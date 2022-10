CL-Vorschau: Grillitsch in Ajax-Startaufstellung gegen Napoli?

Wie vor jedem EC-Spieltag bieten wir auch heute zwei Spielvorschauen für die bevorstehenden Partien an. Wir blicken unter anderem nach Barcelona, wo die Katalanen...

Wie vor jedem EC-Spieltag bieten wir auch heute zwei Spielvorschauen für die bevorstehenden Partien an. Wir blicken unter anderem nach Barcelona, wo die Katalanen Inter empfangen.

FC Barcelona – Inter

Mittwoch, 12.10. 2022, 21:00 Uhr

In der spanischen Meisterschaft scheint es heuer wieder einmal zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid zu kommen, denn nach acht Runden liegen die beiden Spitzenteam mit starken sieben Siegen und nur einem Unentschieden auf den ersten beiden Plätzen. In der Champions League läuft es für Xavis Mannschaft allerdings nicht ganz so gut, denn nach einem klaren 5:1-Sieg gegen Viktoria Pilsen, verlor man die beiden darauffolgenden Spiele gegen den FC Bayern München und Inter.

In dieser schwierigen Gruppe darf sich der FC Barcelona nun nicht mehr viele Ausrutscher erlauben, schon gar nicht gegen Inter, den direkten Konkurrenten um Platz 2 in der Gruppe. Da hilft es nicht, dass Trainer Xavi auf sechs Spieler verzichten muss. Neben Koundé, Depay, Bellerin, Kessie und Christensen wird nun auch Araujo lange ausfallen, da der Abwehrspieler an den Adduktoren operiert wurde. Der Nationalspieler Uruguays wird auch die WM verpassen.

Auf der Gegenseite fehlen jedoch auch einige Akteure, denn Brozovic, Correa, Dalbert, Brazao und Cordaz dürfen nicht mitmischen. Fraglich ist hingegen Romelu Lukaku, der seit August nicht mehr zum Zug kam und vermutlich zumindest auf der Bank beginnen wird.

Hoffnung haben die Fans der Katalanen, weil ihr Klub die letzten sechs Heimspiele allesamt gegen Inter gewann. Ob man sich jedoch auf viele Tore einstellen sollte ist fraglich. Bei den letzten sieben Champions-League-Auftritten von Inter fielen stets weniger als 2.5 Tore.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem FC Barcelona und Inter findet ihr bei wettbasis.com

SSC Napoli -Ajax Amsterdam

Mittwoch, 12.10. 2022, 18:45 Uhr

Florian Grillitsch war im Sommer lange Zeit auf Vereinssuche und stieß erst relativ spät zu Ajax dazu. Der österreichische Mittelfeldspieler stand erst einmal in der Startelfstellung und wurde bewerbsübergreifend vier weitere Male eingewechselt. Bei der 1:6-Niederlage gegen Napoli im Hinspiel kam er etwa zehn Minuten vor Schluss ins Spiel. Der Österreicher könnte aber heute in der Startaufstellung stehen, da Dusan Tadic gesperrt ist und Steve Berghuis seinen Platz am linken Flügel einnehmen könnte. Grillitsch könnte dann im 4-3-3-System von Ajax gemeinsam mit Alvarez und Taylor im Mittelfeld auflaufen.

Viel einfacher als im Hinspiel wird es für die Niederländer auch diesmal nicht werden, denn Napoli agiert in dieser Saison in bestechender Form und holte aus den ersten zwölf Saisonspielen zehn Siege und zwei Unentschieden. In der Champions League liegt man mit neun Punkten aus der Partien klar an der Spitze und besiegte auch den Liverpool FC deutlich mit 4:1. Alle bisherigen CL-Partien wurden mit mindestens drei Toren Vorsprung gewonnen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Napoli und Ajax findet ihr bei wettfreunde.net