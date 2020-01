Struber holt Sollbauer nach Barnsley, Taferner leihweise nach Innsbruck

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Moussa Koné

ST, 23, SEN | Dynamo Dresden – > Olympique Nimes

Kurz bevor in der 2. Deutschen Bundesliga der Kampf gegen den Abstieg beginnt, gibt Dynamo Dresden seinen besten Hinrundentorschützen ab. Der senegalesische Angreifer Mousse Koné wechselt nach Frankreich zu Nimes und spült drei Millionen Euro in die Kassen der Dresdner. Für Dynamo ist er damit nach Niklas Hauptmann der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte. Koné wechselte vor zwei Jahren vom FC Zürich zu den Sachsen und erzielte in 62 Partien 23 Tore und 10 Assist für Dynamo. In der laufenden Saison traf der ehemalige U20-Teamspieler sechsmal.

Matthäus Taferner

ZM, 18, AUT | Dynamo Dresden – > FC Wacker Innsbruck

Auch das österreichische Mittelfeldtalent Matthäus Taferner verlässt Dresden – zumindest für ein halbes Jahr: Der 18-Jährige kehrt leihweise bis zum Sommer nach Innsbruck zurück, wo er bei seinem Stammklub Wacker Spielpraxis sammeln soll. Zu Beginn der Saison kam Taferner in Deutschland noch zu Kurzeinsätzen, brachte es so auf vier Spieler und einen Assist. Unter dem neuen Trainer Markus Kauczinski saß er zwar jeweils auf der Bank, bekam aber keine weiteren Minuten. Im Falle eines Abstiegs der Dresdner ist es eher unwahrscheinlich, dass Taferner zu seinem Hauptarbeitgeber zurückkehrt.

Darko Jevtic

OM, 26, SUI | Lech Posen – > Rubin Kazan

Ein anderer Spieler, der in der Saison 2013/14 leihweise in Innsbruck kickte und dort als 20-Jähriger sein großes Potential zeigte, wechselt nach Russland. Darko Jevtic kam im September 2013 aus Basel nach Innsbruck, erzielte drei Tore und zwei Assists in 20 Spielen, war für die Tiroler aber nicht zu halten. Unmittelbar nach seiner Zeit in Innsbruck dockte Jevtic in Polen an und wurde auf Anhieb Stammspieler bei Lech Posen, was er 5 ½ Jahre blieb: Der Spielmacher bestritt 192 Partien, erzielte 37 Tore, 43 Assists und wurde einmal polnischer Meister. Nun zieht der Schweizer mit serbischen Wurzeln nach Russland weiter: Rubin Kazan bezahlte 600.000 Euro Ablöse und gab Jevtic einen Vertrag bis Sommer 2024.

Michael Sollbauer

IV, 29, AUT | Wolfsberger AC – > FC Barnsley

Der WAC verliert ein echtes Urgestein an Struber-Klub Barnsley: Der 29-jährige Innenverteidiger Michael Sollbauer wird heute einen Vertrag beim FC Barnsley, aktuell 22. in der englischen Championship unterzeichnen und damit Marcel Ritzmaier folgen, den Struber bereits zuvor zu seinem neuen Klub lotste. WAC-Kapitän Sollbauer war bereits beim Bundesligaaufstieg der Kärntner dabei und bestritt insgesamt 310 Partien für den Klub. Speziell in den vergangenen zwei Spielzeiten reifte der Defensivspieler zu einer echten Stütze heran und machte qualitativ einen späten, aber deutlichen Sprung nach vorne.