europa League Gruppenphase immerhin zuhause die AS Roma. Als Gruppendritter spielte man in der Conference League weiter, wo man nach einem 1:0-Heimsieg gegen Anderlecht auswärts mit 2:1 verlor und im Elfmeterschießen den Kürzeren zog.

Auf dem Transfermarkt hielt sich Ludogorets Razgrad bislang noch zurück, obwohl man mit dem Abgang des Mittelstürmers Igor Thiago, der zum FC Brügge wechselte, knappe acht Millionen Euro verdiente.

