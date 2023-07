Arsenal gibt 155 Millionen in einer Woche aus, Klarer geht in die Bundesliga

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Christoph Klarer

IV, 23, AUT | Fortuna Düsseldorf – > SV Darmstadt 98

Der österreichische Innenverteidiger und ehemalige U21-Teamspieler Christoph Klarer wird in der kommenden Saison in der deutschen Bundesliga spielen. Der SV Darmstadt 98, Vizemeister der zweiten deutschen Bundesliga, verpflichtet den Abwehrspieler von Fortuna Düsseldorf um kolportierte zwei Millionen Euro. Der Niederösterreicher, der im Nachwuchs bereits in Southampton spielte, spielte in seiner Jugend 5 ½ Jahre für den SK Rapid, der durch den Transfer aufgrund des FIFA-Solidaritätsbeitrags ebenfalls mit etwa 30.000 Euro mitschneiden wird. Für Düsseldorf kam Klarer in knapp drei Jahren auf 80 Pflichtspieleinsätze, fünf Tore und zwei Assists.

Nikola Sekulov

RA, 21, ITA | Juventus Turin – > US Cremonese

Der einstige italienische Juniorennationalspieler Nikola Sekulov soll im vergangenen Winter ein Kandidat für eine Leihe beim SK Rapid gewesen sein. Nun wird der Rechtsaußen zum Teamkollegen des Ex-Rapidlers Emanuel Aiwu. Sekulov wechselt für die kommende Saison aus der U23-Mannschaft von Juventus Turin zum Serie-A-Absteiger Cremonese. In der vergangenen Spielzeit hatte es der nordmazedonisch-stämmige Italiener in 28 Drittligaspielen auf vier Tore gebracht. Sein Vertrag in Turin läuft noch bis 2025.

Declan Rice

DM, 24, ENG | West Ham United – > Arsenal FC

Die englische Premier League hat ihren nächsten Megatransfer: Der 24-jährige Declan Rice verlässt West Ham United nach zehn Jahren und wechselt zu Arsenal. Der 43-fache englische Teamspieler kostet die „Gunners“ unglaubliche 100 Millionen Pfund (ca. 116 Millionen Euro). Durch Bonuszahlungen könnte der Transfer sogar noch 122 Millionen schwer werden, womit er zum zweitteuersten Transfer der Premier-League-Geschichte werden könnte. Der gebürtige Londoner mit irischen Wurzeln bestritt für die „Hammers“ 245 Spiele und erzielte dabei 15 Tore und 13 Assists. Der Sechser stand zuletzt auch auf der Liste von Bayern München, Chelsea und den beiden Manchester-Klubs.

Jurrien Timber

IV, 22, NED | Ajax Amsterdam – > Arsenal FC

Die Verpflichtung von Declan Rice war nicht die einzige, die Arsenal vergangene Woche abwickelte: Auch Jurrien Timber wird ein „Gunner“. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt von Ajax Amsterdam und kostete Arsenal 40 Millionen Euro. Der 15-fache Nationalspieler der Niederlande spielte zuletzt neun Jahre für Ajax, wo er sämtliche Nachwuchsteams durchlief. Auch der aufbaustarke Abwehrspieler wurde von Bayern, Liverpool und Dortmund umworben, entschied sich nun aber für einen langfristigen Vertrag bei Arsenal. Im Jahr 2022 wurde Timber zum Fußballer des Jahres in den Niederlanden gewählt.