Baumgartner nun teuerster Österreicher, Guerreiros pikanter Bayern-Transfer

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Raphael Guerreiro

LV, 29, POR | Borussia Dortmund – > FC Bayern München

Sieben Jahre lang spielte der linke Flügelverteidiger Raphael Guerreiro für Borussia Dortmund und war dort nach 40 Toren und 50 Assists in 224 Spielen einer der Publikumslieblinge. Alleine in der vergangenen Saison steuerte er sechs Tore und 14 Assists bei. Nun wechselt der in Frankreich geborene und aufgewachsene Portugiese, der 64 Länderspiele für die „europäische Selecao“ bestritt, ablösefrei zu Bayern München. Für die Dortmunder ist dies natürlich ein herber Schlag, zumal auch Klubs wie Inter Mailand, Atlético Madrid oder Newcastle den 29-Jährigen verpflichten wollten. Bei den Münchnern unterschrieb Guerreiro nun einen Dreijahresvertrag.

Christoph Baumgartner

OM, 23, AUT | TSG 1899 Hoffenheim – > RB Leipzig

Erst vor einer Woche schoss Christoph Baumgartner mit seinem enorm wichtigen Doppelpack die Schweden in der EM-Qualifikation K.O. – wenige Tage später war er teuerste ÖFB-Spieler aller Zeiten. RB Leipzig kaufte den 23-Jährige aus seinem laufenden Hoffenheim-Vertrag hinaus und bezahlte 24 Millionen Euro für den flexiblen Offensivmann. Es ist die höchste Ablösesumme, die je für einen Österreicher bezahlt wurde. Baumgartner unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Der Niederösterreicher hatte sechs Jahre für die Hoffenheimer gespielt und dort sämtliche Juniorenmannschaften durchlaufen, ehe er 19-jährig debütierte. Der 29-fache ÖFB-Teamspieler bestritt für die Blau-Weißen 138 Spiele, erzielte 30 Tore und 22 Assists und wird in Leipzig mit seinen Nationalteamkollegen Nicolas Seiwald und Xaver Schlager zusammenspielen.

Daniel Maderner

ST, 27, AUT | SK Beveren – > Grazer AK

Der GAK will nach dem bitteren, verpassten Bundesligaaufstieg in letzter Sekunde in der kommenden Saison einen neuen Anlauf starten. Einer der Schlüsselspieler soll dabei der 27-jährige Angreifer Daniel Maderner werden. Der einstige Wiener-Neustadt- und Altach-Profi spielte zuletzt zwei Jahre in Belgien. Der 190cm-Mittelstürmer präsentierte sich beim Zweitligisten richtig stark und erzielte in seiner ersten Saison 13 Tore und vier Assists in 27 Partien. Auch seine zweite Saison begann mit vier Toren aus den ersten sieben Pflichtspielen gut, danach riss sich der Niederösterreicher allerdings das Kreuzband und fiel seitdem neun Monate aus. Beim GAK soll Maderner nun neu durchstarten: Sein neues Arbeitspapier gilt bis Sommer 2025.

Stefan Haudum

DM/IV, 28, AUT | SC Rheindorf Altach – > FC Blau-Weiß Linz

Im Laufe seiner 2 ½ Jahre in Altach hatte Stefan Haudum immer wieder gute Partien und Momente, dann aber auch Durchhänger. Nun kehrt der 28-Jährige zu seinem „Stammklub“ Blau-Weiß Linz zurück. Haudum wurde in der Fußball-Akademie Linz groß, landete dann aber bei Blau-Weiß statt beim LASK. Für den Bundesligaaufsteiger bestritt er 158 Partien, wechselte dann doch noch zum LASK, wo er aber floppte und in zwei Jahren nur 18 Spiele bestritt. Im Jänner 2021 folgte der Wechsel nach Altach, der Haudum wieder in die Spur brachte. Dort bewies der Sechser auch, dass er in der Innenverteidigung gut aufgehoben ist. Bei Blau-Weiß Linz unterzeichnete er nun vorerst einen Einjahresvertrag.