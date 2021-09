CL-Vorschau: Schwerer Auftakt für die Mailänder Klubs

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute eine Vorschau auf die bevorstehenden Partien bieten. Dieses Mal blicken auf die beiden Mailänder Mannschaften,...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute eine Vorschau auf die bevorstehenden Partien bieten. Dieses Mal blicken auf die beiden Mailänder Mannschaften, die schwere Gegner vor der Brust haben.

Inter – Real Madrid

Mittwoch, 15.09. 2021, 21:00 Uhr

Inter stieß in der vergangenen Saison Serienmeister Juventus vom Thron und holte mit zwölf Punkten Vorsprung auf den AC Milan die Meisterschaft. Dafür lief es in der Champions League alles andere als nach Wunsch, denn in den sechs Gruppenspielen holten die Italiener nur einen Sieg, drei Unentschieden und mussten sich zweimal geschlagen geben. Inter verlor zudem mit Lukaku den besten Torschützen an Chelsea und ließ Rechtsverteidiger Hakimi zu Paris Saint-Germain ziehen. Alleine diese beiden Transfers spülten jedoch 175 Millionen Euro in die Kasse. Im Gegenzug kamen mit Hakan Calhanoglu und Edin Dzeko zwei bekannte Gesichter ablösefrei und Innenverteidiger Zinho Vanheusden sowie der rechte Mittelfeldspieler Denzel Dumfries waren mit 16 bzw. 12,5 Millionen Euro die teuersten Transfers. Der Meister verordnete sich selbst einen Sparkurs im Sommer.

In die Meisterschaft startete Inter mit zwei Siegen und einem Unentschieden gegen Sampdoria. Bei der jüngsten Punkteteilung verletzte sich Stefano Sensi am Knie, der nun auch gegen Real fehlen wird.

Auf der Gegenseite muss Coach Carlo Ancelotti gleich mehrere verletzte Spieler vorgeben. Gareth Bale, Dani Ceballos, Marcelo, Ferland Mendy und Toni Kroos stehen allesamt nicht zur Verfügung, dafür könnte Neuzugang David Alaba wieder einsatzbereit sein. Der österreichische Nationalspieler könnte mit Militao das Abwehrzentrum bilden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Nacho neben Militao in der Innenverteidigung startet und Alaba stattdessen seine alte Rolle als Linksverteidiger wieder einnimmt. Die Königlichen starteten jedenfalls stark in diese Saison und holten zehn Punkte aus den ersten vier Spielen, wobei sich Real insbesondere beim jüngsten 5:2-Sieg eggen Celta Vigo für die Champions League warmschoss. Auffallend ist das neben Benzema auch Vinicius Junior stark in Form ist und Neuzugang Camavinga in dieser Saison auch eine größere Rolle spielen könnte. Gegen Inter wird er jedoch voraussichtlich nicht in der Startaufstellung stehen.

Liverpool – AC Milan

Mittwoch, 15.09. 2021, 21:00 Uhr

Inter-Stadtrivale AC Milan hat ebenfalls keine einfache Aufgabe zu bewältigen. Zum Auftakt erwartet den Serie A Klub die Auswärtspartie beim Liverpool FC. Jürgen Klopp muss auf Harvey Elliott, Neco Williams und Roberto Firmino verzichten, wird aber dennoch mit breiter Brust auftreten, da man am Wochenende einen klaren 3:0-Auswärtssieg gegen Leeds United feierte. Liverpool gab in den ersten vier Partien nur ein Unentschieden gegen Chelsea ab und gewann die restlichen drei Premier League Spiele. Die Reds werden vor dem Gegner dennoch gewarnt sein, denn die Mailänder befinden sich in einer starken Verfassung.

Der AC Milan wurde im vergangenen Jahr Vizemeister und will nun in der Serie A den ganz großen Wurf tätigen. In den ersten drei Partien holte der Klub alle neuen Punkte, wobei am Wochenende Lazio Rom mit 2:0 geschlagen wurde und Ibrahimovic dabei sein erstes Saisontor erzielte. Die Mailänder holten keine extrem spektakuläre Namen in der abgelaufenen Transfersaison, kauften aber äußerst geschickt ein. Innenverteidiger Tomori kam von Chelsea und mit Yacine Adli, Sandro Tonali und Fodé Ballo-Touré holte der Klub interessante junge Spieler um verhältnismäßig wenig Geld. Routine wurde allerdings auch eingekauft bzw. besser gesagt ausgeliehen, denn Tiemoué Bakayoko, Olivier Giroud und Alessandro Florenzi wechselten leihweise zum Verein. Giroud erzielte bereits am zweiten Spieltag seine ersten zwei Treffer für seinen neuen Klub.

