Neuer Rekordkauf? Red Bull Salzburg will türkisches Supertalent Güler

Im vergangenen November stellten wir im Rahmen unserer Serie über die größten Nachwuchstalente des Jahrgangs 2004 den türkischen Mittelfeldspieler Arda Güler vor. Nun soll...

Im vergangenen November stellten wir im Rahmen unserer Serie über die größten Nachwuchstalente des Jahrgangs 2004 den türkischen Mittelfeldspieler Arda Güler vor. Nun soll sich Red Bull Salzburg im Werben um den 18-Jährigen eingeschaltet haben.

Der offensive Mittelfeldspieler debütierte zwei Tage nach unserem Bericht für die türkische Nationalmannschaft, war bei Fenerbahce in der vergangenen Saison der „erste Einwechsler“ – und wird mittlerweile von halb Europa gejagt.

In der vergangenen Spielzeit bestritt Güler 35 Pflichtspiele für Fenerbahce, erzielte dabei sechs Tore und sieben Assists, stand dabei aber nur knapp 1.600 Minuten auf dem Platz. Der flexible Offensivmann kam dabei zumeist nicht auf seiner angestammten Position als Zehner, sondern als Rechtsaußen zum Einsatz, wo er durch seine inversen Dribblings immer wieder für Gefahr sorgte.

Obwohl er erst im Februar seinen 18. Geburtstag feierte, hat er bereits 51 Spiele für den türkischen Vizemeister in den Beinen. Neun Tore und zwölf Assists war die bemerkenswerte Ausbeute des Youngsters, der zudem in in der vergangenen Länderspielpause beim 2:0-Sieg der Türkei über Wales seinen ersten Treffer im Teamdress im vierten Spiel erzielte.

Die Liste der Interessenten ist bereits lang: In Spanien sind Real Madrid, Barcelona und Sevilla interessiert, wie die renommierte „Marca“ berichtet, in Deutschland haben RB Leipzig und Borussia Dortmund ein Auge auf Güler geworfen, zudem ist der junge Türkei bei Newcastle United, Napoli und Milan im Gespräch. Nun schaltete sich auch Salzburg ein, was aufgrund des Leipzig-Interesses eine interessante Facette darstellt. Der Red-Bull-Konzern will das Werben um das Toptalent unbedingt für sich entscheiden und es könnte dabei wieder eine „Aufbau und interner Weiterverkauf“-Situation, wie es sie schon bei zahlreichen Spielern gab, zustande kommen.

Billig wird Güler allerdings nicht werden: Die Ausstiegsklausel des 18-Jährigen, der bei Fenerbahce noch einen Vertrag bis 2025 hält, beträgt 17,5 Millionen Euro, was einem neuen Rekordtransfer der Salzburger gleichkäme. Bisher ist dies Lucas Gourna-Douath, der vergangene Saison um 13 Millionen Euro von Saint-Étienne kam.