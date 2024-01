Bayern holt Tottenhams Dier, Spurs rüsten mit Werner und Dragusin nach

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Malick Fofana

RA, 18, BEL | KAA Gent – > Olympique Lyon

Die KAA Gent vermeldet den zweitteuersten Verkauf ihrer Vereinsgeschichte nach dem spektakulären 27-Millionen-Wechsel des Kanadiers Jonathan David nach Lille: Der erst 18-jährige Malick Fofana, ein guineisch-stämmiger Belgier für die Rechtsaußenposition, wechselt um 17 Millionen Euro zum kriselnden französischen Klub Olympique Lyon und unterschrieb dort bis Sommer 2028. Der 169cm große, belgische U21-Teamspieler bestritt für Gent 64 Spiele, in denen er fünf Tore und zehn Assists beisteuerte. Einige Beobachter vergleichen Fofana mit City-Talent Jeremy Doku. Lyon wiederum spielt in Frankreich überraschend gegen den Abstieg und steht zur Saisonhalbzeit nur auf dem 15. Platz. Erst vor zwei Runden war das einstige Spitzenteam sogar noch Letzter. Demnach waren Investitionen im Winter unausweichlich und vermutlich wird es nicht nur bei der Verpflichtung Fofanas bleiben.

Eric Dier

IV, 29, ENG | Tottenham Hotspur – > FC Bayern München

Nach Harry Kane wechselt auch der 49-fache englische Teamspieler Eric Dier von Tottenham nach München. Vorerst leihweise, allerdings mit einer Kaufoption für den FC Bayern. Dier spielte fast zehn Jahre für die Spurs, kam zuletzt aber kaum zum Zug und kann in der laufenden Saison nur auf vier Premier-League-Einsätze zurückblicken. Die Bayern wiederum waren aktiv auf der Suche nach einem Innenverteidiger, weil man mit De Ligt, Kim und Upamecano nur über drei startelftaugliche Innenverteidiger verfügte.

Radu Dragusin

IV, 21, ROU | CFC Genua – > Tottenham Hotspur

Tottenham reagierte auf den Dier-Abgang mit der Verpflichtung des 21-jährigen Rumänen Radu Dragusin. Der 13-fache Nationalspieler war in der laufenden Serie-A-Saison beim CFC Genua eine der großen Entdeckungen und spielte eine tadellose Saison. Tottenham lässt sich die Dienste des 191cm-Mannes aus Bukarest demnach stolze 25 Millionen Euro kosten. Zuletzt hatten auch andere Großklubs, wie etwa auch die Bayern und Napoli, Atalanta und sogar der FC Barcelona Interesse an Dragusin bekundet. Rumäniens Fußballer des Jahres unterschrieb aber nun einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2030 in England.

Timo Werner

ST, 27, GER | RB Leipzig – > Tottenham Hotspur

In Leipzig als Chancentod verrufen, sucht Timo Werner bereits zum zweiten Mal den Ausweg in Richtung England. Während der heute 27-Jährige im Sommer 2020 noch um 53 Millionen Euro von Leipzig zu Chelsea wechselte, ist es diesmal nur ein leihweiser Wechsel mit Kaufoption zu Tottenham Hotspur. Werner kam im Herbst zumeist nur zu Kurzeinsätzen und erzielte in 14 Spielen zwei Tore und einen Assist. Der gebürtige Stuttgarter, der auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, war zuletzt auch bei Manchester United, Aston Villa, West Ham United und Fulham im Gespräch. Sein Vertrag in Leipzig würde noch bis 2026 laufen.