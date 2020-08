CL-Vorschau: Das Spitzenspiel in Manchester

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch nach der Corona-Krise die spannendsten Begegnungen vorstellen. Heute blicken wir auf die beiden Champions-League-Partien, die viel Spannung...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch nach der Corona-Krise die spannendsten Begegnungen vorstellen. Heute blicken wir auf die beiden Champions-League-Partien, die viel Spannung versprechen

Manchester City – Real Madrid

Freitag, 07.08. 2020, 21:00 Uhr

Champions-League-Achtelfinale

Nach dem 2:1-Auswärtssieg der Citizens geht der Premier-League-Klub als Favorit für den Aufstieg ins Spiel gegen den spanischen Meister. Immerhin kamen Manchester City im Europacup bisher immer weiter, wenn bei einem K.o.-Duell das Auswärtsspiel gewonnen wurde. Real Madrid gelang es in der Saison 2015/16 ein 0:2 aus dem Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg im Rückspiel dank eines 3:0-Siegs aufzuholen.

Beide Vereine müssen einen gesperrten Akteur vorgeben, wobei die Königlichen der Ausfall vermutlich schlimmer treffen wird. Mit Sergio Ramos fehlt nämlich nicht nur der Abwehr-Organisator, sondern auch ein Spieler und Antreiber, der in den letzten Wochen immer wieder Treffer für seine Mannschaft erzielen konnte. Das Abwehrzentrum der Madrilenen wird nun von Varane und Eder Militao gebildet werden. Bei den Citizens wird Benjamin Mendy aufgrund einer Sperre die Partie verpassen und kann durch Zinchenko oder Cancelo ersetzt werden.

Sergio Aguero ist aufgrund einer Knieverletzung nicht dabei, sodass Gabriel Jesus im Sturmzentrum auflaufen wird, es sei denn Guardiola schickt mit Bernardo Silva eine falsche Neun ins Rennen. Die Neuzugänge Ferran Torres und Nathan Ake sind noch nicht spielberechtigt. Auf der Gegenseite ist Marcelo fraglich – Mariano wird aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht dabei sein.Real-Trainer Zinedine Zidane verzichtet freiwillig auf die fitten Gareth Bale und James Rodriguez, die sich in der Transferzeit einen neuen Verein suchen sollen.

Wir erwarten ein torreiches Spiel, denn in Partien mit Real-Beteiligung fielen in 37 der letzten 41 Champions-League-Partien mehr als drei Treffer. Die Citizens erzielten in 13 der letzten 16 Champions-League-Partien zudem mindestens zwei Tore.

Juventus – Olympique Lyon

Freitag, 07.08. 2020, 21:00 Uhr

Champions-League-Achtelfinale

Juventus verlor das Hinspiel gegen Lyon etwas unglücklich mit 0:1 und steht nun nach der langen Serie-A-Saison vor einer sehr schweren Aufgabe. Zuletzt wirkten die Turiner nämlich schon sehr kraftlos und verloren drei der letzten vier Serie A Partien, wobei zumindest am Schluss einige Stammkräfte im Hinblick auf die Champions League geschont wurde. Die Alte Dame wirkte aber über die gesamte Saison nicht immer so dominant wie in den Jahren davor und Juventus-Spieler sprachen am Ende der Saison vom schwierigsten Titel der letzten Jahre.

Lyon hat in K-o.-Phasen allerdings keine gute Auswärtsstatistiken und holte in den letzten zehn Partien nur zwei Unentschieden bei acht Niederlagen. Bei den Franzosen, die das letzte Pflichtspiel aufgrund der Corona-Krise und dem darauffolgenden Liga-Abbruch am 8. März absolvierten, fehlt Youssouf Kone fix aus, während Kenny Tete und Marcelo fraglich sind. Die Turiner müssen auf die verletzten Douglas Costa und Mattia De Sciglio verzichten, wobei auch hinter dem Einsatz von Dybala ein Fragezeichen steht.

