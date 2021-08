CL-Vorschau: Schwere Aufgabe für Peter Stöger

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch in dieser Saison eine kompakte Vorschau auf ausgewählte Europacup-Partien liefern. Heute blicken wir auf zwei interessante Partien...

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch in dieser Saison eine kompakte Vorschau auf ausgewählte Europacup-Partien liefern. Heute blicken wir auf zwei interessante Partien in der Champions-League-Qualifikation.

Ferencvaros – Slavia Prag

Peter Stöger trat seinen neuen Job bei Ferencvaros und ließ in den bisherigen CL-Qualifikationsspielen nichts anbrennen. Gegen Prishtina setzte man sich mit einem Gesamtscore von 6:1 durch, anschließend gewann man in der zweiten Runde der Qualifikation gegen Zalgiris mit einem Gesamtscore von 5:1. Der Meisterschaftsauftakt verlief jedoch nicht nach Wunsch, denn zuhause setzte es gegen Kisvárda eine überraschende 1:2-Niederlage. In der gesamten vergangenen Saison musste Ferencvaros nur eine einzige Liga-Niederlage hinnehmen, die man nun bereits nach dem ersten Spieltag fabrizierte. Peter Stögers Mannschaft kam in dieser Partie auf 66% Ballbesitz und wies mit 1.66:0.86 auch den besseren xG-Wert auf. Nun gilt es diese Schlappe abzuschütteln und sich auf den kommenden Gegner zu konzentrieren, denn mit Slavia Prag wartet eine schwere Aufgabe auf die Ungarn.

Slavia Prag startet so wie Stadtrivale Sparta mit zwei Siegen in die Meisterschaft und präsentierte sich die gesamte vergangene Saison in einer Top-Verfassung. In der letzten Spielzeit gab es trotz der Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation und einer anschließenden Europa-League-Gruppenphase insgesamt nur vier Niederlagen. Die Tschechen fuhren im Europacup einige starke Ergebnisse ein und gewannen in der Gruppenphase unter anderem einmal gegen Bayer Leverkusen und zweimal gegen Nizza. Anschließend warf man sogar Leicester aus dem Bewerb und setzte sich auch gegen die Rangers durch. Erst der Arsenal FC beendete den Erfolgslauf. In der Liga setzte es in 34 Partien keine einzige Niederlage. Slavia fuhr 26 Siege ein, achtmal wurden die Punkte geteilt. Bester Torschütze war Jan Kuchta, der 15-mal anschrieb. Kuchta wird ebenso wie Linksaußen Provod und Mittelstürmer Krmencik heute gegen Ferencvaros verletzungsbedingt fehlen, doch die Mannschaft verfügt über enorm viel Qualität und wird nur sehr schwer zu bezwingen sein. Wer sich jetzt wundert wieso die Tschechen über so viel Konstanz und finanzielle Mittel verfügen, braucht sich nur die Eigentümer des Vereins ansehen. Slavia Prag wird von der chinesischen Sinobo Group kontrolliert.

Spartak Moskau – Benfica

Der Kracher in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation wird zwischen Spartak Moskau und Benfica ausgetragen, zwei Mannschaften, die den Anspruch haben in der Königsklasse vertreten zu sein. Spartak schloss die vergangene Saison hinter Zenit auf Platz 2 ab. Der bekannteste Spieler der Mannschaft ist Linksaußen Quincy Promes, der in der vergangenen Saison im Winter von Ajax nach Russland wechselte. Diesen Sommer verstärkte sich Spartak mit Victor Moses, der um fünf Millionen mit Viktor Moses, der in der Premier League beim Chelsea FC keine Rolle mehr spielte.

Als großer Favorit wird dennoch Benfica in die Duelle gegen den russischen Klub gehen, denn die Portugiesen wollen unbedingt wie in der Saison 2019/20 die Königsklasse erreichen. Vergangene Saison spielte man bloß in der Europa League und blieb auch dort hinter den Erwartungen zurück. Auch in der Liga lief es nicht nach Wunsch, am Ende erreichte man bloß den dritten Platz und wies auf Meister Sporting neun Punkte Rückstand auf. Star der Mannschaft sind unter anderem Roman Yaremchuk, der gegen eine Ablöse von 17 Millionen Euro von Gent kam, der deutsche Legionär Julian Weigl, der 23-fache portugiesische Nationalspieler Rafa Silva, der Schweizer Nationalspieler Haris Seferovic, Spurs-Urgestein Jan Vertonghen und Ex-City-Innenverteidiger Nicolás Otamendi. Man sieht schon an dieser Liste, dass die Mannschaft einen Champions-League-Kader hat und ein Ausscheiden gegen Spartak wäre eine große Enttäuschung für die Portugiesen.

