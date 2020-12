CL-Vorschau: Überwintert Salzburg in der Königsklasse?

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei interessante Begegnungen. Diesmal blicken wir nach Salzburg und nach Madrid. RB Salzburg –...

RB Salzburg – Atletico Madrid

Mittwoch, 21:00 Uhr

RB Salzburg verpatzte die Generalprobe für die Champions League und verlor überraschend in der Südstadt mit 0:1. Bei der Niederlage gegen die Admira schonte Trainer Jesse Marsch einige Spieler für das wichtige Champions League Spiel gegen Atletico Madrid. Mit einem Heimsieg würden die Salzburger sogar in der Königsklasse überwintern und Atletico auf den dritten Platz verweisen. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden ist man auf die Schützenhilfe der Bayern angewiesen, die gegen Lokomotive Moskau nicht verlieren dürfen.

Dass Atletico noch in Reichweite liegt ist eine kleine Überraschung. Die Mannschaft von Diego Simeone verlor in der gesamten Saison nur ein einziges Spiel, nämlich die Auswärtspartie gegen den FC Bayern München. Zwei Unentschieden gegen Lok Moskau brachten die Spanier jedoch in die unangenehme Situation in Salzburg nicht verlieren zu dürfen. Einfach wird es für den La-Liga-Klub nicht werden, denn schon im Heimspiel gegen die Salzburger wackelte der Favorit beim 3:2-Sieg gehörig und man sah eine ausgeglichene Partie.

Bei den Salzburgern ist Daka wieder mit von der Partie und wird im Angriff vermutlich Berisha aus der Startelf bugsieren und neben Koita auflaufen. Atletico hat einige Verletzungssorgen und muss auf Kondogbia, Carrasco, Lodi, Vrsaljko und Diego Costa verzichten. Qualität haben die Spanier dennoch genug in der Mannschaft. Wir erwarten in der Startaufstellung unter anderem João Félix, Luis Suárez, Koke, Saúl Ñíguez, Marcos Llorente, Kieran Trippier und Jan Oblak. Am Wochenende stellte Dieso Simeone von einem 4-4-2-System auf ein 3-5-2 um und könnte auch in Salzburg mit der Systemänderung starten, da seine Spieler beim 2:0-Sieg gegen Valladolid eine gute Leistung boten.

Real Madrid – Borussia Mönchengladbach

Mittwoch, 21:00 Uhr

Real Madrid liegt am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase nur auf dem dritten Tabellenplatz. Nach den beiden Siegen gegen Inter verlor man in der vergangenen Runde erneut überraschend gegen Shakhtar Donetsk und muss nun im letzten Gruppenspiel gegen Gladbach punkten. Real ist mit jedem Sieg weiter, bei einem Unentschieden wäre man ebenfalls oben, wenn im Parallelspiel Inter gegen die Ukrainer gewinnt. Real ist zudem bei einem Sieg Gruppensieger, solange Shakhtar nicht ebenfalls gewinnt. Ein Ausscheiden in der Gruppenphase der Königsklasse wäre für Zidane und seine Mannschaft eine richtige Blamage und die Saison wäre danach wohl auch mit einem Meistertitel kaum zu retten. In der Liga liegt Real nach einem 1:0-Auswärtssieg gegen Sevilla auf Platz vier.

Dass Borussia Mönchengladbach in dieser starken Gruppe vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase die Tabelle anführt hätten wohl nicht viele vermutet. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose muss im Spiel gegen Real auf Jonas Hofmann verzichten. Sollte Ramy Bensebaini nicht fit genug sein wird Oscar Wendt links hinten in der Viererkette auflaufen. Stefan Lainer wird wieder in der Startaufstellung als rechter Verteidiger stehen und mit Marcus Thuram und Nico Elvedi kehren zwei Spieler in die Startelf zurück, die am Wochenende geschont wurden.

