CL: Napoli wechselt knapp vor Achtelfinalspiel den Trainer aus

Wir vor jedem Spieltag blicken wir auch heute auf die bevorstehenden Paarungen der Champions League. Nachdem gestern ein guter Tag aus österreichischer Sicht war, da Marko Arnautovic den Siegtreffer für Inter schoss und Marcel Sabitzer für Dortmund einen Assist beisteuerte, wollen wir heute nach Napoli und Porto blicken.

SSC Napoli – FC Barcelona

Mittwoch, 21.02.2024, 21:00 Uhr

Beide Mannschaften werden nur bedingt zufrieden mit den Leistungen in der heimischen Meisterschaftsein. Der FC Barcelona liegt auf dem dritten Tabellenplatz hinter Real Madrid und Girona und weist acht Punkte Rückstand auf die Königlichen auf. In der Champions League setzte man sich mit vier Siegen in einer relativ leichten Gruppe durch, verlor aber auch jeweils einmal gegen Shakhtar Donetsk und Royal Antwerpen. Nun trifft die Mannschaft von Trainer Xavi auf den SSC Napoli, der vergangenes Jahr die Serie A gewann, aktuell aber große Probleme hat.

Der Vorjahresmeister liegt nur auf dem neunten Tabellenplatz und kam nach einer Niederlage gegen den AC Milan am Wochenende zuhause gegen Genua CFC nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Das besiegelte das Schicksal von Trainer Walter Mazzarri, der zwei Tage vor dem CL-Achtelfinale gefeuert wurde. Der neue Mann an der Seitenlinie ist Francesco Calzona, der in der Vergangenheit Co.-Trainer bei Napoli war und aktuell auch die slowakische Nationalmannschaft betreut. Diese Doppelrolle soll er auch bis zum Ende der Saison 2023/24 innehaben. Damit wechselte der Meister in dieser Saison schon drei Mal den Trainer aus, da auch Mazzarri den erfolglosen Rudi Garcia ablöste.

Die Hausherren haben mit Victor Osimhen nur eine Personalsorge, da es noch nicht klar ist, ob der Mittelstürmer rechtzeitig fit wird. Bei den Gästen fehlen hingegen mit Joao Felix, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Gavi, Ferran Torres und Alejandro Balde gleich sechs Spieler fix aus.

FC Porto – Arsenal FC

Mittwoch, 21.02.2024, 21:00 Uhr

Rechtzeitig vor dem Achtelfinale befindet sich der Arsenal FC wieder in einer bestechenden Form. Die Gunners gerieten nach zwei Niederlagen in der Meisterschaft Ende Dezember gegen West Ham United und Fulham wieder auf die Siegerstraße und gewannen fünf Meisterschaftsspiele in Folge. Dabei funktionierte vor allem die Offensive wie am Schnürchen, denn in diesen fünf Spielen lautet das Torverhältnis 21:2! Zuletzt feierte man nach einem 3:1-Sieg gegen den Liverpool FC einen 6:0-Erfolg gegen West Ham United und einen 5:0-Sieg gegen den FC Burnley. In der Champions-League-Gruppenphase verlor man zwar einmal gegen RC Lens, agierte aber sonst mit vier Siegen und einem Unentschieden souverän.

So wie der Arsenal FC liegt auch der FC Porto auf Platz 3 in der Tabelle. Während die Gunners aber nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Liverpool haben, liegt Porto bereits sieben Punkte hinter Sporting und Benfica zurück. Nach zwei enttäuschenden Partien in der Meisterschaft gegen Rio Ave (0:0) und den FC Arounca (2:3) gewann man am Wochenende immerhin gegen CF Estrela mit 2:0. In der Gruppenphase stieg man mit vier Siegen und zwei Niederlagen auf. Gegen den FC Barcelona verlor man beide Partien, konnte aber die restlichen vier Spiele gegen Shakhtar Donetsk und Royal Antwerpen gewinnen.

Bei den Hausherren fehlt Stürmer Mehdi Taremi aus, der in der kommenden Saison zu Inter wechseln soll. Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat zwar sechs verletzte Spieler in seinen Reihen, kann aber auf die selbe Startelf zurückgreifen, die 5:0 gegen den FC Burnley gewann.

