Sturm-Fans: „Gegen Zweitligisten darf es keine Ausrutscher geben“

Der SK Sturm trifft heute im Cup auf den GAK, womit wieder einmal ein Grazer Derby ansteht. Der GAK ist aktuell der klare Tabellenführer in der 2. Liga und holte aus zwölf Spielen zehn Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. Die Sturm-Fans denken dennoch, dass man am Stadtrivalen nicht scheitern sollte. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Veteran82: „Wenn wir das Spiel zu hundert Prozent ernst nehmen wird nichts anbrennen. der GAK ist es nicht gewohnt, dass eine Mannschaft hoch anläuft und vor allem unter Druck werden die technischen Schwächen der GAK-Defensive sicher ausgenützt werden. Auch ist die 2. Liga heuer noch einmal ein Stückchen schwächer als letztes Jahr, trotzdem macht es der GAK heuer sehr souverän und deutlich bisher. Also hundert Prozent Einsatz, niemanden unterschätzen und im Abschluss besser als gegen die Austria agieren, dann mache ich mir keine Sorgen – aber wie immer gilt im Cup je länger man kein Tor schießt, desto schwieriger wird es.“

Hank Schrader: „Habe heute ein gutes Gefühl und erwarte mir von unserer Mannschaft, dass sie uns dieses Mal nicht bis zur 93. Minute zittern lässt.“

trebbiani: „Am Donnerstag gibt es keine Ausreden. Wir spielen gegen einen Zweitligisten im Pokal. Man muss das Spiel von Anfang an ernst nehmen, wie ein Europa-Pokal-Spiel. Mit etwas Glück gelingt uns gleich ein Treffer, dann sollten sich Räume für uns öffnen und es sollte für uns um einiges leichter werden. Ansonsten wird es natürlich wieder so ein Kampf wie letztes Jahr. Nichtsdestotrotz, in zehn solchen Begegnungen gewinnen wir acht Mal, spielen einmal remis und verlieren ein Mal.“

Vuibrett: „Viel Qualitätsunterschied zwischen der Austria und dem GAK sehe ich da zurzeit nicht. Es ist halt einfach so, dass wir gegen die Austria nur an uns selbst gescheitert sind. Und so sieht eine zweite Halbzeit dann halt auch aus, wenn dir einfach gar nichts gelingt und jeglicher Spielfluss sofort durch einen am Boden liegenden Gegner zerstört wird. Ich hoff viel mehr, dass man selbst ganz genau hingesehen hat und sich das für Atalanta auswärts merkt.“

Auslandschwoazer: „Wertloses Cupspiel muss halt überstanden werden – gegen einen Zweitligisten darf man sich halt auch keinen Ausrutscher erlauben – wichtiger für den Verein ist in diesem Herbst aber trotzdem endlich mal international zu überwintern und das Ligaspiel gegen den LASK, um zumindest Platz 3 auf Distanz zu halten.“

GrazTiefschwarz: „Sportlich ist der GAK sicher nicht zu unterschätzen, aber ganz ehrlich, keine ASB-Analyse ist fachlich irgendwo in der Nähe des Niveaus dessen, was unser Trainerteam so fachsimpelt. Wir werden sicher eine top eingestellte Startelf sehen und dann heißt es wieder, Beton zu zermürben. Der Treffer letztes Jahr ist ja recht spät gefallen, da hätte man auch schon davor einige Gelegenheiten gehabt. Die muss man heuer früher nutzen. Im Umschaltspiel bzw. Konter sehe ich den GAK eher nicht so, dafür fehlen ihnen die richtigen Spieler. Dennoch heißt es auf den Zehner Lichtenberger, Stürmer Maderner und Cheukoua aufzupassen, die noch am ehesten gefährlich werden könnten. Wobei sie natürlich eher nicht die Raute spielen werden. Hinten ist Jovicic sicher der solideste von allen, Perchtold mit seiner Routine und Antizipation sei auch erwähnt, aber langsam ist er dafür halt. Koller haben sie ja abgegeben. Ansonsten muss man sich vor niemandem speziell fürchten, es ist eine lästige Pflichtaufgabe, die bei Unkonzentriertheit aber schnell gefährlich werden kann.“

Juran: „Nachdem nicht davon auszugehen, dass die Roten gegen uns Fußball spielen wollen und die Betonmischer wohl schon bestellt sind, hoffe ich auf ein relativ schnelles Tor als Dosenöffner. Man muss, wie bei jeden anderen kleinen Verein, auf Konter und Standards aufpassen, aber Ilzer und sein Trainerteam werden die Mannschaft schon richtig auf die Roten einstellen. Hoffe das Kiti wieder spielen kann…“

