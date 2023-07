CL-Vorschau: Kevin Wimmers Slovan Favorit gegen Swift Hesperingen

Nachdem es gestern in der CL-Qualifikation durchaus die eine oder andere Überraschung gab, beispielsweise die 0:2-Niederlage von Ludogorets Razgrad gegen den KF Ballkani, wollen...

Nachdem es gestern in der CL-Qualifikation durchaus die eine oder andere Überraschung gab, beispielsweise die 0:2-Niederlage von Ludogorets Razgrad gegen den KF Ballkani, wollen wir euch auch heute eine kleine Vorschau auf zwei Partien liefern. Wir blicken nach Bratislava und Astana.

Slovan Bratislava – Swift Hesperingen

Mittwoch, 12.07. 2023, 20:30 Uhr

Slovan Bratislava wurde vergangenes Jahr mit zwei Punkten Vorsprung auf Dunajska Streda slowakischer Meister. Der Klub aus der Hauptstadt feierte damit die fünfte Meisterschaft in Serie. Vergangenes Jahr nahm man auch an der CL-Qualifikation teil, scheiterte aber nach einem 2:1-Heimsieg und einer 1:4-Niederlage an Ferencvaros. Nachdem man in weiterer Folge knapp in der Europa-League-Qualifikation an Olympiacos scheiterte, fand man sich in der Gruppenphase der Conference League wieder. Trotz einiger inkonstanten Leistungen schaffte man den Aufstieg, verlor aber anschließend das K.o.-Duell gegen den FC Basel im Elfmeterschießen. Auf dem Transfermarkt zahlten die Slowaken bislang noch keine Ablösen, holten aber bereits einige neue Spieler. Mit Marko Tolic von Dinamo Zagreb und Milan Borjan von Roter Stern holte man leihweise zwei erfahrene Akteure, wobei Borjan das Spiel aufgrund einer Verletzung verpassen dürfte. Vom SK Rapid kam Innenverteidiger Kevin Wimmer ablösefrei.

Während ein Meistertitel für Slovan Bratislava keine Besonderheit darstellt, jubelte Swift Hesperingen über den ersten Liga-Erfolg in der Vereinsgeschichte. Der Klub aus Luxemburg setzte sich klar vor dem FC Progrès Niederkorn und F91 Düdelingen durch. 2020/21 trat der Verein in der Europa Conference League Qualifikation an, verlor aber in der ersten Runde knapp gegen Domzale. Slovan geht als klarer Favorit in das Spiel, wobei die Luxemburger durchaus einige interessante Legionäre im Kader haben, wie etwa Innenverteidiger Simao Martins aus Portugal. Insgesamt sollte der Klasseunterschied aber doch zu groß sein.

FK Astana – Dinamo Tiflis

Mittwoch, 12.07. 2023, 16:00 Uhr

Spannender als die obige Partie könnte das Duell zwischen dem kasachischen und georgischen Meister ausfallen. Astana stand schon einmal in einer Champions League Gruppenphase, als man 2015/16 in der Qualifikation Maribor, HJK Helsinki und APOEL aus dem Weg räumte und anschließend in der Gruppenphase neben zwei Niederlagen immerhin vier Unentschieden fabrizierte. Dabei gab es zwei Punkteteilungen gegen Galatasaray und jeweils ein weiteres X gegen Benfica und Atletico Madrid – eine durchaus beachtliche Performance. Vergangene Saison scheiterte man in der Conference League Qualifikation jedoch klar am polnischen Vertreter Raków Częstochowa. In der aktuellen Ganzjahresmeisterschaft liegt Astana punktegleich mit dem FK Ordabassy Schymkent auf Platz 1, wobei der Liga-Konkurrent ein Spiel weniger aufweist.

Auch Dinamo Tiflis befindet sich in aktuell mitten in der Ganzjahresmeisterschaft und es läuft wesentlich schlechter als in der vergangenen Saison, wo man den 19. Georgischen Titel feierte. Aktuell liegt man mit acht Punkten Rückstand auf Dinamo Batumi nur auf Platz 4 in der Tabelle. Auch DInamo Tiflis scheiterte vergangene Saison in der Conference League Qualifikation, als man etwas überraschend gegen Paide Linnameeskond aus Estland verlor.

