Die Winter-Transferzeit 2024 ist in Österreich noch im Gange, in den Top-Ligen aber bereits beendet. Wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Yorbe Vertessen

LA, 23, BEL | PSV Eindhoven – > Union Berlin

Einige Wochen wurde darüber gemunkelt, ob Union Berlin Rapids Marco Grüll noch diesen Winter aus seinem Vertrag kaufen könnte. Mit dem Ende der Transferzeit in Deutschland ist diese Frage nun aber vom Tisch – und kurz vor der Deadline sicherten sich die „Eisernen“ doch noch einen Linksaußen: Yorbe Vertessen kommt um etwa fünf Millionen Euro von der PSV Eindhoven und unterschreibt in Berlin einen Vertrag bis Sommer 2028. Der durchsetzungsstarke Belgier hat in der laufenden Saison 29 Pflichtspiele für die PSV absolviert und dabei fünf Tore und zwei Assists beigesteuert. Zur PSV wechselte Vertessen übrigens bereits im Alter von acht Jahren. Im vergangenen Frühling verließ er die Eindhovener für ein halbes Jahr für eine Leihe nach Saint-Gilloise. Sonst spielte der 23-Jährige praktisch sein gesamtes Leben für den niederländischen Topklub.

Albian Ajeti

ST, 26, SUI | Gaziantep FK – > FC Basel

Im Zuge seiner Leihe beim SK Sturm Graz in der Saison 2022/23 floppte der Schweizer Stürmer Albian Ajeti, war immer wieder verletzt und kam für die Grazer nur auf vier Treffer in 23 Spielen. Auch bei seinem Eigentümerklub Celtic hatte der 26-Jährige aber keine Zukunft mehr und so wurde er im vergangenen September an den türkischen Verein Gaziantep FK abgegeben, für den er in der Liga viermal eingewechselt wurde und im Cup einmal von Beginn an spielte. Zu Buche stand dabei ein Treffer – auch hier deutlich zu wenig. Seine neue Aufgabe führt Ajeti nun zurück zu seinem Stammklub: Der FC Basel, der im Sommer 2019 noch 11,3 Millionen Euro mit Ajeti verdiente, als dieser zu West Ham United wechselte, holt den verlorenen Sohn nach Hause und stattet ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2025 und Option auf ein weiteres Jahr aus. Ajeti wird somit bei den kriselnden Baslern Teamkollege von ÖFB-Legionär Yusuf Demir.

Diadié Samassékou

DM, 28, MLI | TSG 1899 Hoffenheim – > Cádiz CF

Der Ex-Salzburger Diadié Samassékou wechselt leihweise von Hoffenheim zu Cádiz, das in der spanischen Liga derzeit gegen den Abstieg kämpft. Der malische Sechser wechselte im Sommer 2019 um 14 Millionen Euro von Salzburg nach Hoffenheim, spielt dort aber speziell seit 2022 nur noch eine untergeordnete Rolle. In der vergangenen Saison war der mittlerweile 28-Jährige bereits an Olympiakos Piräus verliehen und im letzten halben Jahr – zurück in Hoffenheim – kam Samassékou nur zu einem Kurzeinsatz. Aktuell befindet sich der Mittelfeldspieler noch beim Afrika-Cup, wo er mit Mali bereits ins Viertelfinale vorstieß und dort morgen auf die Hausherren von der Elfenbeinküste treffen wird. Samassékou kam bisher in zwei von vier Spielen zum Einsatz.

Daniel Royer

LA, 33, AUT | vereinslos – > FC Schladming

Der langjährige US-Legionär Daniel Royer beendet seine Profikarriere, kickt künftig aber wieder in der steirischen Landesliga. Der 33-Jährige wechselt in seinen Heimatort Schladming, nachdem er zuletzt zwei Jahre lang vereinslos war. Davor hatte Royer 5 ½ Jahre bei den New York Red Bulls gespielt und war dort mit 50 Toren und 19 Assists in 156 Spielen ein absoluter Leistungsträger. Zuvor kickte der Weltenbummler auch schon für Midtjylland, Hannover und Köln. Der routinierte Linksaußen soll die Schladminger, aktuell nur Vierzehnter in der Sechzehnerliga, vor dem Abstieg bewahren und vor allem für die nötigen Tore sorgen: Nur eine Mannschaft erzielte in der laufenden Saison weniger Tore als der FCS.