CL-Finale: Manchester City auf dem Weg zum Triple

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute eine Vorschau auf die bevorstehende Partie geben und die Vorfreude auf das Spiel ein wenig entfachen. Heute blicken wir nach Istanbul, wo mit Spannung das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter erwartet wird, bei dem es einen ganz großen Favoriten gibt.

Manchester City – Inter Mailand

Samstag, 10.6.2023, 21:00 Uhr

Wiederholt sich heute eine interessante Geschichte? Manchester City könnte heute Abend nach Liga und Cup mit dem Sieg in der Champions League das Triple holen, doch Inter präsentierte sich in dieser Hinsicht interessanter Weise in der Vergangenheit schon einmal als Spielverderber. Der italienische Serie A Klub gewann nämlich drei Mal die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister: 1964 im Finale gegen Real Madrid, 1965 gegen Benfica und 2010 gegen Bayern München. Bei jeder dieser Gelegenheiten verhinderte der Inter-Sieg im Finale, dass der Gegner das Triple holte. Auch heute würde mit dem Gewinn des Finalspiels Inter der große Spielverderber sein, doch die Favoriten- und Außenseiterrollen waren selten so klar verteilt wie dieses Jahr.

Manchester City weist im Frühjahr nämlich eine unglaubliche Bilanz auf. Zwischen dem 12. Februar und heute ging nur eine einzige Partie verloren, nämlich das Meisterschaftsspiel gegen Brentford, als Guardiolas Mannschaft schon als Meister feststand und im Hinblick auf das FA-Cup-Finale, wo man Stadtrivalen Manchester United mit 2:1 schlug und das heutige Champions-League-Finale mehr als die halbe Stammmannschaft schonte. Ansonsten sahen die Fans in diesem Frühjahr zahlreiche Sternstunden, wie etwa einen 4:0-Heimsieg gegen Real Madrid und einen 3:0-Heimsieg gegen die Bayern in der Champions League. Dies waren aber nicht einmal die höchsten Siege, da RB Leipzig eine historische Pleite kassierte und sogar mit 7:0 nach Hause geschickt wurden. Die Mannschaften waren aber in guter Gesellschaft, denn auch in der Liga gab es gegen starke Teams hohe Siege. So wurden beispielsweise Liverpool und Arsenal jeweils mit 4:1 geschlagen.

Inter zeigte sich aber zuletzt auch in einer richtig guten Verfassung. In den letzten zwölf Pflichtspielen ging man elf Mal als Sieger vom Platz und verlor nur das Meisterschaftsspiel gegen Napoli mit 1:3. Das ist keineswegs selbstverständlich, denn zwischen dem 10. März und dem 19. April befand man sich in einer Schwächephase und gewann nur eins von neun Spielen. Durch das starke Saisonfinish schob sich die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi jedoch auf den dritten Platz vor und wird damit auch in der kommenden Saison, unabhängig vom heutigen Ausgang, in der Champions League vertreten sein.

Wie sieht es mit der Personalsituation vor dem Finale aus? Manchester City wird in Istanbul vielleicht auf den gesamten Kader zurückgreifen, denn es gibt nur ein einziges Fragezeichen. Kyle Walker verpasste aufgrund einer kleineren Verletzung am Dienstag das Training, wobei sich ein Einsatz ausgehen könnte. Auch Nathan Ake ist wieder fit und war in den letzten Minuten beim FA-Cupsieg dabei, allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass er einen Spieler aus der Dreierkette verdrängen wird. Wir erwarten Ederson im Tor, Walker, Dias, Akanji in der Dreierkette, Rodri und Stones im zentralen defensiven Mittelfeld und Bernardo Silva sowie Grealish auf den Flügeln. Hinter der Solo-Spitze Haaland werden Gündogan und De Bruyne im offensiven Mittelfeld agieren.

Manchester City hat mit Haaland natürlich einerseits einen gewaltigen Trumpf im Sturm. Der Norweger kam heuer in 52 Pflichtspielen auf unglaubliche 52 Tore und neun Assists. In der Champions League steht er bei 12 Treffern in 10 Spielen und erzielte im Schnitt alle 63 Minuten ein Tor! Andererseits präsentierten sich zuletzt auch die Mittelfeldspieler De Bruyne, Gündogan und Bernardo Silva in hervorragender Verfassung und sind immer für Treffer gut. Gündogan erzielte beispielsweise beim 2:1-Sieg im FA Cup Finale gegen United seinen dritten Doppelpack seit dem 6. Mai!

Inter könnte wieder auf Henrikh Mkhitaryan zurückgreifen, der sich im CL-Halbfinale verletzte und nun zumindest als Joker von der Bank eine Option sein könnte. Ebenfalls fraglich ist Joaquin Correa, der sich im Finale der Coppa Italia beim 2:1-Sieg gegen die Fiorentina verletzte. Milan Skriniar meldete sich zuletzt wieder fit, es ist allerdings wie bei Ake nicht sicher, ob er einen Spieler aus der Abwehr-Dreierkette verdrängen wird. Ansonsten fehlen einige Spieler wie Mattia Zanotti aufgrund der U20-Weltmeisterschaft, die aber in diesem Finale ohnehin keine Rolle gespielt hätten. Inter hat mit Dzeko und Lautaro Martinez ein gefährliches Sturm-Duo in den Reihen, die durchaus das Potential haben, die City-Hintermannschaft zu beschäftigen. Es bleibt aber abzuwarten, wie viel Spielanteile Guardiolas Mannschaft dem Gegner lassen wird und ob sich die Angreifer überhaupt in Szene setzen können. Wenn City einen guten Tag erwischt, dann wird es für die Italiener sehr schwer werden.

