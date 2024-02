CL-Vorschau: Der Tag der formstarken Heimteams

Auch heute wollen wir euch eine Vorschau auf die bevorstehenden Spiele liefern und blicken dafür auf zwei spannende Begegnungen, die es wirklich in sich...

Auch heute wollen wir euch eine Vorschau auf die bevorstehenden Spiele liefern und blicken dafür auf zwei spannende Begegnungen, die es wirklich in sich haben.

Inter – Atletico Madird

Dienstag, 20.2.2024, 21:00 Uhr

Inter führt souverän die Serie-A-Tabelle an und weist neun Punkte Vorsprung auf Juventus auf, das vor dem Inter-Stadtrivalen AC Milan auf Platz 2 liegt. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi ist verlor in den ersten 24 Runden der Meisterschaft nur eine einzige Partie und holte bei drei Punkteteilungen 20 Siege. Die Dominanz lässt sich auch anhand der Tordifferenz ablesen. Während Juventus 38 Tore erzielte und 17 Treffer bekam, liegt Inter bei 59 erzielten Treffern und 12 Gegentoren. Der Tabellenführer schoss die mit Abstand meisten Tore und kassieret die mit Abstand wenigsten.

Lautaro Martinez ist mit 20 Toren und vier Assists der gefährlichste Torschütze seiner Mannschaft, aber auch Marcus Thuram spielt eine fantastische Saison und steht bei zehn Toren und zehn Assists. Marko Arnautovic kam immer wieder von der Bank als Joker ins Spiel und erzielte erst am Wochenende seinen zweiten Saisontreffer. Bis auf Juan Cuadrado sind alle Spieler fit, sodass Inzaghi aus dem Vollen schöpfen kann. In der aktuellen Champions-League-Saison sind die Mailänder noch ungeschlagen, denn in einer Gruppe mit Real Sociedad, Benfica und Red Bull Salzburg konnte man drei Siege und drei Unentschieden einfahren. Gegen den österreichischen Bundesligisten wurden beide Partien knapp gewonnen.

Nun wartet auf den Tabellenführer der Serie A allerdings ein äußerst unangenehmer Gegner. Atletico Madrid kam in einer Gruppe mit Lazio, Feyenoord und Celtic ungeschlagen mit vier Siegen und zwei Niederlagen durch. In der Meisterschaft liegt die Mannschaft von Trainer Diego Simeone nur auf Platz 4, zeigte aber nach dem Ausrutscher gegen den FC Sevilla (0:1) beim jüngsten 5:0-Sieg gegen Las Palmas eine tolle Reaktion. Alvaro Morata verletzte sich im Spiel gegen den FC Sevilla und könnte ausfallen, sodass voraussichtlich Depay und Griezmann als Doppelspitze starten werden. Gabriel Paulista, Cesar Azpilicueta und Thomas Lemar sind ebenfalls verletzt.

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund

Dienstag, 20.2.2024, 21:00 Uhr

Die Leistungen der PSV Eindhoven laufen hierzulande ein wenig unter dem Radar, aber die Mannschaft von Trainer Peter Bosz spielt eine unglaubliche Saison und eilt in der Eredivisie von einem Sieg zum anderen. In den ersten 22 Spieltagen holte der Tabellenführer 20 Siege und zwei Unentschieden und ist damit in der Liga noch ungeschlagen. Das unglaubliche Torverhältnis von 70:10 spricht eine ganz klare Sprache. Der überragende Spieler in der Offensive ist Mittelstürmer Luuk de Jong, der in der Liga bei 19 Toren steht und weitere acht Treffer vorbereitete. Der ehemalige Salzburg-Legionär Ramalho ist nach wie vor in der Innenverteidigung gesetzt. Mit Guus Til fehlt im Mittelfeld ein torgefährlicher Stammspieler aus.

Borussia Dortmund setzte sich in der Champions League vielleicht ein wenig überraschend in der Todesgruppe mit Paris-Saint Germain, dem AC Milan und Newcastle United durch. Entscheidend waren vor allem die sechs Punkte aus den beiden Partien gegen den englischen Premier-League-Klub, aber auch ein Auswärtssieg gegen den AC Milan. Die Champions League ist die letzte, wenn auch unwahrscheinliche, Chance auf einen Titel, da der BVB im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart ausschied und in der Liga aktuell auf Platz 4 steht, jedoch bereits 17 Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen aufweist. Karim Adeyemi, Felix Nmecha und Ramy Bensebaïni fallen bei den Dortmundern fix aus, Sébastien Haller ist fraglich.

